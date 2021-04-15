Просто космос. Томские разработки

15 апреля 2021 / Томский Обзор

спецпроект Просто космос

Томск не только является Родиной первого гражданского командира космического корабля — космонавта Николая Рукавишникова.

Здесь же, в одном из научных центров страны, уже более 60 лет занимаются космическими разработками. Рассказываем, кто и что делает для космоса в сердце Сибири.

Над проектом работали: Егор Хворенков, Константин Попов, Елена Фаткулина

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