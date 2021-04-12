Просто космос. КИП-600 и первый полет Гагарина

12 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

спецпроект Просто космос

В мае 1951-го в Томске появился филиал секретного московского НИИ 627 и завода «Машиноаппарат».

Институт в центре Сибири стал дублером столичного учреждения и поначалу даже не имел собственного названия, его обозначали просто «почтовый ящик» под номером 83. Он был частью системы, которую было решено рассредоточить по территории Союза. Так в Томске занялись разработкой и производством электрооборудования для радиолокационной и ракетной техники.

Через три месяца, в августе того же 1951 года 17-летний Юра Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум, чтобы стать техником-литейщиком. До первого полета человека в космос оставалось 10 лет.

В тот момент в СССР сделали ставку на развитие ракетной и спутниковой техники. 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. И тогда же первой опытной конструкторской разработкой в томском «почтовом ящике» стал КИП-600 - контрольно-измерительный прибор, спрятанный за безликим обозначением «тема 54». От томских разработчиков требовалось создать универсальное, надежное, мобильное и при этом простое в использовании средство диагностики сложной аппаратуры.

Этой аппаратурой были бортовые преобразователи электроэнергии, применявшиеся в ракетной технике (в основном в изделиях конструктора Сергея Королева). Они требовались для того, чтобы обеспечить каждый узел электропитанием с нужными характеристиками. А инновационные томские приборы, разработанные с нуля, позволяли контролировать качество функционирования этих устройств. В результате, в начале 1960 года первые комплекты отправились к заказчику - на космодром Байконур. На предприятии говорят: именно этими образцами проводили проверку преобразователей, использовавшихся во время полета ракеты «Восток-1» с Юрием Гагариным.

Финальную диагностику космического корабля тогда, в апреле 1961 года, делали в три часа ночи. После подъема в 5.30 утра, зарядки, завтрака из мясного пюре, смородинового джема и кофе Космонавт №1 получил подписанное полетное задание. Знаменитое «Поехали!» обладатель позывного «Кедр» крикнул через три часа - в 9.07, когда было включено зажигание и ракета стартовала с Земли. Еще через два часа полет успешно завершился.

Обгоревший спускаемый модуль «Востока-1» после приземления отправился в музей ракетно-космической корпорации «Энергия». А один из первых образцов КИП-600 вернулся в Томск, на «Полюс» - сейчас он хранится в музее предприятия.

Продолжение следует…

Над проектом работали: Егор Хворенков, Константин Попов, Елена Фаткулина

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