Маяк без моря и город без жителей. Прогулка по Руяну-на-Оби

13 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В 120 километрах от Томска на берегу Оби находится Руян-город. Амбициозный проект московской компании «Экспедиция», который был задуман как «столица молодых предпринимателей», планировалось построить за 5 — 8 лет. Первый камень будущего поселения в Кожевниковском районе был заложен в 2010 году. Но уже в 2017-м проект по ряду причин был перенесен в Подмосковье. Маяк — одна из оставшихся в Руян-городе построек.

Здесь же в 2019 году режиссером Василием Золотовым был снят клип на вальс томского композитора Сергея Бородина «Обновление». В этом году музыкальное видео вошло в официальную подборку крупнейшего фестиваля Европы — London Music Video Festival: 2021.

В нашем материале предлагаем прогуляться к маяку и взглянуть на летний Руян-на-Оби через объектив фотографа Владимира Дударева.

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