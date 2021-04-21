La Casa: томская керамика с испанским настроением

21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Среди дальних томских улочек прячется волшебное место — студия La Casa Ceramica. Здесь соседствуют испанские мотивы и образы из «Приключений Алисы в Стране чудес».

В этих стенах рождаются стильные и неординарные керамические вещи, которые разлетаются в страны по всему миру. А недавно у La Casa Ceramica появилось еще и свое арт-пространство в центре города — «Залиша», в Доме офицеров. Здесь уже проводятся выставки, а в будущем стоит ждать и театральных проектов.

Узнали больше о необычном томском бренде, мистике, окружающей керамику и новом арт-пространстве.

Студия-дом

Жанна Абраменко Фото: Серафима Кузина

La Casa Ceramica — проект Жанны Абраменко. Она признается, что больше всего ей нравится, когда ее зовут не владелицей или хозяйкой, а главной керамической феей. С выразительным антуражем студии такое звание сочетается хорошо.

Основная работа у главной феи прозаичнее — у них с мужем свое пищевое производство, где делаются сухарики, арахис с разными вкусами, печется хлеб. А летом 2018 года Жанна решила погрузиться в творческое направление — зарядилась вдохновением во время отпуска, который провела на Бали общаясь с испанцами. Впрочем, все, что связано с Испанией, интересовало ее уже давно:

— Очень люблю эту страну, мечтаю однажды туда переехать, — признается Жанна. — Испанский язык — моя страсть еще со времен студенчества. Хорошо его знаю, обожаю испанские фильмы, песни. La Casa с испанского — «дом». Мне хотелось, чтобы каждый, кто к нам приходит, попадал как к себе домой. Пока все получается, гости рады бывать у нас.

В студии La Casa Ceramica Фото: Серафима Кузина

Опыт в бизнесе к моменту появления студии керамики у Жанны был большой — она рано вышла замуж, в 18 лет, и начала работать в фирме мужа. Постепенно сменила несколько должностей и доросла до директора. Но в то же время поняла, что ей хочется творить, рисовать, лепить — заниматься тем, что она любила с детства. Керамика привлекала давно — Жанна и сама умела обращаться с ней, и увлеченно приобретала всевозможные арт-объекты из этого материала во время своих путешествий.

— Я — шопоголик по керамике, — признается Жанна. — Каждый раз давала себе зарок, что ничего в поездке не куплю, но возвращалась с новым чемоданом, наполненном вещицами. Одно время часто ездила в Германию, она знаменита своими мастерами — керамистами, гончарами. Решила: керамике быть. К тому моменту пищевое производство уже было для меня слишком предсказуемым, а я не тот человек, кто любит сидеть на месте. Повезло случайно найти подходящее помещение. Много чего посмотрели в центре, постоянно было не то. А когда зашла сюда, в зал на Крутооворажном переулке, — шесть окон, много света, обаятельный владелец, сразивший меня словами: «Делайте здесь что хотите, лишь бы остались стены». Много раз хотели выкупить это помещение, но хозяин его тоже очень любит и не готов с ним расстаться.

В студии La Casa Ceramica Фото: Серафима Кузина

La Casa Ceramica арендует и первый этаж здания — там занимаются реставрацией и декорированием мебели. Это тоже ее страсть, признается Жанна, мебель она привозит из всех городов, «могу возвращаться из Питера со стулом наперевес».

— В студии мы творим. Расписали и стены — у нас любовь к Ван Гогу, можно узнать мотивы его картин — и даже холодильник.

В поисках авторского стиля

Фото: Серафима Кузина

Первого мастера, с кем в La Casa Ceramica начинали работу, нашли случайно. В Томске работе с керамикой не обучают. Решили связаться с кемеровским университетом, поинтересовались, не собирается ли кто-то из выпускников в Томск. И звезды сошлись: одна девушка как раз хотела сюда переехать и искала работу. Фирма еще не была оформлена, студия стояла почти пустой, но выпускница рискнула и доверилась новому проекту.

— Первое время тон нашей керамике задавала она, но потом я поняла, что ее работы идут вразрез с моими творческими фантазиями, — поясняет Жанна. — Наемные работники часто не уверены в себе, особенно этим страдают люди творческих профессий. В итоге они подражают и копируют, а не создают действительно авторские вещи. Меня такой подход не устраивает. Теперь все придумываю я, а затем пытаюсь объяснить мастерам, что нужно сделать. В итоге рождаются необычные вещи. Своими руками я глазирую 95% работ, так проще, чем словами называть цвета. Либо доверяю роспись своей дочери. Она меня хорошо понимает, неслучайно родной человек.

Фото: Серафима Кузина

Команда в студии уже менялась. С первыми тремя художниками Жанна рассталась за один день, когда узнала, что они тайно открывают свой керамический проект. Теперь в мастерской новые люди: дочь Жанны Аиша, а еще Татьяна и Александр, который творит исключительно в одиночестве и тишине. Перед нашим знакомством с мастерской он сделал неординарную раковину для арт-пространства La Casa Ceramica на Ленина.

Популярнее в мире, чем в Томске

Фото: Серафима Кузина

Томский бренд уже хорошо знают в России, а вот в Томске о нем слышали немногие. В основном все работы продаются онлайн. La Casa Ceramica можно приобрести в петербургском музее «Эрарта», в Краснодаре и Москве.

— Наша керамика не характерна для Томска, изделия самобытные, интересные, — считает Жанна. — В других местных мастерских и магазинах подобного не найти, вещи поражают тонкостью работы. Неудивительно, что они разбежались по всему миру. Наших слонов можно увидеть в Калифорнии, Нью-Йорке и Стокгольме — это один из хитов. Другие популярные предметы — кувшины и коллекции «Лотос» и «Тиффани». Полочки с ними в нашей студии всегда стремительно пустеют.

Фото: Серафима Кузина

Большинство покупок делается на сайте. Еще у студии есть представительство во Владивостоке — одному местному покупателю так понравилась томская керамика, что он начал сотрудничать с компанией. Постоянно отправляются посылки и в петербургский музей «Эрарта» — они сами вышли на студию, когда увидели чайную пару из коллекции «Лотос». Теперь это их «хит». Инстаграм тоже помогает находить покупателей.

За день керамики производится на 50-70 тысяч рублей.

— Для ручных изделий и трех мастеров неплохой оборот, — констатирует Жанна. — Но я считаю по томским ценам. У нас люди, как правило, не понимают, сколько стоит ручной труд. Обычно все просят скидку, выясняют политику ценообразования. Мы написали об этом пост, чтобы всех успокоить. В Москве тот же оборот приносил бы больше 200 тысяч в день. Кстати, в нашем томском арт-пространстве цены несколько ниже, чем на онлайн-площадках.

Фото: Серафима Кузина

У томичей, отмечают в La Casa Ceramica, популярна классика, редко кто интересуется неординарными изделиями.

Абсолютно одинаковых керамических предметов, сделанных вручную, не бывает. Они сохнут в стеллажах, где уровень влажности и температура всегда своя. Печь тоже ведет себя по-разному. А температура 1200 и 1210 градусов — это уже изделия с разным эффектом.

Фото: Серафима Кузина

Все предметы рождаются в студии:

— Здесь мы раскатываем массу и лепим, затем изделие одну-две недели сушится. Потом происходит первый утильный обжиг на 900 градусах. Печи расположены у нас на входе в студии, поэтому там всегда жара, — рассказывает Жанна. — Одна печь для утильного обжига с объемом поменьше — когда изделия без глазури, их можно ставить друг на друга. А в другую помещаются работы в глазури. В Томске мы были первыми, у кого появилась печь с платиновыми термопарами. Это позволяет работать с температурой 1300 градусов, а чем она выше, тем интереснее эффекты на глазури. Глазури я часто делаю сама. Прошла обучение в Германии и японский онлайн-курс.

Многие вещи создаются из испанских масс для керамики. От российских и украинских смесей в студии отказались из-за низкого качества масс, не полезного для здоровья при работе. Хороши еще и немецкие — у них красивые эффектарные (обладающие определенными оттенками и переливами) массы.

Фото: Серафима Кузина

— Возить их в Томск после моего опыта с пищевым производством мне не сложно, в таможне я как родная, — смеется Жанна. — И с европейцами комфортно взаимодействовать. Когда я задаю вопросы российским производителям, они воспринимают это в штыки, словно я их конкурент и выведываю тайны. Я же просто хочу понять возможности этой массы. Испанцы, напротив, все охотно рассказывают, присылают инструкции, видеоуроки. Очень благодарна им за знания о материале.

Жанна освоила редкую японскую технику кинцуги, предполагающую склеивание сломанного изделия древесным лаком. Затем вещь сушат несколько месяцев и покрывают золотом. Такие арт-объекты делаются на заказ. В качестве примера Жанна показывает блюдо, разломавшееся в печи строго пополам. Кинцуги владеют немногие мастера.

Фото: Серафима Кузина

Многие глазури в студии делают сами. В ее основе — молотое стекло, минералы типа волластонита, циркония. Все они размолоты в порошок, их надо сочетать в правильных пропорциях с оксидами металлов и добавками — получается волшебство. Можно сделать жизнеутверждающе-яркое изделие, а можно игрой глазури и света придать вещи винтажный вид.

Кстати, винтажная коллекция — один из хитов La Casa Ceramica. Среди других самых-самых любимых покупателями вещей — тарелка со стервозной кошкой:

Фото: Серафима Кузина

— Это моя кошка, она всегда встречает нас дома с таким выражением лица, — признается Жанна. — Нам говорили, что шотландка — это нежная, ласковая порода… Обман! Я вижу свою кошку и чувствую себя, словно пришла в гости и мне не рады. Судя по тому, как популярна тарелка, далеко не я одна настрадалась от таких «милых» кошек.

Мистические истории

Фото: Серафима Кузина

Другой хит, кролика из «Алисы», мы в студии не застали. Расхватывают их быстро, а новый только «готовился» в печи. Коллекция по мотивам «Алисы» очень популярна. Символ студии — Шляпник из этой сказочной истории. Он спрятан в шкафу, поскольку все хотят его купить, но эта фигурка не продается. Она буквально собрана по кусочкам:

— Керамика чувствует абсолютно все, если браться за нее в нервном, заведенном состоянии, ничего не получится, — утверждает Жанна. — Так было со Шляпником — я была очень злая, и достала его из печи… Он взорвался у меня в руках. Было много крови… Но выбросить поврежденную фигурку я не смогла. Мы ее собрали и склеили. Кстати, есть поверье, что человек сделан из керамических масс, поэтому работа с керамикой считается достойной. Наша семья мусульманской веры, и мой муж переживал, что Ислам запрещает работать с изображениями людей. Когда занималась этим вопросом, наткнулась на историю — по Исламу, каждого человека Бог сначала делал вручную из земли, и все получались красивыми. А потом ему надоело заниматься деталями, он создал гипсовые формы и начал штамповать людей. Многие керамисты говорят, что существуют керамические боги. У нас было много мистических историй. Ни одна разгрузка печи не обходится без пролитой крови, какие защитные перчатки не надень. Наша популярная тарелка «Доброе утро оно такое», где нарисована взъерошенная сова, всегда пропадала. Мы доставали ее из печи, не могли найти, потом обнаруживали случайно между пакетов, наверху стеллажей, хотя давно туда ничего не убирали. Насколько я сначала скептично относилась к таким вещам, потом поверила.

Научить лепить что угодно

Фото: Серафима Кузина

Еще в студии La Casa Ceramica проходят мастер-классы. На гончарном круге работает только Жанна. Она обучалась ремеслу в Германии, когда осваивала специальность, связанную со знанием иностранных языков. Для этого полезна мелкая моторика, поэтому ученикам предложили варианты ее развития — курсы по вышивке, ювелирному делу и гончарный круг. Главная керамическая фея решительно выбрала круг. Мастер-классы по нему проходят только по выходным — в остальные дни Жанна занимается пищевым производством.

А мастер-классы по лепке идут почти постоянно. Говорят, что любого можно научить лепить что угодно. Если нужно, будут обучать хоть восемь часов и никуда не торопить.

— Обычно на занятия приходят новички. Очень приятно дать людям понять, что они могут все, — говорит Жанна. — К примеру, тарелки с ежиками мы сделали на благотворительном мастер-классе для «Обыкновенного чуда». Их авторы — ребятишки с особенностями здоровья, но у каждого в итоге получилась красивая работа.

В основном на мастер-классах в студии собираются девушки 22-35 лет. Мужчины — редкие визитеры, обычно если и появляются, то за компанию, на парных мастер-классах по гончарному кругу.

Новое для города арт-пространство

Фото: Серафима Кузина

Возможности для выставок и продажи изделий в Томске, по мнению главной керамической феи La Casa Ceramica, немного. Она решила это исправить и в феврале пригласила мастеров на выставку в арт-пространство «Залиша» на Ленина, 50, в Доме офицеров.

— Мы выиграли это помещение по тендеру на восемь лет аренды, а оно стоит два года. Судимся с недобросовестным подрядчиком, каждый этап затягивается, здание историческое, ждать ответа на многие вещи приходится месяцами, — рассказывает Жанна. — Задумались, сколько мы будем платить аренду за место, которое не используем. Обсуждали этот вопрос, и я предложила сделать выставку керамики. Объявила, что она будет через три дня, хотя в помещении был много строительного мусора и больше ничего. Все три дня его убирали. У меня очень хорошая команда, они помогли. В итоге мы выставили керамику, и был аншлаг. Не ожидали, что простая публикация в инстаграме даст такой эффект. Поняли, что городу нужно такое помещение. Преобразили его, приглашаем проводить выставки художников, фотографов. И наша керамика там представлена — в студию тяжело добираться, а в центре к нам зайти удобно. Мы хотим дать возможность высказаться всем творцам Томска. Просим только комиссию с продаж, а размещаться в «Залише» все могут бесплатно. У нас нет отбора работ, ребята приносят, что захотят. Мне важно, чтобы они получили признание, для художников это так важно! Моей дочери 14 лет, она выкладывает свои работы в инстаграме, когда ими восхищаются, она расцветает.

Интересно, что сотрудницу в «Залишу» нашли случайно. Объявление о вакансии долго не помогало найти подходящего человека. А потом зашла девушка, которая хотела выставить свои украшения, разговорилась и спросила, не нужен ли работник. В тот день она решила начать новую жизнь, уволившись с прежнего места работы. Все сошлось — она обожает пространство и радушно встречает гостей.

Кроме выставок в планах и театральные затеи — уже весной в La Сasa Ceramica можно ждать первых показов.

Текст: Мария Симонова

Фото: Серафима Кузина

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