Просто космос. Солнечные батареи и дорога к Марсу

14 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

спецпроект Просто космос

Даже в юбилейную дату космос — это все-таки не столько про прошлое, сколько про будущее. Еще до того, как «Восток-1» оторвался от Земли в 1961-м, человечество начало вынашивать планы по высадке на Марс.

Но прежде, чем дело дойдет до экспедиции с участием человека, вся подготовительная работа придется на долю «технических» полетов без пилота. «Непилотируемый космос» — именно так называют направление, для которого создают автоматические аппараты, которые отвечают за связь или наблюдение. Некоторые приборы для них, как и 60 лет назад, разрабатывают в томском НПЦ «Полюс».

Например, систему экстремального регулирования отбора мощности от солнечной батареи. Это очень актуально при полете в дальний космос — к тому же Марсу. Так как с удалением от Солнца уменьшается плотность светового потока, очень важно взять от солнечной батареи максимум энергии. Солнечная батарея, разработанная на «Полюсе», дает выигрыш до 30%!

Для любого космического аппарата требуется электропитание. Чтобы прибор заработал в быту, достаточно вставить вилку в розетку. Но в космосе розеток нет, зато там есть автономные, так называемые служебные системы электропитания. Их и делают в одном из подразделений научно-производственного центра.

«Первичным источником энергии является Солнце. Чтобы преобразовать полученную от него энергию в электрическую, используются солнечные батареи. Чем дальше от Солнца, тем энергии меньше, — поясняет Сергей Черданцев, занимающийся проектом в НПЦ „Полюс“. — Но даже когда мы крутимся вокруг Земли, там есть теневая сторона. И для того, чтобы электроснабжение было постоянным, энергию надо где-то запасти. На космических аппаратах для этого используются аккумуляторы. Солнечная батарея получает свет, питает весь борт и заряжает их. Когда заходят в тень, Солнце скрылось — батарея разряжается, вышли из тени — заряжается. По таким циклам работают практически все наши аппараты и даже МКС».

В зависимости от освещения напряжение «гуляет» — изменяется. Поэтому разработчики преобразуют полученную от Солнца энергию в тот вид, который нужен бортовой аппаратуре, и следят, чтобы аккумуляторы были в нужном состоянии.

«Условия там тяжелые — температура меняется от плюс 60 до минус 60 градусов, к тому же радиация. Это нюансы, которые отличают космическую технику от другой», — рассказывает Сергей. — Все приборы в космосе должны работать от пяти до десяти, а то и пятнадцати лет, причем в постоянном режиме. В советское время мы делали аппараты на два года с гарантией, а работали они по десять лет. Тогда все было проще, компьютеров не было. Чем больше степень миниатюризации, больше используется элементов, тем сложнее. Радиация тоже влияет. Каждая батарея рассчитана на определенное количество циклов заряда-разряда. Химическая реакция не бывает стопроцентно обратимой. Поэтому с каждым циклом мы что-то теряем. Тем не менее, каждый компонент нашей системы проходит определенные изменения, улучшается, как и сами солнечные батареи. Повышается энергоэффективность».

«При полете на Марс важен начальный этап, траектория запуска — чтобы аппарат был нацелен точно на Красную планету. После этого его ждет год спокойного полета. Это этап, в ходе которого работают все служебные системы, включая и сделанные томскими разработчиками. Потом аппарат встает на орбиту Марса и начинает выполнение своей задачи. «Системе без разницы, где работать — вокруг Земли или на Марсе. А вот если за Марс залетим, там уже могут быть проблемы из-за недостатка солнечной энергии», — говорит Черданцев.

Работая над заказами, «Полюс» проводит опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы. «Есть российская программа развития космоса, в которой определены разные направления. Например, у нас НИР — это разработка на базе новых элементов новых технических решений». Но при этом, отмечает Сергей, это не «чистая наука», все работы нацелены на конкретное применение и результат, причем долговременный. Поэтому и специалисты, приходя устраиваться в «Полюс», чаще всего задерживаются на предприятии надолго — работа на будущее затягивает.

В развитии космической промышленности принимают участие не только предприятия и научно-производственные центры, но и кредитно-финансовые учреждения страны. Так, ПСБ наращивает сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос». Банк установил на предприятия ГК «Роскосмос» кредитно-гарантийные лимиты на сумму более 250 млрд рублей. В декабре 2020 года ПСБ приобрел 100% акций «Роскосмосбанка». Процесс интеграции кредитных организаций завершится в мае 2021 года и в результате ПСБ станет основным банком-партнером ракетно-космической отрасли.

«Наши клиенты — сотрудники НПЦ „Полюс“ уже сейчас пользуются преимуществами партнерства с ПСБ. Начиная от персонального менеджера, который помогает решать вопросы по всему спектру услуг банка, и заканчивая зарплатными картами с индивидуальным тарифом. Держатели зарплатных карт ПСБ, работающие на космическую отрасль, могут получать кэшбек и процент на остаток средств, снимать любую сумму наличных средств без комиссии в банкомате любого банка по всей стране. Всего в рамках партнерства с „Роскосмосом“ зарплатные карты ПСБ получат более 70 тысяч сотрудников предприятий корпорации. То есть каждый третий работник ракетно-космической отрасли может стать клиентом банка. Помимо зарплатных карт, сотрудникам НПЦ „Полюс“ доступны специальные условия по потребительскому и ипотечному кредитованию. Мы предлагаем особые ставки по семейной ипотеке, по госпрограмме-2020, интересные предложения у нас и по вторичному жилью. Подобный набор преференций неслучаен: перед ПСБ стоит задача поддержать работников отрасли, предоставить им лучшие условия», — отмечает Вадим Бакач, руководитель корпоративных продаж Томского офиса ПСБ.

Над проектом работали: Егор Хворенков, Константин Попов, Елена Фаткулина

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