На картине: 30 видов томской усадьбы Асташева
6 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Борис Перцев. 2019
Лукия Мурина
Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»
Усадьба золотопромышленника Асташева — единственный сохранившейся в Томске архитектурный ансамбль середины XIX века.
Живописная, окруженная садом усадьба состоит из дома, возведенного архитектором Алексеем Деевым в 1842 году по рисункам образцовых фасадов, составленных в столице, и домовой церкви — ее через 40 лет построил Виктор Хабаров. Сегодня здесь располагается Томский областной краеведческий музей.
Центральное расположение на пересечении двух проспектов Ленина и Фрунзе делает дом в стиле ампир обозримым со всех сторон. Стройные колонны на обоих фасадах придают ему выразительность, особенно в лучах вечернего солнца. Поэтому-то усадьба и остается неизменно привлекательной для художников на протяжении 150 лет: начиная с первых литографий и заканчивая скетчами современных авторов.
Художники изображали главный дом усадьбы со всех возможных ракурсов. Например, акварелист Вадим Мизеров, жил напротив музея в деревянном доме на улице Гагарина и часто писал музей из своего окна. Внутренний дворик изображали Михаил Щеглов и Алексей Внуков. Художник и директор Севастопольского музея Михаил Крошицкий написал флигель усадьбы, в котором жил во время эвакуации.
Самый популярный вид на усадьбу среди художников — фасад с колоннами на проспекте Ленина. В живописи Lina Velina и Сергея Авдеева передана динамика современного города, в акварелях Бориса Перцева и Татьяны Миляковой — романтичная атмосфера дождливого осеннего Томска.
Михаил Колосов. Домъ В.И. Асташева. 1871
Алексей Внуков. Домовая церковь Архиерейского дома. Вид с Дворянской улицы. 1920
Томский областной краеведческий музей
Алексей Внуков. Колокольня домовой церкви Архиерейского дома. 1920
Томский областной краеведческий музей
Михаил Крошицкий. Этюд. Томск. Осень. 1944
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
Михаил Щеглов. Вид здания музея со двора. 1944
Томский областной краеведческий музей
Михаил Щеглов. Уголок музейного двора. 1944
Томский областной краеведческий музей
Вадим Мизеров. Из окна. 1946
Томский областной художественный музей
Вадим Мизеров Осень. Томск. Улица Равенства. 1946
Томский областной художественный музей
Вадим Мизеров. Город Томск. 1945
Томский областной художественный музей
Вадим Мизеров. Парад в Томске. 1946
Томский областной краеведческий музей
Александр Евтихиев. Краеведческий музей. 1970-е
Томский областной краеведческий музей
Владимир Марьин. Из книг Томского краеведческого музея. 1974.
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств
Вымпел «Томск Турист Политехнический». 1970-1980-е
Розалия Пантелеева. Осень. 1979
Томский областной художественный музей
Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979
Виктор Попов Томск. Теплый вечер. 2007
Lina Velina. Мокрый снег. 2011
Художественный салон АртКласс
Николай Исаев. Центральная часть триптиха «Проспект Ленина. Вечер». 2014
Сергей Авдеев. Вечерний проспект. 2018
Николай Исаев. Проспект Ленина. Краевой музей. 2018
Частная коллекция
Борис Перцев. Томск. Улица Гагарина 2019
Ленинск-Кузнецкий выставочный зал
Татьяна Милякова. Осень. Музей. 2019
Татьяна Милякова. Краеведческий музей. 2018
Галина Сорокина. Томск. Весна. Вид на Краеведческий музей. 2019
Фото: Иван Иванов
Галина Сорокина. Краеведческий музей. 2020
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