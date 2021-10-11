10 заведений, куда надо непременно сходить в Томске

11 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

В каких заведениях Томска стоит непременно побывать, если сами вы не местные, и приехали сюда на выходные, в отпуск или в командировку?

Мы долго спорили, но в итоге все же сошлись на 10 местах, которые принадлежат к разным типам, ценовым категориям и кухням. И без которых сложно представить сегодня гастрономический Томск.

Make Love Pizza

Стоит переступить порог этой пиццерии, как в голове сразу начинает играть Yellow Submarine. Здесь продолжается эпоха старого-доброго рок-н-ролла 1960-1970-х, и в ребятах, нарисованных на стене, легко узнаются «битлы». Make Love Pizza начиналась как доставка пиццы, затем превратилась в душевное кафе на Ленина. Вскоре появилась и вторая точка на Комсомольском проспекте — там просторно, но в первой пиццерии все же уютнее. В это заведение надо непременно вести тех гостей Томска, кто любит пиццу и неравнодушен к демократичной рок-н-ролльной атмосфере.

В меню Make Love не увидишь привычных названий вроде «Маргарита» и «Пепперони» — вместо них здесь готовят пиццу «Мардж», «Сержант Пеппер», «Вудсток», «Элвис», «Леннон», «Пятый элемент», «Кеннеди» и «Джанго». Кроме привычных вариантов «бекон-ветчина-оливки-сыр» можно попробовать пиццу с сыром с голубой плесенью, растительным фаршем с вишневым соусом барбекю или грибным ассорти с моцареллой. Также здесь подают «рок-н-роллы» с разными начинками, несколько блюд с фалафелем и любопытные салаты — например, с лососем и свекольным песто. А еще в Make Love Pizza хорошие кофе, чай и французский сидр.

Хотя места в кафе на проспекте Ленина немного, но по выходным здесь часто играет живая музыка, а в обычные дни частенько включают виниловые пластинки. Как и в заведении на Комсомольском, где попросторнее.

Адрес: пр-т Ленина, 85а; пр-т Комсомольский 14а.

Средний чек: 500 рублей.

Ресторан «Кухтерин»

За авторской сибирской кухней гостей стоит вести в «Кухтерин», вошедший в 2021 году в десятку лучших ресторанов Сибири по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA. Здесь талантливо и увлеченно экспериментируют с локальными продуктами.

В «Кухтерине» можно попробовать мясо косули, риет из лосося с мороженым из щавеля, салат с крапивным айоли, утиный консоме и другие специалитеты. Рыба из северных сибирских рек и грибы из тайги представлены в большом разнообразии. Впрочем, морепродукты из далеких краев в «Кухтерине» тоже найдутся — они обычно живут в большом аквариуме, поэтому свежие.

Отдельная история для места, названного в честь знаменитого сибирского купца — гастроужины. Шеф ресторана Станислав Тимофеев разрабатывает для них меню и самостоятельно, и вместе с гостями — именитыми коллегами из других городов.

Самый бюджетный вариант познакомиться с кухней «Кухтерина» — прийти сюда на обед. И попробовать те неординарные блюда, которые попали в меню на этой неделе. Кстати, своя небольшая «винная карта» у обедов тоже есть.

Адрес: пер. Нахановича, 9.

Средний чек: 2500 рублей.

Hall bar

Фото: Владимир Дударев

За атмосферой, объединяющей современность и историю, с друзьями хорошо забрести в Hall bar. Винтажный колоритный подвал находится в самом центре города. Его кирпичные своды, построенные еще в дореволюционное время, напоминают, что у Томска богатое прошлое. Приглушенный свет располагает к затяжным разговорам. Летом можно посидеть и на веранде в стареньком дворике — рядом с граффити одного из известных томских художников.

В баре звучит прогрессивная музыка, причем из всех носителей записей здесь предпочитают старый добрый винил. Выбор напитков в Hall обычно неплохой, в основном предлагают крафт, но крепкие варианты тоже найдутся. Впрочем, выпить кофе в этом баре тоже абсолютно нормально.

Еды в меню поменьше, чем напитков в холодильниках, зато блюда представлены из совершенно разных направлений. Хумус с овощами соседствует здесь с буррито, сморребрёды — с салатом с киноа. Но вообще главное, зачем идут в Hall, это за атмосферой, в том числе — ради вечеринок и концертов.

Адрес: пр-т Ленина, 70.

Средний чек: 500 рублей.

Кофейня «Сансара»

Фото: Серафима Кузина

Кофейня «Сансара» открылась чуть больше года назад, но мы, как и многие горожане, успели полюбить это камерное место. Концепцию и дизайн кафе придумывали его хозяйки — вчерашние сотрудницы известных томских заведений. Они же занимались и ремонтом — красили и шкурили столики, расписывали стены. Главная фишка этого места — колоритный старый потолок, словно рама в картине, рассказывающий историю здания через обнаженные наслоения штукатурки разных лет.

Здесь хорошее кофейное меню. Главное спецпредложение «Сансары» — кофе с маслами. Получаются действительно необычные и запоминающиеся вкусы. А фирменный кофе «Сансара» обретает свой колорит с помощью различных специй.

Еды в меню немного — сэндвичи и сладости. Но самодельные печенье с фундуком и чизкейки здесь отличные. Есть и сладкое спецпредложение для веганов. А еще в «Сансаре» можно почитать книжку — благо, в заведении есть собственная книжная полка.

Адрес: пр-т Кирова, 34.

Средний чек: 200 рублей.

Бар «Про Крафт»

Они стали первыми, кто начал всерьез прививать Томску вкус к крафтовому пиву. Все начиналось с магазинчика на Гоголя, где многие впервые попробовали томатное пиво и другие неординарные напитки. А через два года появился и бар «Про Крафт».

Казалось бы, помещение на улице Розы Люксембург небольшое, но место славится своей атмосферой. Туда ухитряются помещать очень оживленную и многолюдную тусовку, и даже проводить концерты-крафтирники. Летом не только веранда, но и скамейки возле бара всегда заняты. Здесь можно попробовать множество крафтовых напитков из России и Европы. В баре знают, чем порадовать эстетов — к примеру, среди недавних новинок здесь есть жасминовый IPA или стаут с какао.

В меню заведения давно уже присутствуют не только легкие закуски к пиву. Здесь готовят ребрышки, сэндвичи и, конечно же, бургеры — кстати, каждый вторник в баре именуется «бургерным», тогда на них действует спеццена. Встречаются неординарные варианты вроде «с манговым соусом». Регулярно запускают новые спецпредложения сэндвичей и «бургеров недели».

Еще две точки «Про Крафт» работают на Кирова и Гоголя. Но если вы настроены на веселый вечер, вам, определенно, на «Розочку», в эпицентр шумных выходных.

Адрес: ул. Розы Люксембург, 5/1; ул. Гоголя, 29; пр-т Кирова, 5а.

Средний чек: 600 рублей.

Стейк-хаус «Антрекот»

Стейк-хаус «Антрекот» открылся в Томске еще 2015 году, и мы быстро полюбили его за соотношение качества мяса и стоимости блюд. И сегодня цены на бургеры и мясные блюда начинаются от 210 рублей.

Мясо сочное, бургеры — внушительных размеров, можно найти и классику, и более экзотичные сочетания вроде котлеты из мраморной говядины с сыром дорблю и клюквенным соусом. Что приятно, готовят их за 10-12 минут. Так что здесь можно отлично провести время с друзьями, далекими от вегетарианства.

Хотя, конечно, только мясными блюдами предложения не ограничиваются. Кроме основного меню в «Антрекоте» есть сезонные спецпредложения, где можно застать такие любопытные варианты, как, например, салат из креветок с арбузом, апельсином и жареным кешью. Ходить в стейк-хаус особенно приятно летом — благодаря удачному местоположению «Антрекота» (он хотя и в центре города, но находится во дворе) на его симпатичной веранде очень уютно. А еще у ребят довольно быстрая доставка — если вдруг не повезло с погодой, а сочный бургер очень хочется.

Адрес: ул. Трифонова, 22б.

Средний чек: 650 рублей.

«Строганина-бар»

«Строганина-бар» — то заведение, куда стоит вести гостей, желающих непременно попробовать «чего-нибудь очень сибирского». Сырая местная рыба, медвежатина, оленина, жареный папоротник — в основе меню здесь северная кухня.

Сет из строганины «Большая компания» сразу поможет узнать каковы на вкус муксун, нельма и нерка. Другой местный «хит» — пермские «посекунчики», маленькие пирожки с бараниной. Оленину здесь можно попробовать даже с блинами, в виде паштета.

Впрочем, можно вообще не гадать, а заказать заботливо придуманный сет «Для начала», объединяющий авторские закуски и настойки. Выбор фирменных настоек и наливок хороший, варианты с местными вкусами — к примеру, с черникой, хреном, зверобоем (а по средам на них действует специальная цена!). Блюда сытные и вкусные.

Музыкальным фоном в «Строганине» обычно звучит душевный русский рок пополам с песнями из советских кинофильмов (а в туалетных комнатах и вовсе читают русские народные сказки), по выходным бывают небольшие акустические концерты. А еще здесь интересные и приятные в ценовом отношении бизнес-ланчи, где всегда представлены блюда из местной рыбы и мяса.

Адрес: ул. Карла Маркса, 17а.

Средний чек: 1000 рублей.

Кафе «Птичка»

Фото: Серафима Кузина

В «Птичке» своя причудливая и приятная атмосфера. В интерьере много интересных деталей: стена с «птичьим» рисунком на входе, светильники напоминают чаек, а вешалки — ветвистые деревья. В общем, в заведении есть, чего рассматривать. Тем более, что здесь всегда очень светло.

«Птичка» славится своими завтраками — не только вкусными, но и очень сытными. Если собираетесь начать именно здесь выходной день с гостями города, то столик лучше бронировать заранее, иначе мест может не найтись. В будни до 12, а в выходные до 14 часов здесь можно собрать «свой» завтрак-конструктор из того, что нравится: яйцо пашот, глазунья или скрэмбл; картофельная вафля, панкейки или хлеб; в качестве добавок — ростбиф, сосиски, зелень, лосось, бекон или шампиньоны. И еще — три варианта соуса на выбор. Также в «Птичке» действуют и завтраки all day, где тоже много интересного: каши с разными добавками, панкейки, омлеты, драники и сырники.

В основном меню кафе — разнообразные блюда с морепродуктами (салаты, супы, паста), интересные пиццы вроде вариантов с креветками и тыквой или с грушей и сыром дор блю. Сложно удержаться и не взять в «Птичке» какой-нибудь коктейль — в баре готовят много любопытных вариантов, следят за европейскими трендами и используют для основы свои авторские сиропы и кордиалы. И стоит обратить особое внимание на десерты — в «Птичке» собственная кондитерская, и на витрине много любопытных сладких предложений.

Адрес: пр-т Ленина, 81/1.

Средний чек: 800 рублей.

Кафе «Дыхание вока»

Фото: Серафима Кузина

Гостей, неравнодушных к азитаской кухне, ярким вкусам и интересным специям стоит познакомить с «Дыханием вока». Первую томскую «чифаньку» (небольшое кафе или ресторанчик китайской кухни) под таким названием Татьяна и Алексей Степановы открыли в 2015 году. Действительно, заведения сети небольшие, с демократичной атмосферой.

Здесь можно попробовать китайскую лапшу, тянутую вручную, или рис в коробочках, приготовленные на открытом огне в воке по восточным традициям. Самые популярные среди томичей воки — лапша с курицей и с говядиной, но вегетарианские варианты в «Дыхании вока» тоже готовят. Есть и другие китайские специалитеты, в частности, восточные варианты пельменей — чебуречки и вонтоны. А еще в кафе неплохая коллекция острых и сверхострых соусов для самых смелых.

Сегодня в городе открыты три «Дыхания вока», в одном из них, неподалеку от Главпочтамта, есть китайские бизнес-ланчи — бюджетный и сытный вариант добавления ярких красок в свои гастровпечатления.

Адрес: пр-т Ленина, 22; пр-т Ленина 54Б; ул. Усова, 15Б.

Средний чек: 205 рублей.

Кафе-кондитерская Torta

Ну и на сладкое — одна из лучших томских кондитерских. Сегодня в разных точках города открыты четыре филиала Torta, немного отличающиеся по формату, но везде очень уютно и вкусно. Сюда можно забежать за кофе и круассаном или же задержаться подольше и попробовать побольше.

В кафе на Фрунзе в течение всего дня подают завтраки, которые по сытности вполне могут сойти и за обед. Особенно хороши панкейки — с арахисовой пастой, карамелью и бананом, с беконом и сырным соусом, с грибным жюльеном и шпинатом и проч. Во всех заведениях сети всегда есть свежая выпечка, начиная с простых пирожков с картошкой и заканчивая круассанами, пирожными и, конечно, тортами. Среди последних — и старый добрый «Наполен», и «Степка», и «Медовик», и особенно популярная среди детей «Радуга», и «Сникерс», и так далее. А еще в кондитерской готовят десерты без лактозы, глютена, сахара и яиц.

Но в Torta обычно приходят не только за сладким, но и за чаем и кофе. Здесь есть много разных авторских вариантов (особенно отметим фисташковый латте), в том числе на альтернативном молоке.

Адрес: ул. Гоголя, 55; пр-т Фрунзе, 98; ул. Набережная Ушайки, 16; ул. Марины Цветаевой, 32.

Средний чек: 400 рублей.

Текст: Мария Симонова

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