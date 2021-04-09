Первое заседание: в Томске начали рассматривать дело Ивана Кляйна

9 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев

В четверг, 8 апреля, состоялось первое судебное заседание по делу Ивана Кляйна.

Утром у здания Советского суда собрались журналисты и сторонники мэра. Накануне аккредитованным изданиям сообщили, что, в связи с эпидемиологическими ограничениями, всех желающих корреспондентов одновременно и на все время заседания не пустят. Непосредственно перед началом помощник судьи объявила, что на заседания будут пускать по одному представителю от СМИ, по три человека, и на десять минут. То есть, одновременно, в зале суда, присутствовали представители трёх СМИ и только по 10 минут.

Все желающие журналисты прошли, минимум, по три круга. В этих условиях, конечно, составить полный и подробный репортаж с заседания просто невозможно. Поэтому, всё коллеги, выходя из суда, тут же делились информацией, фотографиями и видео.

Вот и наш материал составлен с использованием информации от коллег — РИА Томск, ТВ2, РАПСИ.

На этом суде мэру Томска было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. А Иван Кляйн и его адвокаты выразили свое отношение к этому.

Всего следствие выделило три эпизода.

По первому эпизоду, как считает следствие, Иван Кляйн в интересах ОАО «Томское пиво», основным владельцем и генеральным директором которого он являлся до избрания на пост мэра, незаконно отклонил заявление предпринимателя Рината Аминова об изменении территориальной зоны на его земельном участке бывшего Радиозавода (конец ул. Мокрушина), необходимое для строительства жилого квартала. И дал указания Анне Подгорной, начальнику Департамента архитектуры и градостроительства Томска, о внесении в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о нормативной 300 метровой санитарно-защитной зоне ОАО «Томское пиво». Данное решение принесло Аминову убыток в размере 11 100 000 рублей.

Второй эпизод, как заявляет обвинение, состоит в том, что Иван Кляйн в период с января 2015 года по апрель 2016 года умышленно, из корыстных побуждений, в интересах своей дочери С.И. Кляйн, превысил свои должностные полномочия. Обвинение считает, что действия градоначальника «привели к подрыву авторитета и дискредитации органа местного самоуправления в глазах общества, нарушили права граждан на приобретение в собственность земельных участков, а также причинили ущерб муниципальному образованию „Город Томск“ в сумме 180 тысяч рублей».

Также, по данным следствия, с октября 2013 по ноябрь 2020 года Кляйн, будучи мэром города Томска, якобы лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», одним из акционеров которого он является. Следствие считает, что он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

Ни по одному эпизоду Иван Кляйн не признал свой вины.

По первому эпизоду Кляйн возразил, постановление, содержащее отказ Аминову, он, как мэр, не мог не принять, так как, кроме трехсотметровой санитарно-защитной зоны, были ещё ограничения по жилому строительству, такие как, отсутствие подъездных путей к участку. Кроме того, по мнению подсудимого, обвинение строится на словах Анны Подгорной, которые не подтверждаются иными материалами дела, и которые были получены в период, когда сама чиновница находилась по следствием по другому уголовному делу. И на нее могли оказывать давление.

«Тезис о причинении материального ущерба в размере 11 100 000 рублей, документально ничем не подтвержден. Указанные расходы Аминов Р.Х. якобы понес при разработке проекта планировки территории в 2018 году, однако они не могут в этой связи находиться в причинной связи с вмененными мне противоправными действиями в 2016–2017гг. Не говоря о том, что из текста обвинения так и неясно когда, кому, и на основании каких документов такая оплата была произведена». — заявил Кляйн.

Второй эпизод, по словам обвиняемого, так же несостоятелен. Он утверждал, что никакого отношения к подготовке документов по аукциону земельного участка, купленного Светланой Кляйн, не имел.

«Моя дочь является акционером ОАО „Томское пиво“, которое ежегодно оказывало городу благотворительную помощь в размере не менее 50 000 000 рублей. Моя дочь имеет 10% акций ОАО „Томское пиво“, значит каждый 10-й рубль от завода, вложенный в благотворительных целях в интересах города — это ее вложения, — рассказал Иван Кляйн. — Предположение, что в такой ситуации я экономил для дочери 180 571,6 рублей выглядит просто нелепо. Тем более, что продать данный участок кому бы то ни было за сумму, превышающую кадастровую, было не возможно».

Обвинения по третьему эпизоду Иван Кляйн отмёл в связи с тем, что обвинение не содержит каких-либо данных о том, в чем заключалось его управление ОАО «Томское пиво». Генеральным директором предприятия с 2013 года по настоящее время, является его жена Галина Кляйн, которая и осуществляла все полномочия по общему руководству предприятием и принимала все значимые решения, связанные с управлением.

«Мои советы бывшим коллегам по ОАО „Томское пиво“, когда те обращались ко мне по телефону, не являлись указаниями, поручениями, а тем более, управлением предприятием. На эти обращения и телефонные звонки я реагировал также, как и на обращение от любого другого предприятия. Единственное отличие состоит в том, что мой телефон знали сотрудники завода, с которыми я проработал не один десяток лет, и они звонили не в приемную, а мне напрямую. Мои телефонные переговоры прослушивались в течение 2,5 лет, однако так и не было выявлено никаких материальных преимуществ, которые завод, его сотрудники получили от разговоров со мной и обсуждения возникших в их деятельности проблем», — сообщил Иван Кляйн.

В целом по обвинению, Иван Кляйн заявил, что все оно основано на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда «и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре Аминова Р.Х., Подгорной (Касперович) А.А. и Сурикова Е.И.».

Заседание продлилось около пяти часов. Следующее назначено на 29 апреля, 11 часов 30 минут. На нем будет произведен допрос свидетеля обвинения Рината Аминова.

Текст, фото: Сергей Мальцев

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