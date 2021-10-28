#ГостеприимныйТомск: чем удивляют туристов в Сибири

28 октября 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Как томичи встречают туристов, что рассказывают и показывают, чем угощают и удивляют?

Продолжаем выяснять это в проекте «Гостеприимный Томск», где разговариваем с самыми разными людьми: экскурсоводами, краеведами, бизнесменами, музейными специалистами, людьми искусства — теми, кто первые встречают гостей из других городов и стран.

Анастасия Колесникова, HR-менеджер сети Torta

Фото: Владимир Дударев

— Куда в первую очередь вести в Томске гостей? На мой взгляд, не туда, где «все самое вкусное», а в те места, которые исторически значимы для томичей. Например, все горожане помнят чебурята из «Сибирского бистро» или пончики на Южной. У каждого города есть свой определенный темп, свой вкус, им и нужно делится с приезжими. Если мы говорим про Томск, то это город студентов, и вряд ли кто-то из них не пробовал те самые пончики, и всем гостям я бы советовала их попробовать. А уже после того, как мы познакомили туристов с нашим «нутром», мол, вот мы какие, можно показывать и что в городе есть разные места с любопытными концепциями. Выделить какое-то конкретное заведение в Томске, куда обязательно нужно сводить гостей, сложно. Нужно вести их туда, куда ты любишь ходить сам.

Что можно сказать туристам о нашем городе? Приезжайте в Томск, потому что здесь хорошо, здесь очень молодо. Много студентов, молодых семей, все это очень влияет на настроение города, создает свою атмосферу. Ты идешь на салют 9 мая и точно знаешь, что вокруг тебя 70% будут молодые люди. Это очень здорово, это заряжает энергией, независимо от того, какого возраста ты сам.

Анастасия Каража, сотрудница Музея истории Томска

Фото: Владимир Дударев

— Мое самое любимое место в музее, с которым мы знакомим гостей, это экспозиция «Купеческая гостиная». Мы будто попадаем в другую эпоху. Изящные предметы интерьера притягивают взгляд и позволяют почувствовать себя желанным гостем. А самый эффектный экспонат — фонола — никого из гостей музея не оставляет равнодушным. Для Сибири это инструмент довольно редкий, да и устройство диковинное! Чтобы привести его в действие, необходимо было поочередно нажимать на большие педали, закачивая воздух внутрь. Таким вот хитрым образом приводился в движение мотор, перфолента начинала вращаться и через некоторое время хозяин мог вернуться к гостям, пить чай, вести приятные беседы, а инструмент играл самостоятельно. У нас в музее представлена довольно внушительная коллекция перфолент с произведениями самых популярных на тот момент композиторов: Шопена, Листа, Бетховена. Самый частый вопрос, возникающий у наших гостей: «Поиграть можно?» К сожалению, приходится отказывать в этом удовольствии, так как очень хочется поберечь ценный экспонат.

Наталия Почтарёва, руководитель Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ)

Томск — город многих талантов. Что показывать гостям, которые приехали за новыми культурными и гастрономическими впечатлениями? Спросили об этом у Наталии Почтаревой, директора Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ):

— Томск известен в России и за рубежом, как город науки, а мне всегда хочется показать его как город искусства: фотографического, изобразительного, ремесленного и даже кулинарного. У нас замечательные музейные коллекции в краеведческом и его филиалах, в художественном, в музейных комплексах ТГУ и ТПУ. Если есть возможность, вожу гостей к Лукии Муриной и Николаю Исаеву на их квартирную биеннале, любые доступные выставки сибирских художников. Неизменно впечатление производят работы Наташи Юдиной, Романа Чупина, Коробейниковых, Лукии и Николая и проч.

Томск невозможен и без прогулок по городу, без зодчества и университетов, без хорошей еды. В последние годы есть чем похвалиться в производстве сыров, которые с удовольствием увозят и в Европу и в Америку. Ну и, конечно, томские конфеты, джемы, варенье и прочие сладости с сибирскими ягодами и орехами — обязательный подарок всем томским гостям.

Александр Войнов, владелец бургерной Ferma

Фото: Владимир Дударев

— У нас в кафе бывают не только томичи, заходят и гости из других городов и даже иностранцы, в том числе американцы. Бургеры — еда не сибирская, американская, получается, что мы в Сибири угощаем американцев их же едой. И получаем массу хороших отзывов. Когда получается чем-то удивить гостей, это всегда очень приятно. Томск вообще гостеприимный город, это прямо витает в воздухе. Во многом потому, что мы — студенческий город, к нам приезжают студенты не только из России, но со всего мира. Это здорово, мы гордимся этим.

Юрий Степанов, экскурсовод

Фото: Владимир Дударев

— Когда я вожу туристов по Томску, то в первую очередь всегда им говорю, что это — уникальный город. А самая главная уникальность — в его рождении. Этим он выделяется на фоне других сибирских городов: он не был завоеван или построен на крови, а основан по приглашению хозяев здешних мест. По указу Бориса Годунова наш «Град Томской» рожден «для защиты и бережения» местных жителей, к которым нужно было «ласку и привет держати». Именно с этого и начинает складываться неповторимая томская атмосфера. А затем доходит черед и до множества других уникальностей нашего старинного города с юной душой, «истинного центра Сибири», как говорили о нем современники в XIX веке. А я на своих экскурсиях открывают туристам главную тайну Города, ведь наш город живой.

Алёна Шафер, ведущий специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела маркетинга ТОКМ

Фото: Владимир Дударев

— Томск — это город моего детства, воспоминаний, творчества и друзей. В 1975 году наша семья переехала в город моей бабушки, и он стал моим. Бабуля жила в доме прямо напротив Главного корпуса ТПУ, на третьем этаже. Маленькая я очень любила забираться на подоконник и смотреть на Большую улицу. Представляла себе различные сюжеты, играла в Древний город. Много гуляли по Лагерному саду, по улице Бульварной (так бабушка называла проспект Кирова). А деревья там были большие. Это город детства.

Прошли годы жизни и Томск стал городом воспоминаний. Когда у меня плохое настроение и просто надо подумать о себе, я еду или иду в те места, которые связаны с приятными минутами жизни.

Это город творчества: все проекты, спектакли и даже платья, костюмы и так далее приходят ко мне в минуты «гуляния» по городу. Пробовала в других городах, но так не получается.

Безумно люблю показывать город своим друзьям, но не такой какой видят все. Путешествие по «вышмаркам» (это бабушкино слово, означающее «непарадность» или еще как) — это район от Белого озера до Фрунзе, но по улочкам и переулочкам почти частного сектора. Рассказываю о том что где было, какая была частная жизнь. Получается очень красиво и тепло. Есть еще история про Ушайского крокодила, живущего в Ушайке, но это опять — другая история.

Алексей Осадчий, бариста кафе-кондитерской Torta

Фото: Владимир Дударев

— Что необходимо для гостеприимства в любом заведении? В первую очередь — приветствие. Именно по нему можно понять, насколько место гостеприимно. Когда приходишь в заведение, то понимаешь рады ли здесь гостям уже на входе — по тому, как с тобой здороваются. Плохое приветствие — и гость не захочет находиться в заведении, постарается поскорее уйти. И не важно, о каком месте идет речь — небольшой кофейне, кондитерской или ресторане. И так же не имеет значения, кто пришел — томичи или гости города.

К нам в кондитерские приходят и горожане, и туристы, мы всем одинаково рады. Все, кто у нас впервые, задают одни и те же вопросы — что интересного, что вкусного стоит попробовать. Тем, кто приезжает к нам из других городов, мы всегда предлагаем попробовать наши томские торты и авторский кофе.

Элина Михальцова, экскурсовод

Фото: Владимир Дударев

— В Томске есть разные маршруты для экотуризма, в которых переплетается природа и история. Например, «Томские джунгли. К истокам», проходящий по Воскресенской горе и Обрубу. Пройдясь по нему можно увидеть родники, которые поили еще основателей Томска. А еще два памятника природы — травертины — рождающиеся в родниковой воде камушки (из таких построен Римский Колизей!) и мощный магматический Камень-дайку триасового периода, пришедший из центра Земли еще до появления динозавров 252 млн лет назад! Все больше и больше томичей открывают для себя Михайловскую рощу — детище двух знаменитых томских городских глав XIX века Евграфа Королева и Петра Михайлова. На ее верхних и нижних террасах можно увидеть 20 травертиновых блюдец и родниковую долину, остатки гидротехнических сооружений и высаженных более 100 лет назад уникальных деревьев. А мой самый душевный маршрут — «Томские „джунгли“. Родники Университетского озера». Он сложился благодаря 60-ти летней исследовательской и практической работе гидрогеолога, доцента ТПУ Александра Назарова. Он зафиксировал и нанес на карту Томска более тысячи родников. Одна из особо примечательных зон для прогулок и исследования томской природы находится за главными корпусами ТГУ и ТПУ. С холмистого берега Университетского озера открывается живописный вид, а в тени деревьев расположен уютный пирс, с которого волшебно наблюдать сибирское небо и закаты. Да, облака и закаты — тоже томская достопримечательность!

#Гостеприимныйтомск Проект подготовлен при поддержке Мэрии г. Томска.

«Томский Обзор» благодарит за помощь в проведении съемки Музей истории Томска и кафе-кондитерскую Tortа.

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