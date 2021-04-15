Просто космос. Томские разработки
15 апреля 2021 / Томский Обзор
Просто космос
Томск не только является Родиной первого гражданского командира космического корабля — космонавта Николая Рукавишникова.
Здесь же, в одном из научных центров страны, уже более 60 лет занимаются космическими разработками. Рассказываем, кто и что делает для космоса в сердце Сибири.
Просто космос. 1 выпуск: КИП-600 и первый полет Гагарина
Просто космос. 2 выпуск: Как пройти на МКС
Просто космос. 3 выпуск: Солнечные батареи и дорога к Марсу
Над проектом работали: Егор Хворенков, Константин Попов, Елена Фаткулина
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: