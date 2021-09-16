Студенческий туризм: чем заняться в Томске?

16 сентября 2021 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Нынешним летом в России стартовала пилотная программа студенческого туризма. Томск стал одним из первых ее участников.

Это означает, что наш город станет еще более студенческим. Ведь теперь молодежь будет приезжать сюда не только за учебой, но и за новыми впечатлениями.

Рассказываем, чем можно заняться туристам в Томске.

Конечно, гулять!

Фото: Владимир Дударев

Томск — идеальный город для прогулок. Он компактный, так что осмотр центра не займет много времени.

Как гулять?

пешком;

на велосипеде;

на самокате.

Где начать знакомство с городом?

Лучше всего с прогулки по проспекту Ленина. Стартовать из Лагерного сада и далее — вниз по прямой.

Что встретится по дороге?

Надпись «Мы — буквы, с нами текст» на здании Научной библиотеки ТГУ Фото: Игорь Фаткулин

старинные корпуса знаменитых томских университетов: Политеха, ТГУ, СибГМУ и ТУСУРа;

Университетская роща с занятными памятниками;

Научная библиотека ТГУ с гигантским шрифтовым граффити;

Сибирский ботанический сад.

Памятник Святой Татьяне на площади Ново-Соборной Фото: Екатерина Витман

После непременно стоит сделать остановку на площади Ново-Соборной — поздороваться со Святой Татьяной, покровительницей студентов. У кого же еще попросить удачи на экзаменах, как не у нее?

От Ново-Соборной отправляйтесь неспешным шагом дальше по Ленина, чтобы рассмотреть сохранившиеся шедевры старой каменной архитектуры Томска.

Торговый дом купцов Кухтериных, сегодня — администрация Томска Фото: Томский Обзор

Что смотреть?

торговый дом купцов Кухтериных (сегодня — мэрия Томска) и дом купца Гадалова;

напротив — здание первой в Сибири церковно-учительской школы, ныне музей НКВД;

усадьбу золотопромышленника Асташева, где расположен краеведческий музей

особняк Флеера, ныне — ЗАГС и большая кофейня;

здание Общественного собрания, более известное как Дом офицеров;

Губернскую аптеку, в прошлом — торговый дом фирмы «Штоль и Шмитъ»;

целый квартал старинных зданий, включающий пассаж Второва;

доходный дом Деева.

Памятник Чехову в Томске Фото: Олег Асратян

Дойдя до набережной Томи, в первую очередь стоит навестить знаменитый томский памятник Чехову. Потереть бронзовому классику нос и ручку зонтика и, конечно, сфотографироваться на память. А после подняться по самой старой городской улице с брусчаткой на Воскресенскую гору, откуда начинался Томск, и увидеть его с высоты.

Вид на Томск с Воскресенской горы Фото: предоставлено администрацией Томской области

Герман Григорьев Студент 2 курса Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета (Красноярск) В Томске мы побывали вместе с однокурсниками. Ходили по экскурсиям, местным кафе, просто гуляли. Посмотрели главные достопримечательности, прошли по всему проспекту Ленина и немного вглубь города, побывали на Воскресенской горе и набережной Томи. Поездка оказалась очень приятной, Томск нам понравился. Пока есть возможность, хотелось бы еще посмотреть какие-нибудь наши города.

Что еще обязательно посмотреть в Томске?

Фото: Мария Аникина

Конечно, его деревянную архитектуру. В городе сохранилось немало старинных домов, у каждого из которых своя любопытная история:

«Дом с жар-птицами», «Дом с шатром» и «Дом с драконами» на улице Красноармейской;

особняк архитектора Крячкова на проспекте Кирова, где разместился Музей деревянного зодчества;

дом архитектора Хомича на Белинского, с которым связана одна из главным томских легенд о писателе Александре Волкове и его «Волшебнике Изумрудного города».

И множество других домов, расположенных на улицах Бакунина, Октябрьской, Шишкова, Кузнецова, Карташова, Гагарина и в историческом районе Татарская слобода.

Томск известен и своими забавными памятниками.

Памятник лягушке-путешественнице в Томске Фото: Ксения Толстошеева

С ними очень любят фотографироваться туристы:

любовник на стене Музея истории Томска, регулярно обновляющий гардероб;

забавный младенец в капусте у здания первого роддома;

самая маленькая в мире бронзовая лягушка-путешественница и домашние тапочки у гостиницы «Томск»;

волк из мультфильма «Жил-был пес» с его неповторимым «Щас спою».

Куда еще стоит отправиться за запоминающимися фото?

«Отверженность» — граффити, созданное художником из Бишкека Евгением Макшаковым (Chervi) в рамках томского фестиваля Street Vision (ул. Розы Люксембург, 8) Фото: Серафима Кузина

На прогулку по местам с городскими граффити и стрит-артом:

«Томские мотивы» на подъеме к Воскресенской горе (ул. Бакунина, 1);

«Голубь мира» (ул. Набережная Ушайки, 8а, внутренний двор);

«Свет науки» (ул. Никитина, 8а);

двор здания по пр-ту Ленина, 76а;

«Легенда о Томи» (пр-т Ленина, 65, внутренний двор);

«Дом с жар-птицами» — одно из самых старых томских граффити (пер. 1905 года, 7);

«Фауна реки Томи» (ул. Набережная реки Томи, 29а);

работы томского художника Ильи Wince: «Распад» (Университетская роща, Московский тр-т 2б), «Парное молоко» (ул. Нахимова, 8 стр. 17), деревянные дома (ул. Гоголя, 13), «Сибирский осетр» у Первого музея славянского мифологии (ул. Загорная, 12);

пространство, где проходил последний фестиваль Street Vision (ул. Мельничная, 8);

мурал на основе работы советского архитектора Якова Чернихова в пространстве «Место силы креативных индустрий» (пл. Соляная, 2, внутренний двор).

Чем еще заняться на прогулках?

«Хрустальный Томск» — 2014 Фото: Мария Аникина

на площади Ново-Соборной: летом — перекусить у фонтана и поваляться на траве в тени деревьев; зимой — посмотреть на сказочные ледяные скульптуры, созданные мастерами со всего мира для фестиваля «Хрустальный Томск»;

в Городском саду: читать книжки в шезлонгах у романтичного пруда, есть мороженое и кататься на аттракционах;

в Лагерном саду: в любое время года — фотографировать с высокого берега меандр реки Томи и знакомиться с дружелюбными белками;

в Михайловской роще: найти фундамент старинного каменного фонтана с кедром в центре, спуститься к роднику и сделать круг по прогулочной тропе.

Куда отправиться на прогулку за город?

Руян-на-Оби Фото: Владимир Дударев

в парк «Околица» в селе Зоркальцево под открытым небом, где живут необыкновенные деревянные скульптуры, созданные в рамках томского фестиваля «Праздник топора»;

в «Парк СССР» в селе Рыбалово, где, как в сериале «Пищеблок», вас ждут гипсовые пионеры с горном и девушки с веслом;

в Руян-город на Оби с его маяком, деревянным храмом и видами на реку.

Студентов из других городов в Томске этим летом уже принимал Политехнический университет. Для проживания туристов были выделены комнаты в санатории-профилактории ТПУ. За первый период действия программы, с 15 июля по 25 августа, в городе побывали студенты из Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Санкт-Петербурга. Студенты из Красноярска в Томске (фото предоставлено пресс-службой ТПУ)

Узнавать новое!

Музей истории Томска Фото: Мария Аникина

Томск — город с очень богатой историей. Куда отправиться за интересным и таинственным?

В первую очередь — в Музей истории Томска.

Здесь можно:

узнать больше о прошлом города;

подняться на каланчу на здании музея и посмотреть на город в компании с пожарным Афанасием;

познакомиться с кошкой Люсей — признанной Почетной работницей музея.

Люся — Почетная работница Музея истории Томска Фото: Серафима Кузина

А после спуститься по крутой лестнице с Воскресенки — и сразу попасть в Первый музей славянской мифологии. В здании с огромным изразцовым панно на фасаде не только хранится коллекция работ художников по мотивам русских сказок, былин и мифов, но и проходят выставки и фестивали керамики, кукол и городских проектов.

Где еще рассказывают интересные истории о Томске?

В музее «Профессорская квартира» Фото: Владимир Дударев

в областном краеведческом музее — здесь можно узнать много нового о предках нынешних сибиряков;

в частном музее «Профессорская квартира» — здесь познакомят с томским бытом начала XX века;

на экскурсиях с лучшими томскими гидами, которые расскажут о необычных дворах, тайнах томских подземелий, жизни университетов и исторических районах города.

с помощью бесплатного QR-квеста «Креативный Томск», пройти который можно в любое свободное со своего смартфона.

В Ботаническом саду ТГУ Фото: Олег Асратян

А еще всем без исключения гостям города рекомендуется навестить «сибирские тропики» — Ботанический сад ТГУ. Здесь всегда жарко, зелено и невероятно красиво. Особенно летом, когда постоянно что-нибудь цветет: «орхидея-инопланетянин», «царица ночи», черное мангровое дерево, агавы, глицинии, камелии, сакура и проч.

Полина Кузнецова Студентка 2 курса Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета (Красноярск) Томск находится недалеко от Красноярска, добираться сюда проще и дешевле. А ещё в Томске были знакомые у большинства из нашей компании. Поэтому мы знали, что даже если куда-то попасть не получится, все равно сможем весело провести время. Мы погуляли по городу, нам показали корпуса ТПУ, его музеи — истории, минералогический и палеонтологический. Нам понравилось, что у университета такая интересная история, наш СФУ — более молодой вуз, у него нет такого богатого прошлого. Побывали и в разных кафе Томска, познакомились с местной кухней. Вообще программа студтуризма классная, очень надеюсь, что она продолжит существование и будет возможность посмотреть как можно больше мест.

Развлекаться!

Городской сад Фото: Мария Аникина

Чем заняться в Томске, когда все достопримечательности и музеи уже осмотрены?

Летом можно кататься на велосипедах и самокатах. По городским улицам (только берегите пешеходов!) или по зеленым зонам — террасам Лагерного сада, дорожкам Михайловской рощи, стадиона «Политехник», площади Ново-Соборной и набережной Томи. Зимой по всему городу открываются катки с прокатом коньков. Самые большие и красивые — на Белом озере и «Под звездным небом», который заливают рядом с площадью Ново-Соборной. По соседству с лесными зонами открываются пункты проката беговых лыж.

Куда отправиться за экстримом?

Фото: Екатерина Витман

в Академгородок, где можно взять напрокат горные лыжи и «ватрушки»;

в парк неподалеку от села Коларово, где также есть бугельная канатная дорога, прокат горнолыжного снаряжения, и склон для тюбинга;

в экстрим-парк между Томском и соседним Северском, где есть полоса препятствий с тремя уровнями сложности, тарзанка, тир, скалодром, а еще там можно покататься на снегоходах, квадроциклах и поиграть в пейнтбол.

Фото: Серафима Кузина

Конечно, как и везде, здесь есть кинотеатры, ночные клубы, кафе и кафе, кофейни и пекарни. Что стоит попробовать в Томске? Выбор широк — от сибирской классики вроде блинов и пельменей до стрит-фуда всех мастей: от бургеров на любой вкус и размер, отличной пиццы, до мексиканских тако, китайских воков и вьетнамских фо-бо. А еще, конечно, фирменные кедровые конфеты, торт «Томск» и много разных версий кофе, чая и лимонадов.

Татьяна Братченко Студентка 2 курса Факультета агроинженерии Алтайского государственного аграрного университета (Барнаул) ВТомске учится моя сестра — хотелось повидаться с ней и посмотреть город. Поэтому я приехала сюда. Мы жили в санатории-профилактории ТПУ, условия были хорошими — комфортно, удобно, до всего недалеко. Мы посмотрели два главных томских вуза ТГУ и ТПУ. В целом Томск очень понравился: небольшой, удобный, здесь невероятная архитектура — это очень захватывает. А еще я рассматриваю вариант обучаться в Томске в магистратуре. Томск — город студентов, больших возможностей!

Фото: Серафима Кузина

Текст: Анна Мацковская, Елена Фаткулина

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