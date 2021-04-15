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Просто космос. Томские разработки

спецпроект
Просто космос
12 апреля 2021 года отмечается 60-летие первого полета человека в космос. Вместе с ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) — опорным банком оборонно-промышленного комплекса страны, партнером государственной корпорации «Роскосмос» и владельцем Роскосмобанка — вспомним какой вклад внес Томск в историю освоения внеземных пространств и как он связан с космической программой сегодня.

Томск не только является Родиной первого гражданского командира космического корабля — космонавта Николая Рукавишникова.

Здесь же, в одном из научных центров страны, уже более 60 лет занимаются космическими разработками. Рассказываем, кто и что делает для космоса в сердце Сибири.

Просто космос. 1 выпуск: КИП-600 и первый полет Гагарина

Просто космос. 2 выпуск: Как пройти на МКС

Просто космос. 3 выпуск: Солнечные батареи и дорога к Марсу

Над проектом работали: Егор Хворенков, Константин Попов, Елена Фаткулина

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