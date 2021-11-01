Сибирский ботанический сад:

Где живут «Гаитянский кошачий хвостик», трахикарпус Форчуна и «ушастые» кактусы

1 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Пусть снаружи бушует любая непогода, в Сибирском ботаническом саду ТГУ всегда зелено, жарко и невозможно красиво.

«Орхидея инопланетянин», «Гаитянский кошачий хвостик», «Ангельские трубы», черное мангровое дерево, «ушастые» кактусы, трахикарпус Форчуна, «Дьявольский язык», «Рыцарская звезда» лилейники, орхидеи, эхинацеи, флоксы — кого здесь только нет.

Все великолепие Ботсада — в фоторепортаже Владимира Дударева (съемка — октябрь 2021 года).

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