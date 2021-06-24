«Мы — мощь, команда, победители!» или почему сотрудники «Сибагро» съехались на спартакиаду со всей страны

24 июня 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено «Сибагро»

В томском спорткомплексе «Гармония» на выходных прошел настоящий спортивный праздник — III спартакиада «Сибагро».

Все 14 предприятий агропромышленной компании из восьми регионов России привезли своих сотрудников-спортсменов — побороться за победу и просто пообщаться с коллегами со всей огромной страны.

Фото: предоставлено «Сибагро»

Каждая команда представляет свой символ, изображенный на флаге и форме. Лев — у красноярского свинокомплекса, нерпа — у свинокомплекса из Бурятии, вепрь — у томского, пять олимпийских колец, символизирующих ключевые подразделения предприятия — у новосибирского мясокомбината.

И у каждого изображения — своя история, отражающая дух команды и региона, который она представляет.

Фото: предоставлено «Сибагро»

В спартакиаде участвовали все предприятия компании из Томской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Белгородской областей, Красноярского края и республики Бурятия. Это 8 свинокомплексов, 3 мясокомбината, птицефабрика, растениеводческое предприятие и головное подразделение. На протяжении двух дней 322 спортсмена соревновались в ловкости, силе, выносливости, защищая честь своих предприятий.

— Мы собираемся уже в третий раз, и с каждым годом спартакиада всё масштабнее, потому что нас становится все больше и больше. И сейчас в компании работает 14 000 тысяч человек, — поприветствовал спортсменов исполнительный директор компании Иван Ефремов. — Наши соревнования не являются выяснением, кто лучше и сильнее. Здесь мы узнаем насколько сильны мы все вместе. Удачи нам всем!

Исполнительный директор компании Иван Ефремов Фото: предоставлено «Сибагро»

Команды расходятся по площадкам, кто-то сразу рвется в бой, кто-то разминается или ждет своей очереди. Многие просто общаются, делятся впечатлениями и ожиданиями.

Лариса Кобец, редактор корпоративной газеты:

— Здесь ощущаешь себя частью большой команды. Нас разделяют тысячи километров и часто мы не знаем, как выглядит человек, голос которого еженедельно слышим в трубке, чьи письма читаем. На таком большом мероприятии мы видимся, узнаем друг друга чуть лучше. Можем даже решить пару рабочих вопросов, но в основном просто наслаждаемся человеческим общением, единством, задором.

Федор Чечель, заместитель директора по безопасности, новосибирский свинокомплекс:

— Участвовал в мини-футболе и перетягивании каната. У нас целый кастинг был на предприятии. С 2019 года работаю в холдинге. Такое мероприятие дает понимание, что ты являешься частью большой команды. Это объединяет коллектив предприятия, дает новые знакомства.

Фото: предоставлено «Сибагро»

Александр Пятниченко, заместитель главного ветеринарного врача, уральский свинокомплекс:

— Спартакиада — это обязательное мероприятие! Обязательное для души. Это демонстрация здорового образа жизни, духа, тех качеств благородных, которые есть у людей. А еще спортивная подготовка дает людям возможность лучше и веселее справляться с бытовыми и рабочими задачами. Спорт дает энергию, энергия меняет мир!)

Леонид Мартынов, директор старооскольского предприятия:

— У нас самая малочисленная команда — 12 человек, но все — отличные спортсмены, практически профессионалы, настроены на победу. Очень готовились: в Старом Осколе у нас арендован стадион, тренируемся три раза в неделю, не к спартакиаде, просто так, для себя, чтобы быть в хорошей форме. Участвуем в первый раз, так как предприятие только три месяца назад вошло в состав холдинга. Поэтому спартакиада — отличный шанс познакомить новых сотрудников с основной частью нашей дружной команды, тем более летом! С удовольствием показывал коллегам Томск, так как сам я — томич.

Фото: предоставлено «Сибагро»

Соревнования проводились по 7 видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике (бегу на разные дистанции), настольному теннису, дартсу и перетягиванию каната. Почти каждая команда из 14 забрала по призовому месту в одной из дисциплин. Особенно отличились спортсмены свинокомплекса из Бурятии, завоевав «золото» в мини-футболе, волейболе и беге на 200 м среди мужчин. И томский мясокомбинат — спортсмены забрали первые места в баскетболе, беге на 100 м среди женщин и беге на 400 м среди мужчин.

Анатолий Манданов, ведущий инженер связи свинокомплекса в Бурятии:

— Большая часть нашего свинокомплекса любит спорт, поэтому наша команда сформировалась легко и быстро — сейчас нас 25 человек. Если бы не ограничения, приехало бы еще больше! Заявились на все виды спорта. Я участвую впервые, но многие коллеги — во второй и третий, мы уже привозили домой первые места и этот раз — не исключение! Еще у нашей команды вдохновляющий символ — байкальская нерпа. Очень выносливый зверь, способный выдержать огромное давление среды. Как и мы!

Вячеслав Булхов, управляющий фермой чистогорского свинокомплекса:

— Я — спортсмен с детства, занимаюсь спортом всю жизнь и такое мероприятия — очень классное, масштабное, невозможно пропустить. Наш предприятие, возрождённое недавно, участвует в спартакиаде в первый раз, участвуем везде и девиз у нас такой: «Приехал? Побеждай!». Во всех подразделениях свинокомплекса есть люди, занимающиеся каким-нибудь видом спорта. И мы надеемся, что после спартакиады нас станет еще больше.

Фото: предоставлено «Сибагро»

Шум, музыка, смех, подбадривающие крики болельщиков — так создаётся атмосфера праздника, воодушевления, безграничной радости. И это то, что по возвращении домой обязательно останется в памяти, сердце… и инстаграме.

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