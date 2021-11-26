Преподаватели Томского политеха.

Елена Гершелис об арктическом проекте, любви к университету и современных студентах

26 ноября 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Кто выбирает преподавательскую карьеру в университетском городе? Как изменилась профессия и подходы к выбору специальности? Почему не самые прикладные специальности вызывают интерес, и может ли студент отправиться в арктическую экспедицию?

Елена Гершелис, кандидат геолого-минералогических наук, доцент отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов Томского политеха рассказала «Томскому Обзору» о своей работе.

Фото: Серафима Кузина

— Во многом на мой выбор повлиял пример старшей сестры, работающей в вузе. Когда я была студенткой, смотрела, какой интересной жизнью она живет: работает со студентами, ведёт свои исследования, ездит на конференции. Поняла, что тоже бы этого хотела. На пятом курсе у меня был небольшой опыт работы в компании по специальности, но как-то не загорелось — решила, что не хочу расставаться с университетом.

В 2014 году я получила диплом по специальности «Геология нефти и газа», поступила в аспирантуру и с первых дней погрузилась в масштабный исследовательский проект. Наш политех тогда выиграл мегагрант правительства РФ «Сибирский арктический шельф как источник газа планетарной значимости» — тема была совершенно новой для университета и, конечно, для меня. Руководителем проекта был Игорь Петрович Семилетов — известный ученый-океанолог. Вообще «арктическое» направление в политехе выстраивала сильная команда во главе с нашими выдающимися профессорами. Это вдохновляло больше всего.

Фото: Серафима Кузина

А с преподаванием все сложилось само собой. Сначала была педагогическая практика в аспирантуре, потом я постепенно влилась в нашу кафедру геологии и разведки полезных ископаемых, начала понемногу вести занятия. Поняла, что мне это нравится, я получаю большое удовольствие от процесса, от общения с ребятами, от понимания того, что могу с ними чем-то поделиться. Конечно, поначалу было непросто, но со временем удалось справиться с волнением. Преподавание — отличный инструмент для тренировки навыков публичных выступлений. Ты перестаешь переживать о том, что подумают студенты о тебе, и думаешь только, как лучше донести до них то, что необходимо.

Сегодня профессия преподавателя и ученого становится все более престижной. В то время, когда я заканчивала университет, к моему выбору некоторые относились довольно скептически. Одногруппники спрашивали, почему я решила остаться в университете, ведь можно устроиться в крупную нефтегазовую компанию. А сейчас все больше студентов, которые осознанно хотят поступить в аспирантуру. Так или иначе, даже среди первокурсников сегодня все больше ребят, которые рассматривают траекторию исследователя как вполне реальный карьерный путь.

Фото: Владимир Дударев

— Когда ты работаешь в университете, очень сложно разделить науку и образование. Всегда есть краеугольный камень: кто важнее — профессор или студент. Для меня важнее студент. Университет — это место, которое во многом определяет его будущее.

Больше всего меня заряжает, когда ребята подходят и говорят: «Елена Владимировна, мы хотим с вами работать, заниматься наукой». Конечно, геохимия арктических морей — не совсем прикладная вещь, но тем не менее, она вызывает большой интерес. У нас уже сформировался исследовательский коллектив молодых ребят, которые поступили в аспирантуру или еще учатся. Сейчас наши студенты уже третий год подряд отправились в экспедицию в арктические моря. Очень горжусь ими.

Арктические экспедиции с участием студентов ТПУ, 2020 год: Фото: предоставлено пресс-службой ТПУ

В нашей специальности и смежных (которые потом будут в профессиональной деятельности пересекаться) приоритетная задача сегодня — переходить к формату работы в междисциплинарных командах над реальными проектами. Одно дело, когда дисциплины начитывают подряд: вроде как вы их учите и неплохо получается, но в конце не формируется единой картинки, как одно связано с другим. Нам нужно создавать такую среду, чтобы у ребят понимание этой цепочки и своей роли в ней складывалось сразу во время учебы.

На мой взгляд, в любой образовательной программе важно найти правильный баланс между фундаментальным экспертным знанием и опытом наших преподавателей, накопленным за годы работы, и современными инструментами, которые сегодня используются в отрасли — а они меняются очень быстро.

Мы активно работаем с ведущими нефтегазовыми компаниями, привлекаем специалистов на часть дисциплин, организовываем дополнительные семинары. Они заинтересованы в наших студентах, охотно делятся с ними своим опытом. Скоро ребята придут к ним на работу, поэтому в наших общих интересах — подготовить их к реальным профессиональным задачам уже сейчас, максимально сократив время адаптации молодого специалиста.

Сложность ещё состоит в том, что мы даже не знаем, какие профессиональные компетенции понадобятся рынку через 5-10 лет. Можем только прогнозировать. Поэтому самое главное, что должно приобретаться в университете, — это умение мыслить.

Фото: Серафима Кузина

— Конечно, нынешние студенты отличаются от тех, что были, к примеру, 10 лет назад. Для них уже не актуальна установка: главное — поступить, отучиться пять лет и всю жизнь посвятить своей профессии. Сейчас многие говорят: «Я попробовал, мне не понравилось, кажется, это не мое». Они не боятся изменить свой выбор и очень ценят свое время.

Что можно посоветовать будущим абитуриентам? В первую очередь, внимательно прислушаться к себе. Стоит подумать, какие школьные предметы вызывали наибольший интерес, где работалось с большим азартом, и повернуть в ту сторону. А университет пойдет вам навстречу: сегодня мы постепенно переходим к индивидуализации образования, поэтому в стенах университета поиск не заканчивается.

Единого рецепта для всех нет. Нужно слушать себя, но не забывать, что вокруг — очень быстрый, динамично меняющийся мир, в котором каждый должен найти свое место.

Отправка совместной научной экспедиции ученых Томского политеха и Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН, 2016 год. Целью экспедиции было изучение того, как сибирские реки могут влиять на деградацию подводной мерзлоты в Арктике и потепление климата Фото: предоставлено пресс-службой ТПУ

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