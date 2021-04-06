На картине: 30 видов томской усадьбы Асташева

6 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Борис Перцев. 2019

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Усадьба золотопромышленника Асташева — единственный сохранившейся в Томске архитектурный ансамбль середины XIX века.

Живописная, окруженная садом усадьба состоит из дома, возведенного архитектором Алексеем Деевым в 1842 году по рисункам образцовых фасадов, составленных в столице, и домовой церкви — ее через 40 лет построил Виктор Хабаров. Сегодня здесь располагается Томский областной краеведческий музей.

Центральное расположение на пересечении двух проспектов Ленина и Фрунзе делает дом в стиле ампир обозримым со всех сторон. Стройные колонны на обоих фасадах придают ему выразительность, особенно в лучах вечернего солнца. Поэтому-то усадьба и остается неизменно привлекательной для художников на протяжении 150 лет: начиная с первых литографий и заканчивая скетчами современных авторов.

Художники изображали главный дом усадьбы со всех возможных ракурсов. Например, акварелист Вадим Мизеров, жил напротив музея в деревянном доме на улице Гагарина и часто писал музей из своего окна. Внутренний дворик изображали Михаил Щеглов и Алексей Внуков. Художник и директор Севастопольского музея Михаил Крошицкий написал флигель усадьбы, в котором жил во время эвакуации.

Самый популярный вид на усадьбу среди художников — фасад с колоннами на проспекте Ленина. В живописи Lina Velina и Сергея Авдеева передана динамика современного города, в акварелях Бориса Перцева и Татьяны Миляковой — романтичная атмосфера дождливого осеннего Томска.

Михаил Колосов. Домъ В.И. Асташева. 1871

Алексей Внуков. Домовая церковь Архиерейского дома. Вид с Дворянской улицы. 1920 Томский областной краеведческий музей

Алексей Внуков. Колокольня домовой церкви Архиерейского дома. 1920 Томский областной краеведческий музей

Михаил Крошицкий. Этюд. Томск. Осень. 1944 Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя

Михаил Щеглов. Вид здания музея со двора. 1944 Томский областной краеведческий музей

Михаил Щеглов. Уголок музейного двора. 1944 Томский областной краеведческий музей

Вадим Мизеров. Из окна. 1946 Томский областной художественный музей

Вадим Мизеров Осень. Томск. Улица Равенства. 1946 Томский областной художественный музей

Вадим Мизеров. Город Томск. 1945 Томский областной художественный музей

Вадим Мизеров. Парад в Томске. 1946 Томский областной краеведческий музей

Александр Евтихиев. Краеведческий музей. 1970-е Томский областной краеведческий музей

Владимир Марьин. Из книг Томского краеведческого музея. 1974. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств

Вымпел «Томск Турист Политехнический». 1970-1980-е

Розалия Пантелеева. Осень. 1979 Томский областной художественный музей

Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979

Денис Октябрь

Виктор Попов Томск. Теплый вечер. 2007

Lina Velina. Мокрый снег. 2011 Художественный салон АртКласс

Николай Исаев. Центральная часть триптиха «Проспект Ленина. Вечер». 2014

Сергей Авдеев. Вечерний проспект. 2018

Николай Исаев. Проспект Ленина. Краевой музей. 2018 Частная коллекция

Борис Перцев. 2019

Борис Перцев. Томск. Улица Гагарина 2019 Ленинск-Кузнецкий выставочный зал

Татьяна Милякова. Осень. Музей. 2019

Татьяна Милякова. Краеведческий музей. 2018

Галина Сорокина. Томск. Весна. Вид на Краеведческий музей. 2019 Фото: Иван Иванов

Галина Сорокина. Краеведческий музей. 2020

Николай Исаев. 2020

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