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На картине.
Томские дворики

Лукия Мурина
Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

В городских дворах, скрытых от посторонних глаз, всегда кроется самое интересное. И это, как будто нетронутое временем пространство, художники запечатлевают на протяжении многих лет.

Но Томск меняется и растет, аутентичных дворов становится все меньше. Тем и ценны произведения авторов, в которых им удалось уловить мгновения из жизни города.

Если свернуть с центральных улиц, то можно оказаться в местах, пропитанных воздухом старого Томска. Именно в небольших уютных дворах деревянных и каменных домов раскрывается душа города, тонкости которой чувствуют художники. А между картинами написанными в 1920-х, 1970-х и 2010-х годах словно стираются временные границы.

Алексей Внуков. Ремесленная 5, вид со двора. 1920 г.
Фото: Томский областной краеведческий музей

Михаил Крошицкий. Томск. Дом с цветами
Фото: Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого

Михаил Щеглов. Вид здания музея со двора. 1944 г.
Фото: Томский областной краеведческий музей
Александр Евтихиев. Томские кружева. 1969 г.

Василий Черемин. Старый Томск. 1969 г.
Фото: Томский областной художественный музей

Владимир Пантелеев. Старый Томск 1970-е гг.
Фото: Картинная галерея на Карташова, Томск
Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979 г.

Владимир Анохин. Зимний двор. 1973 г.
Фото: Томский областной художественный музей

Александр Евтихиев. Ворота дома Шишкова. Из альбома «Томские мелодии», 1972 г.
Фото: Государственный центральный музей современной истории России

Василий Черемин. Последний квартал. 1974 г.
Фото: Томский областной художественный музей

Василий Черемин. Томский дворик. 1979 г.
Фото: Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока

Виктор Гусаров. Зима в старом Томске. 1979 г.
Фото: Томский областной художественный музей
Наталья Аксёнова. Старый двор. 1982 г.
Фото: Томский областной художественный музей

Иннокентий Галкин. Томский двор. 1989 г.
Фото: Томский областной художественный музей
Алексей Поляков. Питерский домик. 2008 г.
Фото: Частная коллекция

Лукия Мурина. Двор политеха. 2015 г.
Фото: Частная коллекция

Николай Коробейников. Томские дворы. 2015 г.

Сергей Курбатов. Томский пленэр. 2016 г.

Денис Раудсепп. Томск. 2017 г.

Татьяна Милякова. Двор «Тысячи мелочей». 2018 г.
Татьяна Милякова. Проспект Ленина. Двор. 2019 г.

Татьяна Милякова. Во дворе Политехнического. 2019 г.
Татьяна Милякова. Витражи научной библиотеки ТГУ. 2020 г.
Анна Турченко. Следственный комитет. 2020 г.
Анна Турченко. Следственный комитет. 2020 г.

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