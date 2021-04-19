Личная инициатива: в Томске обсудили опыт восстановления и сохранения исторического наследия
Круглый стол «Томский опыт восстановления и сохранения исторического наследия. Личная инициатива», организованный Клубом активных горожан, и приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест, состоялся 16 апреля.
В работе приняли участие и.о. мэра Михаил Ратнер, инвесторы программы «Дом за рубль» Алексей Будников, Евгений Калугин, Олег Полозов, Александр Беликов, Алексей Альпет, представители и авторы проектов по восстановлению исторических пространств, Екатерина Кирсанова — «Профессорская квартира», Александр Лунёв — «Башня Лунёва» и Сергей Медведчиков — «Квартира №1 на Белинского». А также члены Клуба активных горожан и эксперты.
В центре внимания, прежде всего, оказались участники программы «Дом за рубль». Каждый из них рассказал о своем опыте восстановления деревянных зданий и поделился проблемами, решение которых, по их мнению, способно дать новый толчок к развитию этой, безусловно, полезной практике. А говорили об одних и тех же сложностях.
Первая — это отмена льгот для участников программы по подключению к коммуникациям. Евгений Калугин оценил увеличение расходов в среднем на 700 тысяч рублей на дом. Подобная ситуация, по его мнению, не способствует привлечению новых инвесторов в программу. Данный расчет подтвердил и Алексей Будников.
Вторая проблема — это возможность получать восстановленные дома в собственность. В частности, Евгений Калугин отметил: «…для мэрии имеет смысл продумать возможность, чтобы через десять лет арендатор мог приватизировать или купить это здание, по какой-то фиксированной стоимости. Ведь оно уже восстановлено, оно уже есть. Его ни один инвестор не будет сносить, чтобы построить что-то другое».
Олег Полозов предложил немного иной подход: «С моей точки зрения, и десяти лет ждать не надо. Как только ты восстановил дом, ты уже доказал свою заинтересованность. Человек, отремонтировавший дом, его сносить не будет. Как только у человека появилась возможность выкупить дом, нужно предоставить ему такое право, просто необходимо установить охранное обязательство. Моя модель — сделать этот дом памятником».
Михаил Ратнер, в целом, согласился с этой идеей: «…сорок девять лет (срок аренды восстановленного дома — прим. ред.) — это своего рода некая замена права собственности. За такое время лет много сможет воды утечь, и много поколений может смениться. По большому счету, это квазисобственность. Тем не менее, часто слышу, что нужно сделать какую-то ступень, чтобы переходить на процедуру предоставления в собственность». Также Михаил Ратнер высказал опасения, что контролировать собственника здания, которое не является памятником, практически невозможно, и что в таком случае, нет гарантий, что собственник не снесет даже восстановленное здание, и не построит что-то новое. Он предложил совместно проработать варианты, которые гарантировали бы сохранность наследия.
Так же инвесторы говорили о необходимости механизма переоформления зданий под жилые помещения. Сейчас по программе «Дом за рубль» восстановленные объекты можно использовать только в коммерческих или общественных целях. По словам Евгения Калугина, в городе существует устойчивый спрос на деревянные дома в центре для проживания одной семьи: «…для одной семьи — один дом. Не бить это на мелкие квартиры, а именно, дом — семья. Люди устали жить в квартирах! Хотят дома в центре». Сегодня существует возможность оформлять восстановленные дома как апартаменты, и сдавать их на длительный срок. Но из-за высоких тарифов такая аренда не выгодна самим жильцам.
Михаил Ратнер подчеркнул, что сейчас нет механизма оформления этих домов в жилые помещения. Только через передачу в собственность. Тогда собственник может перевести здание в жилое, и проживать в нем сам. Или пустить арендаторов, продать, подарить и прочее. Круг, что называется, замкнулся.
Важную проблему поднял фотограф Сергей Медведчиков, который восстанавливает квартиру в историческом доме, проект «Квартира №1 на Белинского». Это проблема эксплуатации исторического жилого фонда. Малоэтажные деревянные дома для управляющих компаний убыточны. И в последние годы происходит массовый отказ от УК, перевод этих домов на непосредственное управление, через заключение договоров с теми же управляющими компаниями. Отдельная проблема состоит в том, что жители деревянных малоэтажных домов платят коммунальных платежей больше, чем жители современных панельных многоэтажек.
По мнению участников Круглого стола, жителям деревянных домов необходимо предоставлять льготу по ЖКХ, за сохранение исторического наследия, самим фактом проживания в них. Но, вместо этого, они получают дополнительную финансовую нагрузку. Вдобавок ко всему, недавно был принят областной закон, который в одночасье лишил дома на пять и менее квартир шанса на капремонт, не предоставив ничего взамен. Участники Круглого стола видят решение этой проблемы в создании объективного тарифа содержания малоэтажного деревянного дома с декором, который ещё больше доставляет проблем для необходимости его сохранения. А когда объективный тариф будет выведен, то нужно ставить вопрос о компенсации затрат управляющей компании из бюджета.
Также важную проблему обозначила директор частного музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова. Будучи профессиональным экскурсоводом, она рассказала о том, что даже центр Томска непригоден для длинных экскурсионных маршрутов: «Постоянная проблема — именно построить маршрут по городу так, что-нибудь не торчало. Либо какая-нибудь мусорка, либо грязь, либо разбитая дорога и так далее. И с каждым годом становится всё сложнее, несмотря на то, что мы слышим об успехах благоустройства. Но, ребята, давайте сделаем хотя бы классические маршруты, соберем экскурсоводов и сделаем целостный и комплексный маршрут. Целиком. А не так вот: этот кусочек заасфальтировали, здесь благоустройство провели, а дальше дорога заканчивается, и начинается хтонь и ужас».
Так же перед участниками выступила представитель ТГАСУ и Центра развития городской среды Ника Еремина. Она кратко рассказала об архитектурно-средовой концепции ул. Бакунина, Обруб и района Болото, разработанной в Центре. И предложила участникам Круглого стола, имеющим практический опыт восстановления исторических объектов, провести более подробную встречу по этому проекту: «Учитывая ваш опыт, вы тоже могли бы посмотреть, как можно начинать оживлять эту территорию».
Было принято решение посвятить этому майское заседание Клуба активных горожан с приглашением всех заинтересованных лиц.
Текст: Сергей Мальцев
Фото: Серафима Кузина
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