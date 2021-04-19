Личная инициатива: в Томске обсудили опыт восстановления и сохранения исторического наследия

19 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Круглый стол «Томский опыт восстановления и сохранения исторического наследия. Личная инициатива», организованный Клубом активных горожан, и приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест, состоялся 16 апреля.

В работе приняли участие и.о. мэра Михаил Ратнер, инвесторы программы «Дом за рубль» Алексей Будников, Евгений Калугин, Олег Полозов, Александр Беликов, Алексей Альпет, представители и авторы проектов по восстановлению исторических пространств, Екатерина Кирсанова — «Профессорская квартира», Александр Лунёв — «Башня Лунёва» и Сергей Медведчиков — «Квартира №1 на Белинского». А также члены Клуба активных горожан и эксперты.

В центре внимания, прежде всего, оказались участники программы «Дом за рубль». Каждый из них рассказал о своем опыте восстановления деревянных зданий и поделился проблемами, решение которых, по их мнению, способно дать новый толчок к развитию этой, безусловно, полезной практике. А говорили об одних и тех же сложностях.

Первая — это отмена льгот для участников программы по подключению к коммуникациям. Евгений Калугин оценил увеличение расходов в среднем на 700 тысяч рублей на дом. Подобная ситуация, по его мнению, не способствует привлечению новых инвесторов в программу. Данный расчет подтвердил и Алексей Будников.

Евгений Калугин Фото: Серафима Кузина

Алексей Будников Фото: Серафима Кузина

Вторая проблема — это возможность получать восстановленные дома в собственность. В частности, Евгений Калугин отметил: «…для мэрии имеет смысл продумать возможность, чтобы через десять лет арендатор мог приватизировать или купить это здание, по какой-то фиксированной стоимости. Ведь оно уже восстановлено, оно уже есть. Его ни один инвестор не будет сносить, чтобы построить что-то другое».

Олег Полозов предложил немного иной подход: «С моей точки зрения, и десяти лет ждать не надо. Как только ты восстановил дом, ты уже доказал свою заинтересованность. Человек, отремонтировавший дом, его сносить не будет. Как только у человека появилась возможность выкупить дом, нужно предоставить ему такое право, просто необходимо установить охранное обязательство. Моя модель — сделать этот дом памятником».

Олег Полозов Фото: Серафима Кузина

Михаил Ратнер, в целом, согласился с этой идеей: «…сорок девять лет (срок аренды восстановленного дома — прим. ред.) — это своего рода некая замена права собственности. За такое время лет много сможет воды утечь, и много поколений может смениться. По большому счету, это квазисобственность. Тем не менее, часто слышу, что нужно сделать какую-то ступень, чтобы переходить на процедуру предоставления в собственность». Также Михаил Ратнер высказал опасения, что контролировать собственника здания, которое не является памятником, практически невозможно, и что в таком случае, нет гарантий, что собственник не снесет даже восстановленное здание, и не построит что-то новое. Он предложил совместно проработать варианты, которые гарантировали бы сохранность наследия.

Михаил Ратнер Фото: Серафима Кузина

Так же инвесторы говорили о необходимости механизма переоформления зданий под жилые помещения. Сейчас по программе «Дом за рубль» восстановленные объекты можно использовать только в коммерческих или общественных целях. По словам Евгения Калугина, в городе существует устойчивый спрос на деревянные дома в центре для проживания одной семьи: «…для одной семьи — один дом. Не бить это на мелкие квартиры, а именно, дом — семья. Люди устали жить в квартирах! Хотят дома в центре». Сегодня существует возможность оформлять восстановленные дома как апартаменты, и сдавать их на длительный срок. Но из-за высоких тарифов такая аренда не выгодна самим жильцам.

Михаил Ратнер подчеркнул, что сейчас нет механизма оформления этих домов в жилые помещения. Только через передачу в собственность. Тогда собственник может перевести здание в жилое, и проживать в нем сам. Или пустить арендаторов, продать, подарить и прочее. Круг, что называется, замкнулся.

Важную проблему поднял фотограф Сергей Медведчиков, который восстанавливает квартиру в историческом доме, проект «Квартира №1 на Белинского». Это проблема эксплуатации исторического жилого фонда. Малоэтажные деревянные дома для управляющих компаний убыточны. И в последние годы происходит массовый отказ от УК, перевод этих домов на непосредственное управление, через заключение договоров с теми же управляющими компаниями. Отдельная проблема состоит в том, что жители деревянных малоэтажных домов платят коммунальных платежей больше, чем жители современных панельных многоэтажек.

Сергей Медведчиков Фото: Серафима Кузина

По мнению участников Круглого стола, жителям деревянных домов необходимо предоставлять льготу по ЖКХ, за сохранение исторического наследия, самим фактом проживания в них. Но, вместо этого, они получают дополнительную финансовую нагрузку. Вдобавок ко всему, недавно был принят областной закон, который в одночасье лишил дома на пять и менее квартир шанса на капремонт, не предоставив ничего взамен. Участники Круглого стола видят решение этой проблемы в создании объективного тарифа содержания малоэтажного деревянного дома с декором, который ещё больше доставляет проблем для необходимости его сохранения. А когда объективный тариф будет выведен, то нужно ставить вопрос о компенсации затрат управляющей компании из бюджета.

Также важную проблему обозначила директор частного музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова. Будучи профессиональным экскурсоводом, она рассказала о том, что даже центр Томска непригоден для длинных экскурсионных маршрутов: «Постоянная проблема — именно построить маршрут по городу так, что-нибудь не торчало. Либо какая-нибудь мусорка, либо грязь, либо разбитая дорога и так далее. И с каждым годом становится всё сложнее, несмотря на то, что мы слышим об успехах благоустройства. Но, ребята, давайте сделаем хотя бы классические маршруты, соберем экскурсоводов и сделаем целостный и комплексный маршрут. Целиком. А не так вот: этот кусочек заасфальтировали, здесь благоустройство провели, а дальше дорога заканчивается, и начинается хтонь и ужас».

Екатерина Кирсанова Фото: Серафима Кузина

Так же перед участниками выступила представитель ТГАСУ и Центра развития городской среды Ника Еремина. Она кратко рассказала об архитектурно-средовой концепции ул. Бакунина, Обруб и района Болото, разработанной в Центре. И предложила участникам Круглого стола, имеющим практический опыт восстановления исторических объектов, провести более подробную встречу по этому проекту: «Учитывая ваш опыт, вы тоже могли бы посмотреть, как можно начинать оживлять эту территорию».

Было принято решение посвятить этому майское заседание Клуба активных горожан с приглашением всех заинтересованных лиц.

Текст: Сергей Мальцев

Фото: Серафима Кузина

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