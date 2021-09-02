Маша Трауб: «Кухня — это семья, дом, обычная жизнь, в которой не может быть четких рецептов»

2 сентября 2021 / Томский Обзор

В издательстве «Эксмо» вышла новая книга Маши Трауб — «Суп, второе и компот». Сборник не только рецептов, но и историй из нашей жизни — смешных и грустных.

Для кого эта книга, какие рецепты можно в ней встретить и что такое кухня Маша Трауб рассказала «Томскому Обзору».

— Расскажите, как появилась идея написать кулинарную книгу? И почему в формате не просто сборника рецептов, а в виде своеобразного дневника?

— Книга с рецептами была, можно сказать, долгожданной. На каждой встрече с читателями меня просили поделиться секретами того или иного блюда. Но ни один рецепт, домашний, семейный, не может существовать без истории. Я совместила приятное с полезным — можно и почитать, и приготовить. Так что это не кулинарная книга в традиционном понимании.

— Какое место в Вашей жизни занимает еда? И именно домашняя?

— Не основное, но главное. Я росла в североосетинском селе, где девочки всегда были на подхвате — почистить овощи, перемыть травы, помочь замесить тесто, следить, чтобы ничего не сбежало. Учились готовить «с рук», а не по рецептам. Для своих детей я всегда готовила сама — перетирала вручную мясо, овощи, фрукты. Перемалывала в кофемолке крупы, чтобы сварить кашу. Мне в голову не приходило купить банку детского питания или готовую смесь. Сын — уже взрослый, шутит, что у него могут появиться любые болезни, кроме гастрита. Муж, возвращаясь из ресторана или гостей, как писал Довлатов, «с облегчением ужинает». Дочь вообще спортсменка. У нее особое питание. Мне важно, чтобы мои близкие ели вкусную домашнюю еду.

— Как часто Вы готовите? Какие Ваши любимые рецепты попали в книгу «Суп, второе и компот»?

— Готовлю каждый день. Все любимые рецепты, конечно, попали в книгу. Пусть они и не идеальны, не аутентичны — я заменяла специи, приправы, — но они все невероятно вкусные. За это я могу поручиться. В книге есть и простые рецепты на каждый день, и для праздничных застолий. Но я хотела сделать их простыми. Я не умираю у плиты, не гипнотизирую духовку взглядом. Прошла мимо — закинула специи, пошла назад, помешала. Готовка — это не подвиг. Все должно быть легко и удобно для хозяйки. Все рецепты рассчитаны именно на это — не надо убиваться.

— Для кого эта книга? Что найдут в ней читатели кроме рецептов?

— Для всех, кто любит смешные и грустные истории. Для тех, кто помнит, как готовили наши мамы и бабушки. Для тех, кто пытается вернуть вкус детства и повторить «тот самый» лимонный пирог. Эта книга — ностальгия по прошлому, по давно забытым, но восстановимым вкусам и запахам.

— Насколько эта книга автобиографична? Чем Вы хотите поделиться с читателями с помощью нее?

— В каждой книге есть мое сердце, моя душа. В этой — мои руки, умения, секреты. Это художественная литература, замешанная на рецептах. Как тесто — немного того, немного сего. Смотреть по консистенции. Я хотела рассказать читателям о том, что кухня — это семья, дом, обычная жизнь, в которой нет и не может быть четких рецептов. Бросайте на глаз, замешивайте, сколько позволяет время. И обязательный секретный ингредиент — щепотка любви.

— Вы участвуете в процессе оформления книги или все происходит на стороне издательства?

— В этом вопросе я полностью доверяю своему редактору и издательству. Все оформления серий были по-своему мне близки. Да, со мной согласовывают эскизы, но я считаю, что текстами должен заниматься писатель, рисунками — художник. Было бы странно вмешиваться в работу профессионалов. Я предпочитаю работать в команде.

— Рецепты, которые вошли в книгу, — как их отбирали? Это то, что готовила в детстве бабушка, любите готовить Вы, ваши друзья — какие это рецепты?

— Говоря кулинарным языком — это «сборная солянка». В книге есть и мои рецепты, которые я использую очень часто, и те, которые всю жизнь пытаюсь повторить, вспоминая детство, юность. Но все рецепты с историей, личной. С каждым что-то связано. Они не уникальны, а вот приготовление блюд по ним — уникально. Это вам скажет любая хозяйка. Можно замешивать тесто по одному и тому же рецепту, и каждый раз оно оказывается разным. Сложно или просто? Как и любое дело. Если готовить с любовью и желанием, то просто.

— Есть ли в книге рецепты блюд для детей?

— Да, безусловно. Те блюда, которые любят мои дети и дети моих приятельниц. Для маленьких гостей я всегда готовлю отдельный «детский стол». Так было принято в селе. Детям всегда готовили отдельно и все самое вкусное. Так что даже мамы малоежек найдут для себя рецепты, которые помогут накормить ребенка.

— Отличалась ли в чем-то работа над этой книгой от Ваших предыдущих трудов?

— Все время хотелось есть. Шучу, конечно. Сложность была в том, чтобы соблюсти некий баланс между историями и рецептами. Чтобы и того, и другого было в меру, как в хорошем блюде.

— Сколько времени заняла работа над проектом?

— Столько же, сколько и над другими рукописями. Основное время заняла подготовка — очень сложный был выбор между блюдами. И некоторые рецепты я проверяла заново. Мои близкие были очень довольны — я все время кормила их новыми блюдами, и они удивлялись, почему я не готовила их раньше. Теперь просят приготовить что-нибудь из книги.

— Любите ли Вы читать кулинарные книги, книги рецептов или книги про еду и могли бы выделить какой-то топ любимых книг по этой теме?

— Нет. Новые кулинарные книги совсем не знаю. Но я очень люблю старые книги по кулинарии и домоводству. Там не только рецепты, но и советы, как вывести пятно, сшить рубашку мужу и убрать дом к приходу свекрови. Они удивительно трогательные, искренние и читаются как художественная литература.

Фото предоставлено издательством «Эксмо».

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