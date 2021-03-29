От науки к производству: какие технологии предлагают внедрить молодые сотрудники «Томскнефти»

29 марта 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В «Томскнефти» уже более 20 лет существует традиция — проводить научно-технические конференции. На них молодые работники предприятия предлагают свои решения некоторых рабочих задач. Лучшие идеи затем берутся в разработку, упрощая и удешевляя ряд производственных процессов. А их авторы — раскрывают свой потенциал, повышают шансы подняться по карьерной лестнице и, что самое важное, могут увидеть, как воплощаются их задумки.

В этом году на конкурс подали заявки 15 сотрудников «Томскнефти». Экспертное жюри выбрало лучшие. Среди них проекты инженеров отдела подготовительных работ и дорожного строительства управления капитального строительства Игоря Шестакова и Дарьи Лесниковой, а также оператора по добыче нефти и газа Андрея Коновалова и геолога Кирилла Федюшкина. О том, какие инновации предлагают эти молодые специалисты, — рассказываем в нашем материале.

Новая опора

Игорь Шестаков защищает свой проект Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Инженеры-строители Игорь Шестаков и Дарья Лесникова предложили новый подход к основам основ любого здания или сооружения. Речь идет о сваях. Молодые специалисты хорошенько разобрались в вопросе и пришли к интересному выводу — на промыслах необходимо использовать винтовые сваи. Для нашего региона такая технология редкость. Как правило, в Томской области используются забивные железобетонные или стальные сваи, на конце которых нет винта. Может показаться, что использование более простой конструкции выйдет дешевле и эффективней, зачем усложнять обкатанный годами процесс. Но не все так просто. Винтовые сваи позволяют исключить любые вертикальные перемещения стоящих на них конструкций. Для нефтяного производства, где используется оборудование, работающее под давлением и при полной герметизации, это качество особенно ценно.

«Мы рассмотрели использование винтовых свай в основании резервуаров, объем которых составляет 5 тысяч кубометров. Это очень массивное сооружение. Масса одного резервуара, наполненного нефтью, составляет 45 тыс. килоньютонов. Очень серьезно. И в тот момент, когда наступают переходные температуры, начинает вспучиваться, подниматься, здание тоже вертикально смещается», — объясняет Игорь Шестаков, отмечая, что использование винтовых свай позволит этого избежать.

Новые опоры требуют и новой технологии их монтажа. Трубу не вбивают, а вкручивают в грунт. Такая технология позволяет меньше «беспокоить» соседние сооружения колебаниями.

Рассмотрев все плюсы и минусы, молодые специалисты пришли к мнению, что более сложная «винтовая» технология на деле оказывается более эффективной и выгодной.

Тройной удар по трудной нефти

Другой интересный проект представили Андрей Коновалов и Кирилл Федюшкин. Он задумались над одной из самых актуальных тем для недропользователей в целом и «Томскнефти» в частности. Как максимально эффективно воздействовать на пласт, чтобы увеличить нефтеотдачу. Изучив опыт российских и зарубежных коллег, специалисты пришли к интересным выводам — при правильном подходе наиболее перспективной будет технология термогазохимического воздействия на пласт.

Согласно их исследованию, при правильном подборе пластовых условий и точных расчетах в среднем можно увеличить нефтеотдачу пластов на 5-10%. Технология особенно актуальна для добычи трудноизвлекаемой нефти, в том числе из палеозойских отложений.

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