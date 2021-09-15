Памяти Владимира Захарова.

Сергей Маврин: о своем театре, коте Бобе и томском кукольнике

15 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

Будучи студентом театральных курсов в Пскове, Сергей Маврин однажды увидел в интернете спектакль томского кукольника Владимира Захарова «Про ежика».

По фотографиям из интернета он начал делать свою первую куклу на запястье, а потом и вовсе решился на создание собственного театра. К сожалению, Сергею не удалось познакомиться с Владимиром Захаровым при жизни. Но он стал участником «Школы кукольника», которая прошла в «Театре живых кукол» Владимира Захарова в августе.

Пообщались с Сергеем и узнали о его долгом пути к актерской карьере, создании театра кукол «Мабу» в Нижнем Новгороде и кукольнике из Томска, оказавшем на него серьезное влияние.

Из заводского цеха на театральные подмостки

Сергей Маврин на сцене своего театра «Мабу», спектакль «Добрые сказки старого кота» Фото: vk.com/theatremabu

Это сейчас у Сергея есть собственный кукольный театр, который он создал вместе со своей супругой Евгенией. Но 13 лет назад он был уверен, что его жизнь закончилась.

— В 2003 году мы переехали в город Остров Псковской области из Узбекистана. Кстати, Владимир Захаров тоже родом оттуда. Тогда я окончил 9 классов школы и пошел учиться на электрика. После училища была работа на заводе. Полтора года отдышал заводским воздухом, — вспоминает Сергей. — Там производили мебель для зубных кабинетов, я работал фрезеровщиком, делал мебельные ручки.

После смены Сергей шел в театральную студию. Над ним посмеивались — он был единственным взрослым среди школьников, но продолжал заниматься: «И мне как-то все очень нравилось». Потом была недолгая работа в магазине бытовой техники, попытка уйти в армию (Сергея признали непригодным) — что делать дальше, было непонятно. Но вмешалась судьба: по дороге из военкомата Сергей встретил товарища, с которым посещал театральную студию. Тот рассказал, что псковский колледж института искусств и культуры проводит профильный набор студентов, которые будут обучаться при театре. И Сергей переехал в Псков.

— Занятия проходили в самом театре. Мы были в некоем коконе, отделенные от колледжа. Нас воспитывал суровый режиссер Сан Саныч Заболотный. Она дал нам все азы. Отсюда, из Псковского театра кукол, начался мой путь кукольника, — рассказывает Сергей. — Когда студент выпускается из театрального училища — это такой порохом заведенный аппарат, который ищет, куда это все выплеснуть. А в театре как раз это не нужно: там все спокойно, своя размеренная жизнь. Наш режиссер, чтобы не отбить у нас желание работать, не разрешал общаться с профессиональными артистами.

Тогда же Сергей познакомился со своей будущей женой Евгений, которая уже работал в театре. Режиссер Сан Саныч долго ругали своего студента, и молодую артистку за то, что они нарушили запрет, но потом смирился. Парень оказался талантливым, а потом и вовсе очаровал всех, когда однажды принес в театр настоящее чудо — куклу на запястье.

Волшебник из Томска и его куклы

Сергей Маврин и его кот Боб Фото: Анастасия Нейзлер

— Во мне бурлила энергия, мне все время хотелось что-то сделать. Решил создать марионетку. В государственных театрах она считается самой сложной куклой. Потом подумал, что надо делать спектакль, замыслил «Диалог животных». Долго искал к нему куклу и все не мог решить, какой она должна быть, — вспоминает Сергей. — А потом я узнал о Владимире Захарове. Увидел в интернете спектакль «Про ежика», был поражен. «Ежика» я когда-то знал наизусть.

Из деревяшки, найденной на балконе Сергей взялся смастерить куклу.

— Целый год я делал кота для спектакля «Диалог животных». Но так и не смог довести до ума, — рассказывает Сергей. — Смотрел на фотографии Ежика Владимира Захарова и пытался, как китаец, все повторить. Кот рождался долго и в мучениях, в итоге получился крайне неправильным. Но на радостях я, конечно же, написал Владимиру: мол, вот я сделал куклу.

Но мастер из Томска работу новоявленного кукольника раскритиковал: все было сделано не так, глаза куклы работали неправильно, да и руки были совсем не такими.

— Конечно, я все понимал, потому что сам видел все эти недочеты. Но мне сразу хотелось им управлять, хотелось показать это чудо. Я пошел к детям проводить какой-то праздник, выходил с котом, рассказывал какие-то истории. Это было для того, чтобы попытаться его как-то освоить, куда-то применить, — делится актер.

Сергей принес своего кота в Псковский театр кукол. Там, впервые увидев такую куклу, тут же взяли молодого человека на полставки механиком.

На пути к своему театру

Сцена из спектакля без слов «Пандора» театра кукол «Мабу» Фото: vk.com/theatremabu

После окончания учебы молодой актер проработал в театре год, а после вместе с женой и дочкой переехал в Рязань. Параллельно супруги поступили в Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Сергея зачислили на курс заслуженной актрисы России Валентины Ширяевой. В свободное от работы время Сергей продолжал совершенствовать своего кота, названного Бобом.

— В Рязани у нас все было хорошо и благополучно, но Владимир Захаров не давал мне покоя, я хотел делать свой театр, хотел все пять лет. На последнюю сессию в вузе в мае пришел и сказал, что мы дорабатываем этот сезон и уезжаем в Нижний Новгород, начинаем жизнь с чистого листа, — вспоминает Сергей.

Тем же летом вместе с женой и теперь уже двумя детьми Сергей переехал в Нижний Новгород, на малую родину Жени. Денег катастрофически не хватало, семья переезжала то со съемного дома на съемную квартиру, то обратно. Зарабатывали редкими спектаклями. Так прошло полтора года. Но потом в жизни Мавриных случилась очередная удивительная случайность. Глава района отправил Женю к Галине Сорокиной, которая занималась домами культуры. Так сложилось, что она всю жизнь мечтала о том, чтобы в районе появился пусть и небольшой, но свой театр. К тому же для этого имелась площадка бывшего кафе, которая освободилась буквально за три месяца до этого. На дворе была осень 2018 года. Так театр «Мабу» обрел свой дом.

Долгое время кот Боб был единственной куклой на запястье, но во время пандемии Сергей сделал еще белочку для Жени. Сейчас в театре служат четыре человека и около 30 кукол.

Сергей рассказывает, что пока все еще приходится «воспитывать» публику:

— У нас были моменты во время ширмовых спектаклей, когда актеры прятались от зрителей. Через полспектакля дети караваном шли за эту ширму. Приходилось долго объяснять, что не нужно так делать. И мы поняли, что на самом деле наша задача не в том, чтобы сделать театр, а чтобы окультурить людей. Сейчас уже чувствуется, что публика начала меняться, люди ведут себя по-другому, — делится Сергей. — Томская публика сильно отличается. Она воспитана Владимиром Захаровым, он молодец, проделал этот путь. У нас люди не пойдут в театр, если где-то что-то неудобно или не красиво. Вообще у нас публика сложная на подъем. А сюда (в театр «2+Ку») идут, они спускаются с этой неудобной горы, не обращая внимания ни на что.

Волшебство театра Захарова

Фото: Анастасия Нейзлер

Впервые Сергей и кот Боб увидели сибирский Томск в 2019 году. После трагической гибели Захарова его друзья организовали фестиваль кукол на запястье. Тогда в доме томского волшебника собрались кукольники и артисты со своими куклами. Те, кто был знаком с Владимиром Захаровым лично и те, кто не успел познакомиться с ним при жизни.

— Я такого никогда видел. Мы буквально жили в театре, учились, дышали этим воздухом, и там такого не было, — делится Сергей. — И даже через интернет мне хватило ощущения необыкновенности, как будто это совершенно другой мир. Я знал, что это место существует, знал каждый закуток и уголок. Маша, ученица Владимира, училась вместе с Женей на одном курсе в Питере. Она снимала подробные видео, которые показывала нам, когда приезжала в гости, привозила свою куклу. Но когда я впервые оказался здесь… Это ни с чем не сравнимые ощущения. Как будто ты о чем-то долго мечтал, фантазировал, представлял, как это есть на самом деле, а теперь ты приехал и все это трогаешь, видишь своими глазами. Такие ощущения возникли у меня в первый раз, таки они и сейчас.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Анастасия Нейзлер

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