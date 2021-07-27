В Сибирь! Дом на Пушкина, 40 и история бабы Мани

27 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Спецпроект В Сибирь! Сибиряки вольные и невольные: избранное

Под крышей деревянного дома на Пушкина, 40 можно увидеть буквы «АСГ» — это инициалы его первого владельца, Андрея Семеновича Григорьева. И о нем самом, и о первых обитателях дома сегодня многое известно — благодаря воспоминаниям его дочери Марии Черновой.

Рукопись Марии Андреевны, «дорогой бабы Мани», сохранилась у ее внучки Ларисы Терентьевой, в настоящее время проживающей в Перми. Сегодня эти воспоминания вместе с архивными фотографиями семьи Григорьевых опубликованы на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные».

Родители Андрея Семеновича Григорьева перебрались в Сибирь после отмены крепостного права — прежде они жили, вероятно, в Московской области и были батраками у помещиков. Глава семейства через какое-то время погиб — не вернулся с ярмарки. Матери не стало, когда самого Андрея призвали в армию — его старший брат Потап остался дома, как единственный кормилец. Андрей же «не курил, не пил, и за время шести лет службы накопил денег пятьсот рублей», рассказывает об отце Мария Чернова. Вернувшись из армии, он женился и занялся торговлей.

В семье Андрея Григорьева родились три дочери — Наталья, Мария и Александра. Поднакопив денег, Андрей Семенович задумался о покупке хорошего дома в Томске — такого, чтобы «все было при доме, и торговля и житье».

Андрей Григорьев с женой и старшей дочерью Натальей. Примерно 1897 год Фото: сибиряки.онлайн

Место на Иркутском тракте (сейчас это улица Пушкина в районе Белого озера) для нового дома было выбрано неслучайно — улица была оживленной, здесь было много торговых точек, частных владений, неподалеку находился базар. Дом прежней владелицы сгорел. Послед долгих раздумий Андрей Семенович все-таки решился и приобрел этот участок, потому как «место было на бою».

Так, по адресу Иркутский тракт, 48 в 1902 году был выстроен добротный деревянный дом в два этажа на кирпичном фундаменте. Изначально он был выкрашен в темно-зеленый цвет.

Дом по ул. Пушкина, 40 в советское время. В 1974 году признан памятником архитектуры федерального значения. Дважды реставрировался: в 1978–1981 гг. и в 2015 году. По информации Центра по охране памятников, здание в современном виде значительно перепланировано, заложены четыре окна подвального этажа на главном фасаде, пристроен навес, утрачены некоторые элементы декоративной резьбы. Фото: из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Во дворе стояли одноэтажные хибарки, везде жили квартиранты, вспоминает Мария Андреевна. На каждом этаже располагались по три квартиры примерно по 50 кв. метров. В каждой квартире — по три окна в улицу, на третьем этаже был балкон, а над ним — вензель с инициалами владельца «АСГ».

Семья Григорьевых занимала три квартиры. Мария Андреевна пишет (орфография и пунктуация автора сохранена — прим.ред.):

— В нижнем кирпичном [этаже] — там была кухня и жили там прислуга: няня, кухарка, дворник[, -] и домашняя столовая для всей семьи. Во втором — две квартиры: в одной — лавка, во второй — две спальни: наша девичья и отца с матерью, гостиная и еще одна комната свободная, коридор. Вход — дверь одна парадная, вторая — кухонная. Обстановка: буфет хороший, трюмо, венские стулья, много цветов. Мать любила цветы. Фикус с пола до потолка, ветвистый, и на окнах цветы. Письменный стол большой, хороший, с ящиками, на полу — линолеум, по которому дорожку от трюмо стерли весь рисунок нашими ногами.

Так сегодня выглядит дом по ул. Пушкина, 40. В настоящее время здесь располагается Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Томской области Фото: Лев Мучник, Анна Мацковская

Андрей Семенович арендовал помещение в 50 кв. метров в торговых рядах на площади Базарной и торговал там мануфактурой. Сестры Марии учились в гимназиях: старшая Наталья — в частной гимназии, младшая Александра — в казенной. Но саму Машу, окончившую всего три класса, устроили работать вместе с отцом. Так они с матерью стали его главными помощницами.

Григорьевы торговали с заезжими крестьянами, выручка составляла по 500 рублей в день. Из товаров в лавке всегда были мука, отруби, керосин, чай, сало копченое, колбаса, конфеты, дешевые папиросы, махорка. Маша заказывала и оплачивала товары, чтобы обеспечить их бесперебойную поставку в лавку.

Мария Григорьева, 1910-е гг. Фото: сибиряки.онлайн

— Отец жил праздно: с утра на лошадь — и на целый день, на базаре с торговцами знакомыми толкучку любил, — вспоминает Мария Андреевна. — Мать в лавке, он никогда не торговал. Осенью закупал кедровые орехи в Нарымском крае, по Оби — кедровый лес. Крестьяне того края везут обозами. Он дает адрес: везите — там есть кому принять. Мать тут орудует, а мне — только денег поднести из банка. Вначале кассиры отказывали мне такую сумму — 500 рублей девчонке. На цыпочки стою, чтоб рожу свою кассиру показать. Но он договорился, чтоб беспрепятственно выдавали. Потом все меня знали, только жалели — особенно зимой — большие морозы.

Свидетельство, выданное Марии Анреевне Григорьевой, об окончании «Курсов бухгалтерии и коммерческих вычислений М.И. Ермакова» Фото: сибиряки.онлайн

Отец Марии практически не знал грамоты, поэтому в банк по денежным вопросам ходила она, и по сути одна заправляла торговыми делами. О своих обязанностях она рассказывает (орфография и пунктуация автора сохранена — прим.ред.):

— Когда полностью заготовит орех, то я шью маленькие мешочки по 500 грамм кедровых орехов и посылаю образцы в Пермь, Свердловск, Кунгур. Вот кому по душе делают заказ отправить вагон. Тогда бригада человек пять. Возглавляет один из старших, в основном татары со своими парнями, племянниками. Орехи провеют на ветродуйке, чтоб не было пустых, зашивают мешки, шпагатом зашивают. Продукция готова. Отправляет вагон по заявке. Квитанция или как тогда называли — дубликат 20 на тридцать сантиметров: куда, кому, что, от кого. С этим дубликатом я иду в банк, тогда все обслуживали. Сдаю этот дубликат, так конторчики в банке все оформят, и сразу на личный счет дают ссуду, не дожидаясь, пока покупатель переведет деньги.

С началом Первой мировой войны в 1914 году «жизнь изменилась на упадок», пишет Мария Андреевна. Лавки при доме не стало. О родителях она больше ничего не рассказывает, но много пишет о своем замужестве, и о жизни сестер. После рукопись обрывается. Полный текст можно прочитать здесь.

Наталья (стоит) и Александра Григорьевы. 1910-е годы. Фото: сибиряки.онлайн

Супруги Григорьевы, 1930-е годы Фото: сибиряки.онлайн

Наталья Григорьева с мужем (не установлено с первым или со вторым). Наталья была замужем дважды. Первый раз — за офицером Белой гвардии, который был арестован во время Гражданской войны, а после расстрелян. Второй муж — Александр Умов, «добрый выпивоха», как его описывает Мария Чернова. Супруги усыновили 4-летнего мальчика Володю, чья мать погибла на лесозаготовках. Но после смерти мужа Наталья, скрывавшаяся от его знакомых, требовавших вернуть долги, которые якобы остались от Александра Умова, была вынуждена бежать и сдала мальчика в приют. Про Володю известно, что какое-то время он жил и работал в Новосибирске, дважды был женат, но попал под арест и его дальнейшая судьба не ясна. Фото: сибиряки.онлайн

Первый ряд (слева направо): Петр и Александра Войтик (в девичестве Александра Григорьева), Иннокентий Чернов (муж Марии Андреевны). Второй ряд (слева направо) — Наталья Григорьева, Валентина и Мария Черновы. Младшая сестра Марии Александра также была замужем дважды: первый раз — за студентом, второй раз — за преподавателем Петром Войтиком. «Была скупая», — пишет про нее Мария Андреевна. Фото: сибиряки.онлайн

Проект «Сибиряки вольные и невольные» запущен в 2013 году при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина. Его главные герои — простые люди, в разное время и по разным причинам переселявшиеся в Сибирь из Европейской России в Сибирь. На сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные» любой человек, личная или родовая судьба которого связана с Сибирью, может рассказать о себе, своих предках или том месте, в котором он родился, рос, с которым связаны воспоминания.

Текст: Анна Мацковская

Фото: сибиряки.онлайн

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