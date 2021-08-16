Неоднозначный человек: в Томске поставят спектакль о Петре Макушине

16 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В театре куклы и актера им. Р. Виндермана «Скоморох» начались репетиции нового необычного спектакля. Он будет посвящен Петру Макушину, известнейшему сибирскому просветителю.

Название работы — «Ни одного неграмотного», жанр — non-fiction (невымысел) о человеке сложном. Сочиняет спектакль режиссер Дмитрий Гомзяков, у которого в Томске немало постоянных зрителей. Премьера намечена на 17-е сентября.

Выбор именно героя понятен — «Скоморох» с 1998 года обитает в Доме науке Петра Макушина. Это здание построили в 1911-12 годах, общественник задумывал открыть там Народный университет по образцу Московского народного университета имени Шанявского. Но в полной мере воплотить проект в жизнь помешали Первая мировая война и Революция. Кто здесь только не квартировался, хотя и народный университет со временем тоже появился.

Сделать проект, связанный с Макушиным, в театре задумали уже давно:

— Идея витала в воздухе, поскольку «Скоморох» находится в здании, построенным по инициативе Макушина, — поясняет Татьяна Ермолицкая, руководитель литературно-драматургической части театра. — Другая причина: Томск — студенческий город, молодые ребята приезжают сюда, учатся, уезжают и при этом почти ничего не знают о тех людях, которые очень много сделали для его развития. Петр Макушин был уникальным человеком, великим просветителем. Он приучал людей к книгам, наладил работу общественных библиотек. О нем с большим уважением отзывался Лев Толстой, а крупный российский книгоиздатель Иван Сытин писал Макушину: «Ермак покорил Сибирь оружием, вы покоряете ее книгой».

В этом году театр выиграл президентский грант для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, и стали воплощать проект в жизнь. Стать драматургом истории предложили томскому писателю Александру Толкачеву, автору книги «Пасынки Родины», в прошлом — редактору журнала «Казаки за камнем». В своем тексте он решил взглянуть на Петра Макушина как на живого и неоднозначного человека. С одной стороны, он был меценатом, и вложил немало собственных средств в создание Дома науки. С другой — жестким предпринимателем, никогда не забывающем о своей выгоде и прибыли. Об этом и получилась пьеса. Во время работы драматург провел много времени в архивах. Также в этом проекте театр сотрудничает с Томским краеведческим музеем. Коллеги поддерживают проект, будут делиться информацией и ретро-предметами.

Ставить спектакль «Скоморох» пригласил режиссера Дмитрия Гомзякова, известного по спектаклям Томского ТЮЗа, краеведческого музея и собственным проектам:

— Когда в июне мы узнали, что талантливый режиссер Дима Гомзяков ушел в «свободное плавание», то обсудили с ним постановку, — говорит Татьяна Ермолицкая. — Он почитал пьесу и сказал, что ему интересен этот проект. Его привлекла идея о неоднозначности. Сейчас мы все очень категоричны, видим либо белое, либо черное, очень нетерпимы к другим людям и мнениям. А люди разные, и это здорово! Спектакль станет поводом посмотреть на неоднозначность человека на примере Макушина.

По своему решению постановка «Ни одного не грамотного» будет рассчитана в первую очередь на молодое поколение. Ожидается игра с формой и необычные для спектаклей «Скомороха» локации.

Художник работы — Матвей Фатеев. У него есть опыт работы в театре — в качестве художника-постановщика спектаклей Северского театра для детей и юношества и машиниста сцены томского ТЮЗа. А еще именно он создал одну из самых ярких работ для нынешнего паблик-арт фестиваля «мУка. Склады искусства» — инсталляцию «Исчезающий вид».

Состав артистов для спектакля Дмитрий Гомзяков выбрал «звездный» — в постановке заняты заслуженная артистка РФ Марина Дюсьметова, Юрий Орлов и Олеся Кондратьева. Какая история получится в итоге, увидим 17–18 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: