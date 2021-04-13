Просто космос. Как пройти на МКС

13 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

спецпроект Просто космос

В ноябре 2000 года с той же стартовой площадки на космодроме Байконур, откуда в 1961 году в небо рванул Гагарин, к МКС отправился космический корабль.

На борту «Союза ТМ-31» был экипаж первой долгосрочной экспедиции к Международной космической станции. В ее составе были российскийе космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев.

Когда утром 2 ноября корабль пристыковался к МКС, люк был открыт, а экипаж ступил на борт станции, в шлюзовой камере сработал привод для откачки воздуха. Именно он, как и генератор опорной частоты для системы управления станцией, был разработан втомском НПЦ «Полюс». Первая экспедиция проработала на самом крупном когда-либо построенным человечеством космическом аппарате четыре месяца. И выполнила почти полторы сотни разнообразных исследовательских и экспериментальных сеансов на борту.

То, что аппаратура, разработанная на «Полюсе», попала на МКС, было неудивительно: томские устройства стоят на 85–90% космических аппаратов, запущенных «Роскосмосом». Огромная станция, как и небольшие спутники, хоть и обозначаются всего лишь одним словом, на деле состоят из колоссального количества больших и маленьких частей. И каждая - отдельная конструкторская разработка.

«Наши системы ничем не уступают другим, — объясняет Сергей Черданцев, один из разработчиков НПЦ «Полюс». — Сейчас космическая отрасль носит глобальный характер: все используют, по сути, одну и ту же элементную базу. А дальше — кто каким путем пойдет. У некоторых больше доверия элементам, у нас меньше — поэтому мы больше усилий тратим на резервирование систем. На разработку одного проекта может уйти до 5 лет, и каждый такой прибор уникален».

Работать на «Полюс» сегодня приходят программисты, инженеры-электронщики. С космической спецификой они знакомятся уже на предприятии. По словам Сергея Черданцева, можно освоиться года за три, а потом и закрепиться в перспективной сфере косморазработок.

Кстати, побывать на МКС скоро получится не только у космонавтов или астронавтов, но и у обычных людей: съемки документального VR-проекта о станции уже начались. Сериал получил название «Исследователи космоса. Опыт МКС». Как и сама станция, это международный проект. Над сериалом работают канадская Felix & Paul Studios, компания TIME, Госкорпорация «Роскосмос», NASA, Канадское космическое агентство и др. Поэтому оказаться в космосе, ощутить эффект невесомости и посмотреть, как выглядит «земля в иллюминаторе», можно будет не выходя из дома.

Над проектом работали: Егор Хворенков, Константин Попов, Елена Фаткулина

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