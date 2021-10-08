На картине.
Томские дворики
8 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Александр Шумилкин. Старый Томск. 1995 г./Томский областной краеведческий музей
Лукия Мурина
В городских дворах, скрытых от посторонних глаз, всегда кроется самое интересное. И это, как будто нетронутое временем пространство, художники запечатлевают на протяжении многих лет.
Но Томск меняется и растет, аутентичных дворов становится все меньше. Тем и ценны произведения авторов, в которых им удалось уловить мгновения из жизни города.
Если свернуть с центральных улиц, то можно оказаться в местах, пропитанных воздухом старого Томска. Именно в небольших уютных дворах деревянных и каменных домов раскрывается душа города, тонкости которой чувствуют художники. А между картинами написанными в 1920-х, 1970-х и 2010-х годах словно стираются временные границы.
Алексей Внуков. Ремесленная 5, вид со двора. 1920 г.
Михаил Крошицкий. Томск. Дом с цветами
Михаил Щеглов. Вид здания музея со двора. 1944 г.
Александр Евтихиев. Томские кружева. 1969 г.
Василий Черемин. Старый Томск. 1969 г.
Владимир Пантелеев. Старый Томск 1970-е гг.
Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979 г.
Владимир Анохин. Зимний двор. 1973 г.
Александр Евтихиев. Ворота дома Шишкова. Из альбома «Томские мелодии», 1972 г.
Василий Черемин. Последний квартал. 1974 г.
Василий Черемин. Томский дворик. 1979 г.
Виктор Гусаров. Зима в старом Томске. 1979 г.
Наталья Аксёнова. Старый двор. 1982 г.
Иннокентий Галкин. Томский двор. 1989 г.
Алексей Поляков. Питерский домик. 2008 г.
Лукия Мурина. Двор политеха. 2015 г.
Николай Коробейников. Томские дворы. 2015 г.
Сергей Курбатов. Томский пленэр. 2016 г.
Денис Раудсепп. Томск. 2017 г.
Татьяна Милякова. Двор «Тысячи мелочей». 2018 г.
Татьяна Милякова. Проспект Ленина. Двор. 2019 г.
Татьяна Милякова. Во дворе Политехнического. 2019 г.
Татьяна Милякова. Витражи научной библиотеки ТГУ. 2020 г.
Анна Турченко. Следственный комитет. 2020 г.
Анна Турченко. Следственный комитет. 2020 г.
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