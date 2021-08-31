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Памяти Захарова.
В Томске работают над видеокурсом по созданию кукол на запястье

Куклы томского художника Владимира Захарова влюбили в себя многих с первого взгляда. И живыми они были благодаря не только обаянию, которым щедро делился с ними автор, но и уникальной конструкции.

В «Театре Живых Кукол» Владимира Захарова, более известном как театр «2+Ку», хотят сохранить и развить эту уникальную технологию. В августе здесь прошла «Школа кукольника», главная цель которой — разработка видеокурса по созданию кукол на запястье, который будет доступен всем желающим.

Сделать свою куклу

Фото: Анастасия Нейзлер

После внезапной гибели Владимира Захарова в 2019 году в Томске не осталось «носителя» его авторской технологии, способного от начала до конца изготовить куклу, объясняет Светлана Пантелеева, директор по развитию «Театра Живых Кукол». Решить эту проблему и призван видеокурс. Впоследствии его планируется разместить на сайте театра в открытом доступе. Все мастера — кукольники, актеры, просто интересующиеся технологией конструкторы — смогут посмотреть уроки и сделать свою куклу.

Воплощать идею в жизнь театру помогает Иван Панин из Оренбурга. Он учился у Владимира Захарова и владеет всеми секретами технологии. Летом 2019 года он приезжал в Томск и обучал тех, кто продолжил дело основателя театра, создавать и ремонтировать куклу, обращаться с ней.

— После гибели Владимира в театр пришли новые ребята. К примеру, Александр Гарганеев не учился у самого Захарова, но он понимает в технике и электронике, и с помощью Ивана разобрался во всех деталях изготовления куклы на запястье. Теперь он у нас в театре отвечает за техническую часть и ремонт кукол, — говорит Светлана Пантелеева. — Ольга Горелова — профессиональный резчик, специалист по деревянной части конструкции. Она училась у Владимира, и знает моменты, которые он передавал из уст в уста.

На практикуме «Школы кукольника»
Фото: Анастасия Нейзлер

На «Школу кукольника» пригласили мастеров из разных городов, с разным уровнем подготовки. Из Ставропольского краевого театра кукол приехал художник-конструктор Тимур Хайретдинов, из Нижнего Новгорода — актер Сергей Маврин. У него есть свои куклы на запястье, конструкцию он делал, посмотрев видео спектаклей Захарова. Но понял, что надо скорректировать некоторые вещи и приехал на томский практикум. Отправилась в Томск ради «Школы» и Яна Трегубова из Новосибирского областного театра кукол.

— Представители нашего театра тоже участвуют в практике — важно, чтобы мы все разбирались в этой технологии, — отмечает Светлана Пантелеева. — Сейчас куклу делают актрисы театра Ольга Горелова, Ксения Синегубова и я. Александр и Ольга — основные мастера-консультанты по изготовлению куклы. Но главный мастер в этой истории Иван Панин — ученик Владимира Захарова, проживающий в Оренбурге и владеющий технологий изготовления куклы на запястье на высоком уровне. Сейчас он сам не в Томске, но наша компания кукольников проходит практику по его видеокурсу. Мы пошли с самого начала, проверяем, насколько понятны объяснения, возможно ли по урокам сделать куклу. Нам нужно понять, каких знаний не хватает и какой уровень подготовки требуется от учеников. К примеру, Ваня не объясняет элементарные вещи. Предполагается, что мастера уже знают, что такое круглогубцы, как паять, лудить, сверлить…

Фото: Анастасия Нейзлер

Новичок, просто влюбленный в куклы Захарова, вряд ли сразу разберется в сложной технологии, говорит Светлана. Сначала ему все же придется освоить азы конструкторского дела. Надо понимать, как работать с деревом, как обрабатывать металл. К примеру, подвижность куклы, ее управляемость очень зависит от машинки — механизма, крепящегося на руку кукольника. Насколько правильно она сделана, настолько точно будет работать кукла.

Тонкости технологии

Фото: Анастасия Нейзлер

В течение двух недель участники «Школы» осваивали курс и совершенствовали его. Но это не единственная цель проекта, более глобальные планы — развитие редкой технологии. Театр рассчитывает на взаимодействие с теми, кто неравнодушен к кукле на запястье:

— Во многом курс направлен на мастеров-кукольников и актеров. Работа с куклой выходит на иной уровень, когда ты знаешь, как она устроена, — уверена Светлана Пантелеева. — К примеру, Яна Трегубова из Новосибирского областного театра кукол, участвовавшая в нашем практикуме, — актриса, но делала куклу, чтобы погрузится в технологию. Мы включили в программу школы не только непосредственный практикум, но и мастер-классы по основам взаимодействия актера с куклой на запястье. Актерам важно понимать, какие возможности дает ей механизм и как ее быстро починить, если леска порвется прямо во время спектакля. Важно, чтобы актер не был полностью зависим от инженера-конструктора. Сам Захаров проводил «операции» прямо во время показа. Наши актрисы тоже не беспомощны, способны перетянуть лопнувшую леску. У нас остались рекомендации самого Владимира: как взаимодействовать с куклой, чтобы она оживала, становилась самостоятельным персонажем, зритель верил ей и воспринимал ее как умеющую двигаться, смотреть, говорить. Участники нашего практикума обменялись опытом, за счет чего этот эффект достигается.

Фото: Анастасия Нейзлер

Еще один мастер-класс в рамках «Школы кукольника» был посвящен рождению и эволюции технологии куклы на запястье. В театре много творений Захарова, а далеко не только Ежик, Медвежонок, Заяц, Алиса, Король, которых знают все. Их гораздо больше. И по ним наглядно видны этапы становления технологии. Рассказ о ней происходил сначала в более закрытом формате — для участников практикума, затем провели открытую встречу со зрителями. Она планировалась короткой, где-то на полчаса, но вышло полтора — никто не хотел расходиться, зрители знакомились с куклами, которых представлял им Александр Гарганеев. Например, Паучка, одного из первых героев Захарова, любой мог надеть на запястье и увидеть, как оживает персонаж, когда просто начинаешь двигать рукой, увидеть, какие чудеса возможны даже без сложной конструкции.

Театр живых кукол Владимира Захарова начинался с кукол из историй про Жана, они — самые «старые» из персонажей. По конструкции эти герои проще современных: тот же Паучок просто надевался на руку, его голова была цельной, без дополнительных механизмов, ручки — без подвижных пальцев. Кукла двигалась исключительно за счет пластики запястья. Правда, если эффектно крутить ее головой, то зрители могут и не заметить, что рот не двигается. Потом Захаров усложнил конструкции. К примеру, паук «последней модификации» уже открывает рот и моргает глазами, что, конечно, делает его еще более живым. Такая же эволюция происходила с Жанами. Они совершенствовались, становились способны на большее. Поменялись и руки кукол: их пальчики двигались отдельно, сгибались во всех фалангах, помогали брать предметы.

Фото: Анастасия Нейзлер

— Даже на примере преображения первых кукол видно, как технология развивалась, как двигалась инженерная мысль Владимира, — подчеркивает Светлана Пантелеева. — А его последние куклы совершенны — у Алисы и Короля двигается абсолютно все! Он называл это «полной механикой оживления». Куклы, сделанные Захаровым в последние годы, могут моргать, поворачивать голову, покачивать ей. Их пальчики умеют что-то брать и совершать сложные движения. Владимир наделил куклу всем, на что хватало пальцев кукольника. Управлять ей нужно одной рукой — два пальца заняты под ноги, три активно работают с головой — открывается рот, моргают глазки, покачивается голова. Для этого продумана система маленьких курочков. Если бы у человека было больше пальцев, Захаров бы еще что-то придумал!

На встречу пришло немало новых для «2+Ку» зрителей. После знакомства с куклами и ученики школы, и гости посмотрели «Иллюзию», фильм о томском кукольнике Рамоны Гастль и видеоспектакль Владимира Захарова «Автостоп». Общие публичные просмотры словно делают запись живее — зал смеялся шуткам мастера, а в некоторых сценах люди не сдерживали слез.

В рамках «Школы кукольника» в театре собирались и дети 6-12 лет. Мастер-классы для них проводила ведущий мастер-педагог летних театральных смен в театре «2+Ку» Ярослава Беспалова. Они, конечно, технологию на запястье пока не осваивали, но своих кукол мастерили с нуля. Учились делать теневую куклу и экран для нее, а также куклу-марионетку. Причем дети не просто «махали палочками» с условной звездочкой, проверяя технологию: нет, они придумывали персонажей и показывали истории, учились кукол оживлять.
Фото: vk.com/dvaky

— Прежде у нас не было таких форматов. Ощущения — потрясающие, — признается Светлана. — Мы продолжим подобные встречи, осенью будем каждые две недели знакомить зрителей с нашими актерами. Считаем важным поделиться опытом, рассказать, каким был их творческий путь. Почти никто из них не учился на эту профессию, ребят привела в театр какая-то своя ниточка, своя судьба, свое волшебство. У каждого произошла своя особая встреча с Владимиром Захаровым. Как он повлиял на их жизнь, как они пришли в театр, как им давалась постановка спектаклей… Почему они оказались в «2+Ку» и сейчас показывают спектакли? Об этом и будем говорить.

Первой намечена встреча с Олей Гореловой. Она училась у Владимир Захарова с 2016 года, и сейчас играет в театре свои спектакли с куклами на запястье. Точной даты еще нет, но, вероятно, это будет 10 сентября. Далее, 30 сентября, в театре собираются собраться и вспоминать Захарова в честь его Дня рождения. Также осенью зрителей пригласят познакомиться поближе с Ольгой Сигаль, актрисой, восстановившей спектакль про Ежика и Анной Хомутинниковой, актрисой и ученицей Захарова, вернувшей на сцену Медвежонка, Ксенией Синегубовой, постоянной зрительницей Захарова, выпускницей ТУСУРа, сделавшей свой спектакль в «2+Ку» уже после гибели Захарова.

Центр кукол на запястье

Фото: Анастасия Нейзлер

«Школа кукольника» — не разовый проект. В театре посмотрят, как будут воспринимать видеокурс, возможно, по отзывам станет ясно нужны ли какие-то доработки. Другой важный момент — «2+Ку» хочет стать настоящим Центром технологии кукол на запястье.

— У нас есть дружественные режиссеры, они помогали нам проводить арт-резиденции в 2019 году. Когда у нас появилась задумка реализовать мечту Захарова, привезти всех, кто работает с технологией, в Томск, мы понимали, что нам нужно помочь мастерам и актёрам доделать кукол, спектакли, наладить взаимодействие с куклами, — рассказывает Светлана Пантелеева. — Первая арт-резиденция прошла в 2019 году, мы пригласили Ивана Панина и Романа Бокланова, перспективного, уже весьма известного режиссера. Сейчас он живет в Петербурге, а когда-то учился в Новосибирске и приезжал на мастер-класс к Владимиру Захарову. Он хорошо понимает специфику кукол на запястье и участвовал в постановке спектаклей «Чемодан для моря и других вещей» Ольге Гореловой, «Как исполняются желания» Ксении Синегубовой, помог с восстановлением спектакля «Соло для Медвежонка» Анны Хомутинниковой. Нам нужны взаимодействия с такими режиссерами, тогда будет движение и развитие. Думаем в этом направлении. Понимаем, наша миссия — сохранить Томск «звездочкой» на карте кукол на запястье. Нам дорого, что Владимир создал свой театр здесь и никуда не хотел уезжать. Благодарны, что он привнес в нашу жизнь чудо, создав эту технологию, поэтому продолжаем его дело.

Возможно, «2+Ку» организует второй Международный фестиваль театров кукол. Но по задумке для этого необходимы новые спектакли. За их появлением стоит большая работа, если такие постановки будут появляться, то случится и фестиваль.

Текст: Мария Симонова

Фото: Анастасия Нейзлер, vk.com/dvaky

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