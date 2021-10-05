«Дом за рубль»: как восстанавливают усадьбу Акулова в Томске

5 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томскую усадьбу Акулова, комплекс деревянных зданий на улице Гоголя, по проекту «Дом за рубль» восстанавливают две семьи.

О том, что происходит на строительной площадке сейчас, «Томскому Обзору» рассказала руководитель проекта Елена Будько.

Новое городское пространство

Фото: Серафима Кузина

Исторически усадьба Акулова состояла из шести домов. Один со временем был утерян, до наших дней дожили пять. Правда, из-за пожаров они были в очень плохом состоянии. Восстановлением четырех из них — Гоголя, 14а, 14/6, 14/4, 14/3 — занялась семья Альпет. Еще один взял на себя другой томский бизнесмен.

Алексей Альпет — владелец эко-фабрики «Сибирский кедр». Он поддерживает два социальных проекта: восстановление лесов и сохранение томского деревянного зодчества. Алексей и его жена Анастасия — главные инициаторы семейного проекта, его идеологи.

— Настя — креативная, модная девушка, она придумывает художественные решения. Внешний изначальный облик домов и несущие стены мы обязаны сохранить, а остальное можно придумывать. Отец Алексея строитель, он консультирует по этому направлению работ. Брат жены Алексея Андрей взял на себя два дома из четырех. Ольга, сестра Алексея, ведет инстаграм проекта @akulove. Я — приглашенный менеджер, как руководитель проекта занимаюсь бюджетом, пиаром, оптимизацией расходов, — рассказывает Елена Будько.

Елена Будько Фото: Серафима Кузина

Усадьбу на Гоголя в качестве объекта восстановления выбрали неслучайно — другого такого места в центре города, где сохранился бы целый комплекс старинных деревянных построек, нет. Для Алексея Альпета же было важно восстановить не один дом, а именно целое городское пространство, которое бы украсило собой Томск.

В инстаграм-аккаунте проекта уже можно посмотреть на «виртуальную» усадьбу — дом по Гоголя 14а. Елена Будько рассказывает, что каждый дом уже отрисован в проектной документации. В комплекс войдут гостиница, ресторан, магазин и помещения для аренды. Предполагается, что здесь будет создано некое творческое пространство, где можно будет проводить различные мастер-классы для томичей. А внутри усадебного комплекса планируется посадить сад, где горожане также смогут проводить время.

— Конечно, мы бы хотели привлечь к нашему проекту дополнительные средства, мы же занимаемся восстановлением не только дома. Для того же сада нужно проложить дорожки, поставить фонари... Но пока об этом говорить рано, обходимся своими силами. В первую очередь, это именно бизнес-история, сложно предположить, через какое время пространство начнет окупать себя. Если дела пойдут хорошо, и мы поймем, что подобные проекты реалистичны, то продолжим заниматься восстановлением и дальше. У нас есть идеи, мы следим за конкретными адресами, — рассказывает Елена Будько.

Параллельные работы

Фото: Серафима Кузина

Сейчас на месте будущей усадьбы — котлованы. Время и пожары сильно повредили здания: после расселения в 2010-х годах дома стояли заброшенными и несколько раз горели. Все постройки разобрали и вывезли. Некоторые бревна отправили в Петрово — там их изучением занимается мастер. Дома планируется восстанавливать по старинным технологиям, так что специалисту требуется время, чтобы во всем как следует разобраться.

Также в Петрово сейчас находятся наличники с усадебных построек. Пока их будущее неясно: если это будет возможно, то их отреставрируют, и они переедут в восстановленную усадьбу, пусть даже и только в качестве экспонатов.

1 — наличники, снятые с домов усадьбы; 2,3 — работы над срубом в цехе в Петрово Фото: предоставлено

— В соответствии с программой «Дом за рубль» при восстановлении желательно использовать старые бревна, ставни, другие детали… Что-то аутентичное, действительно восстановленное. Но в нашем случае выбирать было практически не из чего — дома были в очень плохом состоянии, — отмечает Елена Будько. — Реально использовать только старые кирпичи брандмауэра. Тем более, они особенные — на них обнаружилось клеймо купца Федора Пичугина. Он владел кирпичным заводом, находившимся в Томске возле ипподрома. Его фирменный знак — большая редкость для Томска. Кирпичи разобрали и тоже увезли в Петрово. Теперь они лежат в теплом сухом месте, мы планируем пустить их в ход.

1 — клеймо купца Федора Пичугина; 2 — брандмауэр Фото: instagram.com/akulove/

Работы по восстановлению домов стартовали полтора года назад. Но вскоре после того, как семья Альпет стала участниками программы «Дом за рубль», начался локдаун. Процесс заморозился: не удавалось сделать документы, а без них работы начинать нельзя. Только оформление проектной документации заняло год, хотя до пандемии это можно было сделать за 2-3 месяца. Из-за этих сложностей строительные работы начались только нынешней весной.

Сейчас они идут параллельно: на Гоголя занимаются котлованами, а в Петрово мастера в деревянном цехе собирают дом.

Работы на месте усадьбы Акулова Фото: Серафима Кузина

— Когда мы видим котлован и стройку, это не значит, что самого дома нигде нет. Его собирает бригада, а потом его разберут кранами и перевезут на площадку, заново «сложат» на котловане, — рассказывает Елена Будько. — Предполагается, что работы с котлованом продлятся до конца осени. Кирпичи уже собраны и увезены, геологические экспертизы почвы произведены, разрешение на работы получены. Это касается двух домов из четырех. Еще один, обгоревший, пока так и стоит, другой напоминает скорее кучу мусора, чем здание. Но делать все одновременно невозможно, поэтому было решено начать с двух построек. Их котлованы будут закончены этой осенью. У них уже залит ленточный фундамент, дальше останется установить стойки и можно делать деревянный дом.

По плану, в следующем году на месте котлована уже должна работать гостиница. Но, возможны корректировки: изначально сруб планировалось ставить осенью, но работники не успевают, поэтому, вероятно, это произойдет уже весной. А работа над срубом продолжится и в зимние месяцы, для этого мастеру в Петрово утепляют цех.

Название фото Фото: Серафима Кузина

— В соответствии с правилами программы «Дом за рубль», усадьба должна быть восстановлена максимально похожей на свой первоначальный вид. В этом вопросе мы обратились к профессионалам своего дела — к проектной организации. Преподаватели ТГАСУ помогли нам с двумя проектными работами студентов ТГАСУ, которые занимались усадьбой Акулова. Нам помогал и Артем Дроздов, томский краевед-любитель, он тоже вел поиски информации об этих зданиях в архивах, — рассказывает Елена Будько. — Мы уже защитили свои разработки перед государственными органами, прошли все проверки. У нас не было возможности нарисовать «свой» дом. У Алексея во время работы возникал вопрос — у построек очень сдержанные ставни, нет резного дерева. Ему бы хотелось сделать более нарядные, витиеваты наличники. Но мы не можем отступить от проекта.

Цветовое решение домов определено архивными данными. Дом, где планируется разместить гостиницу, будет зеленым, как и прежде:

Архитектурно-колористическое решение фасада дома по ул. Гоголя, 14а Фото: Паспорт фасада дома по ул. Гоголя, 14а

— Обработка дерева раньше велась иначе, мы стараемся строить по старым технологиям, но прежде был только ручной труд, не было бензопил и другого оборудования, мастера работали рубанками и топорами. Наш мастер учился этому ремеслу в деревнях. Главная особенность сборки венца — чтобы выемка у каждого бревна делалась ровно под следующее. Сейчас же оставляют много зазоров. Еще думаем, как утеплять дом. Возможно, будем использовать между бревнами экологичную паклю, либо мох. Это зависит от цены, мох, возможно, обойдется слишком дорого. А технология интересная — его берут влажным, заполняют им все отверстия, выемки, и получается экологично, дом дышит. Современные деревянные дома обычно делают проще — не подгоняют бревно под бревно, а щели закрывают современными искусственными утеплителями, что, конечно, дешевле, проще, но не так полезно, — рассказывает Елена Будько.

«Было бы здорово найти старые фотографии усадьбы»

Фото: Серафима Кузина

У усадьбы есть свой инстаграм, где рассказывается не только не о ходе работ, но и прежней жизни посроек. Подписчиков пока немного — около 500 человек, но томичи уже спрашивали, чем они могут помочь в восстановлении.

— В будущем было бы здорово, если бы волонтеры бы поддержали проект. Инстаграм главным образом создан для привлечения внимания к теме деревянных домов и их восстановления. Хочется, чтобы люди были ответственны за свой город, — отмечает Елена Будько. — Мы хотим не только освещать нашу стройку, но и говорить о жизни в усадьбах, показывать дома я великих людей, к примеру, писателей Льва Толстого, Ивана Тургенева. Усадьбы — это семейственность, в них было принято жить с родными, любимыми, с детьми. Неслучайно постройки на Гоголя восстанавливают именно семьи.

В будущем хотелось бы наполнить культурную жизнь усадьбы разными событиями — выставками, фестивалями, театральными перформансами, отмечает Елена Будько. Но это все еще впереди, пока главное — восстановление домов. Арендаторы по-прежнему ищут старые фотографии построек, входивших в усадьбу и просят помощи у томичей.

— Одна женщина прислала нам снимки, спасибо ей большое, но они сделаны сравнительно недавно, дома уже закрывает строительный забор. Было бы здорово найти фотографии еще «живой» усадьбы, — говорит Елена Будько. — Может быть, у кого сохранилась информация о тех, кто жил здесь прежде, мы будем только рады. Ведь только общими усилиями мы сможем сохранить и продолжить историю нашего города.

Текст: Мария Симонова

Фото: Серафима Кузина

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