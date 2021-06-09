Владимир Сорокин: «Мои дети выросли между занятиями по биологии и танцами»
Владимир Сорокин родился в небольшой деревне Бобровка, которой уже не существует. В юношестве он выращивал цветы, разводил голубей и танцевал.
Детские увлечения повлияли на выбор профессии — он стал учителем биологии и начал заниматься бальными танцами.
Рассказываем историю Заслуженного учителя РФ, который почти 19 лет назад открыл танцевальную студию «Осенняя кадриль» для родителей своих бывших учеников.
Мужчина в лиловом свитере
Я иду по коридорам физико-технического факультета ТГУ. Дохожу до конца и попадаю в Лицей ТГУ. В конце коридора открыта дверь, из кабинета доносится голос Владимира Анатольевича. Он объясняет ученикам формирование семян и плодов.
Захожу в кабинет, передо мной стоит мужчина в лиловом свитере. Увидев меня, он сразу же заулыбался, как будто встретил старого друга.
— Здравствуйте, Софья! Проходите, пожалуйста.
Он продолжает урок, в его руке лазерная указка, которой он водит по презентациям. Во время лекции разговаривает с учениками:
— Как происходит этот процесс спорогенеза?
— Может быть, микроспорогенез?
— А дальше какой идет?
Когда начался следующий урок, Владимир Анатольевич сразу выпрямился, взял маркер со стола и начал рисовать обобщающую схему на доске.
«Я видел, как загорелась лампочка Ильича»
привезенные из экспедиции на Восточный Саян
Владимир Сорокин родился в деревне Бобровка, в 150 километрах от Томска. Был пятым ребенком в многодетной семье.
— Помню, мама рассказывала мне, что в нашей деревне был очень сильный пожар, и мы всей семьей прятались в реке Икса, — рассказывает Владимир Сорокин.
После пожара его семья решила переехать в соседний поселок Покровка. Именно здесь он пошел в начальную школу.
— Я учился при керосиновой лампе, ездил на лошадиной подводе, видел, как «загудели, заиграли провода» и загорелась лампочка Ильича, — смеётся Владимир Анатольевич.
В школе работали двое учителей-мужчин, в 1-м классе — Филипп Моисеевич, в 4-м классе — Сергей Митрофанович, что было редкостью для того времени. Учителя были хорошим примером, поэтому Владимир Сорокин решил посвятить себя этой профессии.
После окончания начальной школы Владимир Сорокин переехал в интернат в селе Плотниково, где окончил восьмилетку.
— Поехал в Томск поступать в педагогическое училище на учителя начальных классов. Мне нравилось работать с малышами, я всегда мечтал взять класс и провести его по школьной стране от 1 класса до 11 класса. Очень жалко, что мечта эта не осуществилась, — с грустью и обидой говорит Владимир Анатольевич.
Именно в колледже и началась танцевальная карьера, о которой герой рассказывает с гордостью:
— В училище мы изучали ритмику, это был спецурок. Преподаватель танца пригласила нескольких учащихся заниматься у нее в коллективе народным танцем. Я подумал: «Почему бы и нет?»
«У меня было три дороги, как в сказке»
— Я даже ездил по северу на теплоходе «Культработник». Помню это как будто было только вчера, — рассказывает Владимир Сорокин.
Руководители группы разработали танцевальную программу, пригласили другие коллективы и решили отправиться на гастроли по северу Томской области. Всего было 25-30 человек: танцоры, певцы, чтецы. На каждой пристани артистов встречали машины и довозили до деревни или посёлка, где они выступали.
— Давали иногда по два-три концерта в день. Мне запомнился один, который проходил на палубе парохода на День рыбака. Матросы сделали импровизированную сцену на барже. Это был полуночной концерт, с парохода светил прожектор. Нам за это выступление разрешили помыться у них на корабле, потому что мылись мы только в речке, бани на нашем пути не было, — вспоминает Владимир Сорокин.
Ещё один концерт проходил в недостроенном здании сельского клуба. Сцена была деревянной, вместо окон — не застекленные рамы. Не обошлось без курьезов:
— Мы же, когда танцуем, двигаемся, а певцы нет. И одной нашей солистке залетел комар в рот, она закашлялась, расчихалась во время пения.
В путешествии артисты пробыли почти месяц. Доехали аж до Напаса — села в Каргасокском районе Томской области. До этого из группы никто не плавал так долго, поэтому все переболели морской болезнью.
Протанцевал Владимир Анатольевич в этом коллективе почти четыре года. В 1973 году в Культпросвете открылось хореографическое отделение, руководителем которого был приглашенный танцор из Кемерово. Он ходил по концертам весь год и присматривался к танцорам. Именно так Владимир Анатольевич и попал в этот коллектив, где танцевал до 1980-х годов.
После окончания педколледжа студентов устраивали на работу. Владимир Анатольевич хотел получить высшее образование, поэтому заявил, что хочет продолжать учиться. Стоял выбор: физика, биология или танцы.
— У меня было три дороги, как в сказке. Меня с детства интересовало, как устроена природа. С самых ранних лет я вместе с мамой копался в огороде, изучал семена и насекомых. Выращивал кларкию, астры и настурцию. Палисадник у дома был лучшим в поселке. Еще в детстве я разводил голубей и кроликов. Биология была всегда со мной, в школе я даже участвовал в олимпиадах, — говорит Владимир Сорокин.
Выбор пал на биологический факультет ТГУ. Поступить было непросто — конкурс был большим. Параллельно с поступлением Владимир Анатольевич поменял и танцевальный коллектив.
Бальные танцы и любовь
— В 80-е годы бальный танец пришел в СССР. В Томске одним из первых был коллектив «Молодость» завода имени Вахрушева. На первом курсе университета я уже танцевал в основном составе коллектива в паре с Еленой Шевяковой. На втором курсе мы стали лидирующей парой в городе, защищали Томскую область в Красноярске.
Но потом произошло событие, о котором Владимир Анатольевич рассказывает так, словно это было вчера. Он немного краснеет и его губы растягиваются в улыбке.
— Моя партнерша решила выйти замуж за другого танцора, который был в паре с танцовщицей Ольгой. После этого я не танцевал полтора месяца. А затем подошёл к Ольге и предложил ей танцевать вместе. Оля стала моей женой.
На втором курсе ТГУ Владимир организовал свой коллектив бального танца на манометровом заводе для работников. А затем пришла идея учить танцам детей из соседней школы №48. Так появился танцевальный коллектив «Современник», где Владимир Анатольевич проработал три года.
На третьем курсе университета Владимир с Ольгой поженились.
— Я нашёл работу — руководитель танцевального коллектива школы-интерната №4. Работали вместе с Олей, коллектив назвали «Мечта». И после окончания остались в этом интернате. Я вёл биологию, а Оля — химию. Проработали там ещё год. А потом в Академгородке открылась новая школа №9, куда меня пригласили, но с условием: биология и танец.
— В школе №9 мы организовали образцовый танцевальный коллектив «Спектр», — рассказывает Владимир Скорокин. — От школы мы получили квартиру, в которую и переехали вместе с маленькой дочкой Юлией. Отрабатывали за эту квартиру 10 лет без выходных. Тренировки были в воскресенье, потому что до субботы шли уроки.
Танцевальный коллектив проработал 15 лет, но вскоре Ольга заболела, и Владимир Анатольевич приложил все силы к ее выздоровлению: оставил танцевальную работу и любимое дело. Супруги взяли все свои сбережения и уехали в Москву.
— Было больно бросать то, что стало частью меня. Но здоровье моей жены было важнее, — говорит Владимир Анатольевич.
«Один танцор пришёл в кроссовках, я чуть его не убил»
Как только Ольге сделали операцию, о которой Владимир Анатольевич не любит говорить, он вернулся к профессии и стал преподавать танцы в детском саду.
По счастливой случайности родители бывших участников коллектива «Спектр» пригласили его организовать танцевальный коллектив, но уже не для детей, а для самих родителей. Сначала занимались только женщины, потом появились и мужчины. Именно тогда, почти 19 лет назад, появился танцевально-спортивный коллектив «Осенняя кадриль».
С этим коллективом Владимир Анатольевич участвовал в разных конкурсах, выступлениях и городских праздниках, ездил на гастроли в посёлок Зырянка.
— Последние лет 13 у нас появилась традиция — день Академгородка, когда мы подводили годовой итог наших занятий. Устраивали «Академический бал», — вдохновленно рассказывает Владимир Анатольевич, — это всегда было торжественно. Однажды танцор пришёл в кроссовках, я чуть его не убил.
В коллективе танцуют пять докторов наук, четыре кандидата и даже один членкор Академии России.
«Сейчас я на распутье»
Сейчас репетиции «Осенней кадрили» не проходят из-за карантина, все участники коллектива находятся в зоне опасности вируса по возрасту.
— Не знаю, буду ли продолжать тренировать, но хотелось бы. Я сейчас на распутье. Мне хочется, потому что мне нравится общение с ребятишками, которым под 60, — смеется Владимир Анатольевич.
Без танцев ему очень тяжело. Чтобы чем-то заполнить эту пустоту, на карантине увлекся йогой, начал практиковать дыхательную гимнастику, вместе с супругой занимаются медитацией. А когда стало понятно, что и этого мало, Владимир Анатольевич начал ходить пешком по лыжной трассе: каждое утром быстрым шагом около 5 км за час.
— 1969 — это год моего вступления в танец. Сейчас я хочу уйти с красивой датой. В 2021 году будет 50 лет моей танцевальной карьере. Биологию и танцы я так и не разделил в своей жизни. Мне кажется, что они наоборот дополняют друг друга.
У Владимира Анатольевича день рождения летом, и он встречает его в кругу близких друзей и родственников на даче. «Это мы с Ольгой. после того, когда все уже уехали, все убрано и мы расслаблены и можем отдохнуть».
Сейчас, кроме «Осенней кадрили», Владимир Анатольевич ставит для учеников вальс на последний звонок.
— Жизнь заканчивается очень быстро. Мои дети выросли между занятиями по биологии и танцами, я не замечал, как они росли. Поэтому я хочу уделить больше время своим внукам. Они учатся в том же лицее, где я работаю. Когда я иду по коридору, моя внучка Соня бежит ко мне обниматься с криком «Дедушка!», — радостно говорит Владимир Анатольевич.
Он смотрит на время. Видно, что куда-то спешит.
— У меня сегодня свободный вечер, я позвонил внуку и сказал: «Слава, сегодня как обычно». А как обычно у нас — это он приходит с ночёвкой.
С улыбкой на лице и розовым румянцем на щеках Владимир Анатольевич начал собираться домой. Он берет свой черный кожаный портфельчик, кланяется и уходит.
Материал подготовлен в рамках производственной практики студентов факультета журналистики ТГУ
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