В Ельце создали интерактивную карту наличников

6 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Александр Карасев

Главный архитектор города Марина Молодых совместно с общественной организацией «Мы из Ельца» создали интерактивную карту «Наличники Ельца». Каждый объект содержит не только описание, но и фотографии.

«К наличникам в городе Ельце относятся достаточно трепетно. В разные временные отрезки было несколько проектов, посвященных этому памятнику деревянного зодчества», — рассказал «Томскому Обзору» представитель Администрации Ельца Александр Карасев.

Наличники Ельца Фото: Александр Карасев

Доктор исторических наук Денис Ляпин годами собирал информацию о наличниках: фотографии, описание, значение и выделение основных направлений, которые встречаются в узорах деревянной резьбы. А идея нанести все это на карту города принадлежит главному архитектору Марине Молодых.

«Цель проекта — популяризовать историко-культурное наследие Ельца и сделать информацию доступной. Создатели хотели, чтобы жители и гости города могли пройтись по этой карте и ознакомится с наличниками вживую, получив при этом подробное описание», — отметил Александр.

Сейчас на карту нанесено около 50 адресов домов со знаковыми наличниками города. Все они относятся к периоду середины XIX — начала XX веков. Но проект планируется развивать и дальше. Перед создателями стоит задача нанести все наличника на карту города, а также актуализировать информацию об их состоянии.

Наличники Ельца Фото: Александр Карасев

«Задача этой карты — показать ценность памятников деревянного зодчества, чтобы люди не избавлялись от них необдуманно. В идеале планируется сделать по ним аудиогид», — заметил Александр Карасев.

Также администрацией города прорабатывается идея о нанесении на карту объектов культурного наследия Ельца.

У Александра Карасева был и личный проект, посвященный наличникам под названием «Резные наличники — исчезающие памятники деревянного зодчества». В его рамках были сделаны фотографии около 700 элементов декора, которые Александр сам нашел и отобрал. На всю работу у автора ушло около 5 лет.

«Фотографии делались без привязки к адресам, просто как целый пласт наличников города, чтобы их можно было рассматривать в контексте страны, а также сохранить в фотографиях общий облик», — рассказал Александр.

Наличники Ельца Фото: Александр Карасев

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