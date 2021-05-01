Афиша Томска.

Первые майские-2021: что посмотреть и чем заняться

1 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Нынешние майские выходные все проведут по-разному.

Для тех, кто ищет интересные варианты, что посмотреть и чем заняться, — наша Афиша.

Экскурсии по частному музею «Профессорская квартира»

Посидеть в «плюшевом» кресле, послушать мерное тиканье настенных часов, полистать поваренную книгу начала XX века, ощутить атмосферу деревянного дома, которая сохраняется уже более 100 лет... Всё это можно сделать в музее-квартире! Гостиная, кабинет и столовая, в каждой из которых свой уникальный, продуманный до мелочей интерьер. Здесь все экспонаты в музее можно трогать руками!

На экскурсии гостям расскажут о том, как был устроен быт профессоров в начале ХХ века, кем были знаменитые жильцы дома на ул. Кузнецова, 30 и какие интересные истории были связаны с ним в разные годы.

Посетить музей в другие дни можно по предварительной договоренности. Справки по телефону +7 (906) 957-47-87.

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Когда и где: 1, 2, 3 мая

Время и стоимость: 13:00 и 15:00, 200 — 400 рублей

Аудитория: 0+

Экскурсия на роботизированную ферму и сыроварню Van Classen

Здесь можно увидеть, как живут в Сибири коровы голландской породы Джерси, продегустировать невероятно вкусные сыры и молоко местного производства. В стоимость экскурсии не входят услуги трансфера Томск — Ягодное.

Приобрести билет можно на сайте.

Когда и где: 2 мая

Время и стоимость: 11.00, 500 — 1000 рублей

Аудитория: 0+

Тематическое занятие и мастер-класс «Пасхальные посиделки в «Русской избе»

Гостей всех возрастов приглашают собраться вместе вместе за столом в «Русской избе», попить вкусного копрского чая из настоящего самовара и совершить путешествие сквозь тысячелетие, чтобы узнать историю Светлой Пасхи. В традициях празднования Пасхи можно каждый раз открывать что-то новое, ведь история ее происхождения — это переплетение языческих и христианских традиций, верований древних племен и обычаев разных народов.



В конце занятия его участников ждет небольшой мастер-класс по изготовлению оригинального пасхального сувенира.



Обязательная предварительная запись по телефону 65-72-55.

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Когда и где: 1 мая в Музее истории Томска

Время и стоимость: 13:00, 500 рублей, группа от 5 до 15 человек.

Аудитория: 10+

Вечеринка Flora от ZEN

В эту субботу в гостях у томского пространства ZEN: Roma Zuckerman с лейбла ТРИП на огромной новой сцене; .287 из объединения Сollective с 8-часовым сетом в формате all-nighter; Dyad из Echtourist с новым живым выступлением из ломаных битов; низкочастотное погружение от молодых ребят из Izbaaah.

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Когда и где: 1 мая в пространстве ZEN

Время и стоимость: 22:00, от 400 рублей, покупка билетов: zenparty.ru

Аудитория: 18+

Мини-выставка «Фотоателье Н.С. Юнышева»

Гости музея смогут познакомиться с творчеством двух известных томских мастеров фотографии — Н.С. Юнышева и А.А. Хаймовича, работы которых предоставляют бесценную возможность увидеть историю через объектив фотоаппарата.

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Когда: в музее истории Томска

Время и стоимость: 80 рублей

Аудитория: 7+

Выставка моделей боевой техники «Истории масштабе»

В экспозицию вошли работы детско-юношеского клуба стендового моделизма «Взлёт», посвященные истории технического оснащения отечественных Вооруженных, сюжетам героического нашей Родины, а также другие работы стендового моделизма. Авторы работ — любители стендового моделизма нашего города. Работы демонстрируют не только сюжеты героического прошлого, но и итог научных и технических мысли многих конструкторов.

Когда и где: с 1 по 30 мая в Доме искусств

Стоимость: вход свободный

Аудитория: 0+

Боевик «Гнев человеческий»

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Лас Алонсо, Алекс Фернс, Рауль Кастильо, Деобиа Опарей, Скотт Иствуд, Нив Алгар

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Когда: до 5 мая в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Фэнтези «Властелин колец: Возвращение Короля»

У томичей появилась возможность снова посмотреть последнюю часть трилогии «Властелин Колец» не только на большом экране, но и в формате IMAX.

Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия. Улыбнется ли им счастье?

В главных ролях: Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Шон Эстин, Иэн Маккеллен, Орландо Блум, Доминик Монахэн, Билли Бойд, Энди Серкис, Миранда Отто, Бернард Хилл

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Когда: до 5 мая в «Киномаксе»

Аудитория: 12+

Празднование Пасхи в парке «Околица»

В парке «Околица» гостей ждет развлекательно-анимационная программа для всей семьи. Все желающие смогут посоревноваться в выполнении заданий и конкурсов: бое крашенками, целовальной затее и других традиционных забавах — чтобы заработать стилизованные жетоны. Также гостей ждет пасхальный мастер-класс по раскрашиванию «писанок» и мастер-классы по росписи пряников и глины. Без подарков и приятных сюрпризов с праздника не уйдет никто.

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Когда и где: 2 мая в парке «Околица»

Время и стоимость: 12:00, 50-100 рублей

Аудитория: 3+

Мастер-класс на гончарном круге от Веры Леоновой

Первый музее славянской мифологии приглашает на мастер-класс томской гончарной мастерицы Веры Леоновой. Мероприятие проходит в рамках XVI Международного Сибирского фестиваля керамики.

Когда и где: 2 мая в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость: 12:00 и 14:00, 750 рублей

Аудитория: 8+

«Жил человек...» Истории соседней деревни

Окунуться в деревенскую атмосферу с горячим чаем, песнями и забавными байками томичей приглашает ресторан The burger lab.

«Вы, наверняка, слышали расхожую шутку: „с годами советские актеры играют все лучше и лучше“. Мы не будем спорить с этим утверждением и только согласно кивнем в ответ. Но в чем же магия старых, добрых советских фильмов? В простоте и честности? В скромном обаянии и житейской мудрости? Ответов будет множество, и все они окажутся верными. Советское кино у каждого свое — смешное и грустное, трогательное и отрезвляющее. Не скрывая своей глубокой привязанности и трепета к этому периоду в литературе и кинематографе, мы загорелись идеей прикоснуться к произведениям Василия Шукшина. Его рассказы похожи на героев знакомых всем советских фильмов — простые, добрые и душевные», — говорят организаторы.

Когда и где: 2 мая в ресторане The burger lab

Время и стоимость: сбор гостей в 19:30, начало — в 20.30, 900 рублей

Аудитория: 18+

Выставка «Тайны инквизиции. Орудия пыток средневековья»

Гости увидят более 50 экспонатов: дыбы, гильотины, «Ведьмин стул», изощрённые орудия испанской инквизиции и многое другое. Экспонаты можно трогать и «примерять» на себя.

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Когда и где: до 10 мая в Томском краеведческом музее

Стоимость: 250 — 300 рублей.

Аудитория: 16+

«Путешествие к Коньку-Горбунку» — загородная экскурсия в уютный «конный дворик»

Томичей приглашают на загородную экскурсию в уютный «конный дворик».

Почему раньше лошади были размером с собаку и имели пальцы вместо копыт? Что такое «лошадиная мода»? Какие бывают породы и как измеряют рост у лошадей? Зачем лошадей обувают в ботинки? Обо всем этом узнают гости «конного дворика» и, конечно, познакомятся с его обитателями — лошадями, кроликами, барашком и козликом. Также можно будет покататься на лошадях и попить чая со сладостями.

Запись на экскурсию по телефонам: 69-69-99, +7 913 847 99 40. Продолжительность экскурсии 1,5 часа, плюс — время на дорогу.

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Когда и где: 3 мая, с площади Ленина, парковка за Драмтеатром.

Время и стоимость: 10:30 (отъезд с пл. Ленина), 750 рублей — на транспорте организаторов, 550 — на личном.

Аудитория: 6+

Экскурсия на козью ферму

Томичей приглашают в гости на козью ферму, где их ждет дегустация фермерской продукции (молоко/йогурт, сыр, иван-чай), стрельба из лука, подзорная труба, фотозоны в домике, на тракторе и многое другое.

Запись на экскурсию по телефонам: 69-69-99, +7 913 847 99 40. Поездка занимает 4 часа (2,5 часа на ферме).

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Когда и где: 3 мая, с площади Ленина, парковка за Драмтеатром.

Время и стоимость: 14:00 (отъезд с пл. Ленина), 1000 рублей на организованном автобусе, 800 рублей — на личном транспорте

Аудитория: 6+

Спектакли в театре «2+ку»

«2+ку» — самый атмосферный театр Томска, в который обязательно стоит сходить. Здесь посетителей встретят говорящие куклы-аниматроники и удивительный деревянный зрительный зал. На майские праздники в театре ежедневно будут идти спектакли для детей разного возраста: «Дочурка Груффало», «Кит по имени Тим», «Муми-тролли и волшебная шляпа» и другие. Кроме того, пройдут видеопоказы спектаклей создателя театра Владимира Захарова. Театр будет работать ежедневно, начало спектаклей в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Полная афиша — на сайте театра.

Когда и где: 1, 2, 3, 4 и 5 мая

Стоимость: сколько заплатить за посещение решают сами посетители

Аудитория: от 3+

Мастер-класс по изготовлению скворечников

Скворцы прилетели! Время строить скворечники и угощать птичек. А создавать скворечники томичей приглашают с мастерами своего дела: знатоком птичьих повадок Станиславом Кармакских и мастерской «Короед».

Станислав Кармакских — профессиональный столяр, который влюбился в работу с деревом ещё в детстве и любовь к которой не угасла до сих пор. Станислав создаёт великолепные скворечники разной формы и размеров, которые можно увидеть по адресу ул. Макаренко, 2.

Когда и где: 5 мая в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость: 12:00–13:30 и 14:00–15:30, 750 рублей

Аудитория: 3+

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