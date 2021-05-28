Андрей Савин, компания СТК:

«IT-парк „Герцен“ станет хорошей площадкой для развития новых технологических проектов»

28 мая 2021 / На правах рекламы

В 2021 году в Томске открывается первый в России частный IT-парк систем связи «Герцен». Проект реализуется компанией СТК.

О сути проекта, бизнесе, карьере, а также будущем IT-отрасли рассказал идейный вдохновитель «Герцена», генеральный директор СТК Андрей Савин.

— Андрей Дмитриевич, создавая свою компанию 10 лет назад, предполагали ли вы, что она станете одним из лидеров региональной экономики? В чем секрет вашего успеха?

— Да, предполагал, более того, такую цель ставили практически с момента основания фирмы. Особого секрета успеха я вам не открою: важно заниматься своим любимым делом и постоянно развиваться. Я всегда старался выходить из зоны комфорта, за рамки своей профессиональной сферы: изучать новые направления и процессы, как работает тот или иной бизнес.

— Вы — выпускник ТУСУРа, университета, который славится двумя своими сильными компетенциями — подготовкой инженеров и технологических предпринимателей. За какими знаниями вы пришли в университет?

— Изначально я поступал в университет, чтобы выучиться на инженера-радиоэлектроника. Любовь к электронике заложена во мне генетически. Мой дедушка был начальником управления автоматизации и связи на медеплавильном заводе в городе Джезказгане. Я часами пропадал в его мастерской. Запах моего детства — это скорее запах канифоли, а не сладостей. Нужно ли мне объяснять, почему я выбрал технический вуз. Подав документы в несколько университетов, я остановился на ТУСУРе из-за его радиотехнического уклона. В приёмной комиссии мне сказали, что здесь придётся бесконечно паять, конструировать и синтезировать. Тогда я понял, что оказался в нужном месте. Ещё студентом я занимался ремонтом радиоэлектронной аппаратуры: телевизоров, компьютеров и прочей техники. В то время появились первые автомобили с телевизорами — мы меняли им прошивку, делали антенны, ставили декодеры. Уже тогда образование позволило конвертировать мои технические знания в деньги.

— Что стало переломным моментом, определившим ваш переход от инженера к бизнесмену?

— На пятом курсе я решил продолжить обучение в аспирантуре, но так сложилось, что я не мог оставаться в общежитии университета, а для съема квартиры необходимо было иметь стабильный доход. Это и привело меня на порог одной томской организации, которая предлагала несколько открытых вакансий. На тот момент я не был уверен, на какую позицию претендовать — менеджера по продажам или инженера отдела связи. Я знал, что могу преуспеть в обеих областях. Однако замешательство было недолгим — руководитель фирмы направил меня по менеджерской стезе. Думаю, в итоге я получил два в одном — чтобы стать первоклассным менеджером в технологической компании тебе необходимо обладать техническими знаниями, навыками инженера. Так, кирпичик за кирпичиком, я помогал выстраивать успешный бизнес одной фирмы, а в определённый момент пришёл к мысли заложить фундамент своей собственной.

— С какого проекта вы начали работу с компаниями нефтегазового сектора?

— Нашим первым заказчиком стала компания «Газпромнефть-Восток». Мы строили систему связи на всех ее месторождениях. Проект был долгосрочный: начинали с установки телемеханики на кустовой площадке. Позже, на второй площадке, помимо телемеханики монтировали связь. Таким образом, постепенно расширяли зоны своей ответственности. Сейчас забавно вспоминать — купили у завода-изготовителя шкафчик, то есть базовую станцию, привезли его на месторождение, собрали. Главное, мы знали что хочет заказчик. Нашей задачей было оставить его с работающей системой, а не головной болью где взять других подрядчиков на установку и подведение питания к оборудованию. Со всеми работами справилась одна наша бригада. Вот так и стали выполнять подряды целиком и положили начало нашему комплексному подходу в работе.

— На данный момент ваша компания готова реализовать все разделы проекта — от интеграции систем связи до строительства необходимой инфраструктуры. У СТК довольно серьезный уровень ответственности в строительной СРО. Строительство ведь не ваш профиль, почему решили добавить эти компетенции?

— Честно говоря, компетенциями в области строительства мы приобрели вынужденно. Представьте себе картину: наша бригада заходит на объект, а там ни вышек, ни лотков, ни эстакады. Приступить к работам по нашему разделу проекта невозможно. Вот ещё одна ситуация: генеральный подрядчик, на котором «завязаны» стройка, логистика и транспорт, обанкротился. Приехав на месторождение, наша команда оказалась буквально на «необитаемом острове», абсолютно неподготовленной площадке. При этом наших обязательств по проекту и срокам никто не отменял. В сложившихся обстоятельствах единственно верным решением было засучить рукава и закончить работы. Только так мы могли избежать временных и финансовых потерь. Вместе с этим мы получили колоссальный опыт, развили новые компетенции и пополнили штат профессионалами. Недаром говорят, проблемы — это новые возможности.

— Получается, с каждым проектом вы растите свою экспертизу. А что для вас является приоритетным: экспертность или клиентоориентированность? Как выдержать баланс между экспертностью и желанием клиента, если проект, скажем, «сырой»?

— Я убеждён, что экспертность — это основа клиентоориентированности. У нас нет задачи забрать проект любой ценой — нам важно, чтобы у клиента все работало. Иногда мы действительно видим слабые места в проекте. В таких случаях всегда готовы откорректировать конструкторскую документацию, довести проблемные разделы до ума. Но если заказчик не желает учесть замечания, ссылаясь на то, что проект утверждён — это не наша история. Подобные проекты — это, как правило, многочисленные риски и ущерб деловой репутации компании.

— Другими словами, сейчас ваша компания вышла на тот уровень, когда вы можете себе позволить отказаться от проекта?

— Мы всегда были осторожными в выборе проектов, может быть, как раз это и позволило нам достичь нынешнего уровня развития. На ранних этапах существования компании мы не могли себе позволить ввязаться в какую-то авантюру, которая могла бы негативно отразиться на деятельности компании.

— Андрей Дмитриевич, что вас натолкнуло на мысль о создании собственного IT-парка?

— Наши клиенты начали ставить всё более серьёзные задачи. Если раньше мы получали заказы из разряда «купить-привезти-смонтировать», то со временем запросы начали усложняться, например, объединить в одну сеть однотипное оборудование. Шаг за шагом мы вышли на более высокий уровень коммуникации с заказчиками, по их целям и запросам. Только представьте, горизонт планирования у заказчиков в некоторых проектах выпадает на 2030–2035 годы. Для подобных заказов готовые решения, которые сейчас есть на рынке не подходят, нужны совершенно новые реализации и концепции. Это как собирать пазл с недостающими элементами, где требуется каждый пазл самостоятельно спроектировать, произвести, внедрить, обеспечив при этом информационную безопасность и надежность.

Сейчас в промышленном секторе идет серьезная цифровая трансформация. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, нам просто необходимо встроиться в этот тренд. Следующий наш шаг — построение технологической компании, в рамках которой помимо развития направления системной интеграции будут реализовываться спин-офф проекты. Для реализации и развития новых технологических проектов, стартапов, спин-оффов и требуется площадка.

— Как планируете развивать проект IT-парк «Герцен»?

— Прежде всего необходимо завершить строительство технопарка. В течение 2022 года планируем активно заполнять площадку резидентами, загружать производственные мощности. В 2023 году рассчитываем получить первые разработки с их последующей коммерциализацией. К 2025 году мы должны подойти к реализации заданных KPI — по сути, за этот период нам необходимо сформировать целую технологическую экосистему.

В настоящее время компания СТК задействована в качестве оператора в ряде перспективных проектов, таких как «Тайга» — полигоне по развитию технологий для беспилотного транспорта. Мы планируем расширять перечень подобных проектов. Сейчас идет очень серьезная конкуренция за технологии в сфере связи. С нашей технологической и интеллектуальной базой хотелось бы определенную долю этого рынка взять под свой контроль. Надеюсь, «Герцен» нам в этом поспособствует.

Справка Андрей Савин Родился 17 июля 1984 года в городе Запорожье (Украинской ССР). В 2006 году окончил Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР) по специальности «Инженер „Аудиовизуальная техника“». В мае 2010 года основал компанию «Системы. Технологии. Коммуникации». Весной 2020 года начал строительство первого за Уралом частного IT-парка «Герцен»

На правах рекламы

Текст предоставлен компанией СТК

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