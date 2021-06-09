Владимир Сорокин: «Мои дети выросли между занятиями по биологии и танцами»

9 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Из личного архива Владимира Сорокина

Владимир Сорокин родился в небольшой деревне Бобровка, которой уже не существует. В юношестве он выращивал цветы, разводил голубей и танцевал.

Детские увлечения повлияли на выбор профессии — он стал учителем биологии и начал заниматься бальными танцами.

Рассказываем историю Заслуженного учителя РФ, который почти 19 лет назад открыл танцевальную студию «Осенняя кадриль» для родителей своих бывших учеников.

Софья Золотухина Студентка ФЖ ТГУ

Мужчина в лиловом свитере

Я иду по коридорам физико-технического факультета ТГУ. Дохожу до конца и попадаю в Лицей ТГУ. В конце коридора открыта дверь, из кабинета доносится голос Владимира Анатольевича. Он объясняет ученикам формирование семян и плодов.

Захожу в кабинет, передо мной стоит мужчина в лиловом свитере. Увидев меня, он сразу же заулыбался, как будто встретил старого друга.

— Здравствуйте, Софья! Проходите, пожалуйста.

Он продолжает урок, в его руке лазерная указка, которой он водит по презентациям. Во время лекции разговаривает с учениками:

— Как происходит этот процесс спорогенеза?

— Может быть, микроспорогенез?

— А дальше какой идет?

Когда начался следующий урок, Владимир Анатольевич сразу выпрямился, взял маркер со стола и начал рисовать обобщающую схему на доске.

«Я видел, как загорелась лампочка Ильича»

Владимир Анатольевич Сорокин, 1977 год. На работе в гербарии ТГУ определяет свои растения,

привезенные из экспедиции на Восточный Саян Фото: из личного архива Владимира Сорокина

Владимир Сорокин родился в деревне Бобровка, в 150 километрах от Томска. Был пятым ребенком в многодетной семье.

— Помню, мама рассказывала мне, что в нашей деревне был очень сильный пожар, и мы всей семьей прятались в реке Икса, — рассказывает Владимир Сорокин.

После пожара его семья решила переехать в соседний поселок Покровка. Именно здесь он пошел в начальную школу.

— Я учился при керосиновой лампе, ездил на лошадиной подводе, видел, как «загудели, заиграли провода» и загорелась лампочка Ильича, — смеётся Владимир Анатольевич.

В школе работали двое учителей-мужчин, в 1-м классе — Филипп Моисеевич, в 4-м классе — Сергей Митрофанович, что было редкостью для того времени. Учителя были хорошим примером, поэтому Владимир Сорокин решил посвятить себя этой профессии.

После окончания начальной школы Владимир Сорокин переехал в интернат в селе Плотниково, где окончил восьмилетку.

— Поехал в Томск поступать в педагогическое училище на учителя начальных классов. Мне нравилось работать с малышами, я всегда мечтал взять класс и провести его по школьной стране от 1 класса до 11 класса. Очень жалко, что мечта эта не осуществилась, — с грустью и обидой говорит Владимир Анатольевич.

Именно в колледже и началась танцевальная карьера, о которой герой рассказывает с гордостью:

— В училище мы изучали ритмику, это был спецурок. Преподаватель танца пригласила нескольких учащихся заниматься у нее в коллективе народным танцем. Я подумал: «Почему бы и нет?»

«У меня было три дороги, как в сказке»

Каждый второй день своего рождения Владимира Анатольевича проводил в Доме ученых «Бал-прием руководителя», куда приходили в гости танцоры со всего города Фото: из личного архива Владимира Сорокина

— Я даже ездил по северу на теплоходе «Культработник». Помню это как будто было только вчера, — рассказывает Владимир Сорокин.

Руководители группы разработали танцевальную программу, пригласили другие коллективы и решили отправиться на гастроли по северу Томской области. Всего было 25-30 человек: танцоры, певцы, чтецы. На каждой пристани артистов встречали машины и довозили до деревни или посёлка, где они выступали.

— Давали иногда по два-три концерта в день. Мне запомнился один, который проходил на палубе парохода на День рыбака. Матросы сделали импровизированную сцену на барже. Это был полуночной концерт, с парохода светил прожектор. Нам за это выступление разрешили помыться у них на корабле, потому что мылись мы только в речке, бани на нашем пути не было, — вспоминает Владимир Сорокин.

Ещё один концерт проходил в недостроенном здании сельского клуба. Сцена была деревянной, вместо окон — не застекленные рамы. Не обошлось без курьезов:

— Мы же, когда танцуем, двигаемся, а певцы нет. И одной нашей солистке залетел комар в рот, она закашлялась, расчихалась во время пения.

В путешествии артисты пробыли почти месяц. Доехали аж до Напаса — села в Каргасокском районе Томской области. До этого из группы никто не плавал так долго, поэтому все переболели морской болезнью.

Протанцевал Владимир Анатольевич в этом коллективе почти четыре года. В 1973 году в Культпросвете открылось хореографическое отделение, руководителем которого был приглашенный танцор из Кемерово. Он ходил по концертам весь год и присматривался к танцорам. Именно так Владимир Анатольевич и попал в этот коллектив, где танцевал до 1980-х годов.

После окончания педколледжа студентов устраивали на работу. Владимир Анатольевич хотел получить высшее образование, поэтому заявил, что хочет продолжать учиться. Стоял выбор: физика, биология или танцы.

— У меня было три дороги, как в сказке. Меня с детства интересовало, как устроена природа. С самых ранних лет я вместе с мамой копался в огороде, изучал семена и насекомых. Выращивал кларкию, астры и настурцию. Палисадник у дома был лучшим в поселке. Еще в детстве я разводил голубей и кроликов. Биология была всегда со мной, в школе я даже участвовал в олимпиадах, — говорит Владимир Сорокин.

Выбор пал на биологический факультет ТГУ. Поступить было непросто — конкурс был большим. Параллельно с поступлением Владимир Анатольевич поменял и танцевальный коллектив.

Бальные танцы и любовь

— В 80-е годы бальный танец пришел в СССР. В Томске одним из первых был коллектив «Молодость» завода имени Вахрушева. На первом курсе университета я уже танцевал в основном составе коллектива в паре с Еленой Шевяковой. На втором курсе мы стали лидирующей парой в городе, защищали Томскую область в Красноярске.

Но потом произошло событие, о котором Владимир Анатольевич рассказывает так, словно это было вчера. Он немного краснеет и его губы растягиваются в улыбке.

— Моя партнерша решила выйти замуж за другого танцора, который был в паре с танцовщицей Ольгой. После этого я не танцевал полтора месяца. А затем подошёл к Ольге и предложил ей танцевать вместе. Оля стала моей женой.

Владимир Анатольевич с Ольгой еще в студенчестве танцуют в Народном коллективе «Молодость» в 1977 году на сцене «Авангарда» Фото: из личного архива Владимира Сорокина

На втором курсе ТГУ Владимир организовал свой коллектив бального танца на манометровом заводе для работников. А затем пришла идея учить танцам детей из соседней школы №48. Так появился танцевальный коллектив «Современник», где Владимир Анатольевич проработал три года.

На третьем курсе университета Владимир с Ольгой поженились.

— Я нашёл работу — руководитель танцевального коллектива школы-интерната №4. Работали вместе с Олей, коллектив назвали «Мечта». И после окончания остались в этом интернате. Я вёл биологию, а Оля — химию. Проработали там ещё год. А потом в Академгородке открылась новая школа №9, куда меня пригласили, но с условием: биология и танец.

Новый год в Школе №9. Владимир Анатольевич вместе с женой Ольгой открывают городской конкурс «На приз Деда Мороза» Фото: из личного архива Владимира Сорокина

Владимир Анатольевич, Ольга и Наташа Попова — танцовщица, которая занималась у них десять лет. Фото после конкурса, приблизительно в 1990 году Фото: из личного архива Владимира Сорокина

— В школе №9 мы организовали образцовый танцевальный коллектив «Спектр», — рассказывает Владимир Скорокин. — От школы мы получили квартиру, в которую и переехали вместе с маленькой дочкой Юлией. Отрабатывали за эту квартиру 10 лет без выходных. Тренировки были в воскресенье, потому что до субботы шли уроки.

Танцевальный коллектив проработал 15 лет, но вскоре Ольга заболела, и Владимир Анатольевич приложил все силы к ее выздоровлению: оставил танцевальную работу и любимое дело. Супруги взяли все свои сбережения и уехали в Москву.

Владимир Анатольевич с женой Ольгой в 1990-е годы Фото: из личного архива Владимира Сорокина

— Было больно бросать то, что стало частью меня. Но здоровье моей жены было важнее, — говорит Владимир Анатольевич.

«Один танцор пришёл в кроссовках, я чуть его не убил»

Коллектив «Осенняя кадриль» называли украшением любого бала Фото: из личного архива Владимира Сорокина

Как только Ольге сделали операцию, о которой Владимир Анатольевич не любит говорить, он вернулся к профессии и стал преподавать танцы в детском саду.

По счастливой случайности родители бывших участников коллектива «Спектр» пригласили его организовать танцевальный коллектив, но уже не для детей, а для самих родителей. Сначала занимались только женщины, потом появились и мужчины. Именно тогда, почти 19 лет назад, появился танцевально-спортивный коллектив «Осенняя кадриль».

С этим коллективом Владимир Анатольевич участвовал в разных конкурсах, выступлениях и городских праздниках, ездил на гастроли в посёлок Зырянка.

Гастроли коллектива «Осенняя кадриль» на теплоходе. Участников часто приглашали провести культурную часть в поездках сотрудников Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН по реке Фото: из личного архива Владимира Сорокина

— Последние лет 13 у нас появилась традиция — день Академгородка, когда мы подводили годовой итог наших занятий. Устраивали «Академический бал», — вдохновленно рассказывает Владимир Анатольевич, — это всегда было торжественно. Однажды танцор пришёл в кроссовках, я чуть его не убил.

На «Академическим балом» приглашались танцоры всего города, иногда собиралось более 50 пар Фото: из личного архива Владимира Сорокина





В коллективе танцуют пять докторов наук, четыре кандидата и даже один членкор Академии России.

«Сейчас я на распутье»

Городской бал у Драмтеатра, начало 2000-х Фото: из личного архива Владимира Сорокина

Сейчас репетиции «Осенней кадрили» не проходят из-за карантина, все участники коллектива находятся в зоне опасности вируса по возрасту.

— Не знаю, буду ли продолжать тренировать, но хотелось бы. Я сейчас на распутье. Мне хочется, потому что мне нравится общение с ребятишками, которым под 60, — смеется Владимир Анатольевич.

Без танцев ему очень тяжело. Чтобы чем-то заполнить эту пустоту, на карантине увлекся йогой, начал практиковать дыхательную гимнастику, вместе с супругой занимаются медитацией. А когда стало понятно, что и этого мало, Владимир Анатольевич начал ходить пешком по лыжной трассе: каждое утром быстрым шагом около 5 км за час.

— 1969 — это год моего вступления в танец. Сейчас я хочу уйти с красивой датой. В 2021 году будет 50 лет моей танцевальной карьере. Биологию и танцы я так и не разделил в своей жизни. Мне кажется, что они наоборот дополняют друг друга.

День рождения у Владимира Анатольевича летом. Его он встречает его в кругу близких друзей и родственников на даче. На фото: с женой Ольгой, когда все гости уже разъехались Фото: из личного архива Владимира Сорокина

У Владимира Анатольевича день рождения летом, и он встречает его в кругу близких друзей и родственников на даче. «Это мы с Ольгой. после того, когда все уже уехали, все убрано и мы расслаблены и можем отдохнуть».

Сейчас, кроме «Осенней кадрили», Владимир Анатольевич ставит для учеников вальс на последний звонок.

— Жизнь заканчивается очень быстро. Мои дети выросли между занятиями по биологии и танцами, я не замечал, как они росли. Поэтому я хочу уделить больше время своим внукам. Они учатся в том же лицее, где я работаю. Когда я иду по коридору, моя внучка Соня бежит ко мне обниматься с криком «Дедушка!», — радостно говорит Владимир Анатольевич.

«Это мы с любимой первой внучкой Соней на даче грызем морковку» Фото: из личного архива Владимир Сорокина

Он смотрит на время. Видно, что куда-то спешит.

— У меня сегодня свободный вечер, я позвонил внуку и сказал: «Слава, сегодня как обычно». А как обычно у нас — это он приходит с ночёвкой.

С улыбкой на лице и розовым румянцем на щеках Владимир Анатольевич начал собираться домой. Он берет свой черный кожаный портфельчик, кланяется и уходит.

Материал подготовлен в рамках производственной практики студентов факультета журналистики ТГУ

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