Где жили Пепеляевы: томские краеведы нашли подлинный адрес дома известной семьи

16 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томские краеведы сделали интересное открытие — найден подлинный адрес дома, где жили Пепеляевы, одна из самых известных томских династий.

Прежде «пепеляевским» называли дом с оранжевыми ставнями по ул. Кузнецова, 18. Но сегодня найдены источники, указывающие, что Пепеляевы проживали в другом доме, расположенном неподалеку — сегодня на этом месте находится театр «Версия».

Накануне краеведы — Виктор Нилов, Игорь Москаленко и Александр Власенко — рассказали о сделанном открытии.

Виктор Нилов Фото: Серафима Кузина

— Легенду о том, что Пепеляевы жили в доме на углу Кузнецова-Карташова я знал еще с начала 1980-х. Там жила актриса Народного театра (Народного театра Дома ученых — прим. ред.) Наташа Зеленова, она и поведала мне об этом. Я, конечно, запомнил, — рассказывает Виктор Нилов. — И буквально месяц назад удалось установить адрес усадьбы, где на съемной квартире жила семья командира 8-го Томского пехотного полка, на тот момент полковника Николая Михайловича Пепеляева.

Адрес был обнаружен в «Путеводителе по Томску и его окрестностям» Николая Чиркова. Оказалось, что это усадьба по ул. Ярлыковской 14 — сегодня это пересечение улиц Карташова и Белинского, где расположено здание театра «Версия».

Игорь Москаленко продолжает рассказ:

— Адрес Ярлыковская, 14 мы нашли, но было непонятно — то ли там квартировалась семья Пепеляева, то ли там располагался штаб. Но есть такой источник — списки домовладений. Я посмотрел списки 1908 года, получилось, что Ярлыковская, 14 — это усадьба Царевских. А потом мне совершенно случайно попалась «Памятная книжка Томской губернии» 1908 года, где так же было указано, что командир 8-го Томского пехотного полка Н.М. Пепеляев проживает по ул. Ярлыковская, 14. Но и дом по Кузнецова, 18 — тогда Черепичная, 16 — тоже, как выяснилось, относился к полку. Он принадлежал Пономаревой Елене Васильевне, там проживал Василий Алексеевич Пономарев, полковник второго батальона 8-го Томского пехотного полка. Про него, к сожалению, почти ничего не известно.

Игорь Москаленко Фото: Серафима Кузина

По словам Игоря Москаленко, можно предположить, что на Ярлыковской, 14 Пепеляевы проживали после возвращения Николая Михайловича с Русско-Японской войны в 1906 году. Продолжалось это, как минимум до 1911 года, когда глава семьи Пепеляевых, с присвоением звания генерал-майора, был переведен в Красноярск командиром 2-й бригады 8-й Сибирской пехотной дивизии.

Благодаря документам, найденным в Госархиве Томской области, сегодня можно представить, как выглядела усадьба Царевских, рассказывает Александр Власенко.

Александр Власенко Фото: Серафима Кузина

— В архиве сохранился абрис кварталов 1930–1931 годов. На нем видно, что усадьба состояла из двух домов, на ее территории также располагались амбар, навес, дровяник, также видно, где были крыльцо, сени. Конечно, предстоит еще дальнейшая работа с этим материалом, возможно, кто-то еще проявит интерес. Наверняка в областном архиве есть еще документы, с помощью которых можно дополнить эту историю какими-то интересными фактами, — отмечает Александр Власенко.

План усадьбы Царевских. На месте здания под №1 сегодня расположен театр «Версия». Второй дом усадьбы — под №6

— Вообще книжек про Пепеляевых написано немало. И я спрашивал у Николая Семеновича Ларькова (профессор кафедры истории и документоведения факультета исторических и политических наук ТГУ, автор монографии «Сибирский белый генерал» — прим. ред.) почему нигде нет адреса, где Пепеляевы-то жили? Он говорит, что в личных делах, а их просмотрели массу, никаких адресов нет. Так что мы оказались первооткрывателями. Хотя это всего лишь информация из томских справочных изданий. В библиотеках с ними малок кто работает, в сети они не выложены. Надо искать дальше, — говорит Виктор Нилов.

От усадьбы Царевских сегодня не осталось ничего. Но, говорят краеведы, как выглядели дома, представить все-таки можно — благодаря сохранившемуся фотоархиву Павла Коханенко, снимавшего улицы Томска в 1960-е:

Дома усадьбы Царевских в 1960-е годы, из архива Павла Коханенко Фото: «Старые дома Томска»

— Наверное, многие экскурсоводы будут возмущены, что мы своим открытием ставим под сомнение легенду о «пепеляевском доме», — говорит Виктор Нилов. — Но тот адрес, ул. Кузнецова, 18, документально не подтвержден. Хотя все уверены, что именно там жили Пепеляевы и я сам, повторюсь, давно слышал эту легенду. Но мы и не отрицаем ее категорически. Опровергать легенду — дело крайне сложное. Это надо все бросать и перебирать кучу источников, проверять. Да и зачем опровергать? Надо брать и соединять все найденную информацию, и рассказывать все целиком.

Фото: Серафима Кузина

Откуда же пошла легенда о «пепеляевском доме?» Оказывается, когда-то на столбе рядом с домом по ул. Кузнецова, 18 висела табличка, которая указывала, что именно здесь жили Пепеляевы. Со временем и она, и столб, пропали.

— Видимо, легенду хранили сами томичи. Возможно, ее появление связано с тем, что в доме на Кузнецова тоже жил полковник. И не исключено, что в какой-то период времени там квартировался и кто-то из семьи Пепеляевых, почему нет. Просто это все не установлено. Что-то сохранилось, одно наложилось на другое, так и сложилась легенда, — говорит Виктор Нилов.

Игорь Москаленко добавляет:

— Роман Петрушин (автор проекта «Томские кружева» — прим. ред.) рассказывал нам, что в 1917 году три женщины с фамилией Пепеляевы проживали напротив дома №18, в усадьбе, где жила Лидия Дилекторская. Пепеляевых было много, относились ли эти женщины к тем самым Пепеляевым, сказать сложно. Возможно, кто-то из семьи мог жить одно время у кого-то из своих сослуживцев. Хотя если взять монографию Звягина (Звягин С.П.: В.Н. Пепеляев. «Судьба либерала из Сибири» — прим. ред.), он пишет, что Пепеляевы вроде как жили на Спасской и на Тверской. Но если на Тверской, то, вероятно, это был «Дом с грифонами», который сейчас реставрируется. Там они, скорее всего, жили уже после того, как Николая Михайловича Пепеляева перевели в Красноярск. Но все это тоже не подтверждено.

Фото: Серафима Кузина

Какое продолжение ждет эту историю? Дальше, говорят краеведы, они так же будут искать информацию, приглашают томичей присоединиться. Уточнение о подлинном адресе Пепелявых необходимо внести в «Википедию» и другие электронные справочники. Также есть идея каким-то образом почтить память значимой для Томска семьи, например, установить памятную табличку на месте бывшей усадьбы Царевских. Старший научный сотрудник Центра изучения исторической памяти при ТОКМ им. М.Б. Шатилова Василий Ханевич рассказывает, что это возможно сделать в рамках проекта «Последний адрес», ведь многие из семьи Пепеляевых были репрессированы.

— В Томске есть памятник отцу и сыну Пепелявым, он находится на кладбище «Бактин». Точнее, это кетофан, его установки добился Виктор Лаврович Пепеляев (внук Анатолия Михайловича Пепеляева — прим. ред.). Учитывая значимость рода Пепеляевых в истории Томска, вполне возможно подать заявку на установку памятной таблички «Последнего адреса» в честь кого-то из членов семьи. Для этого нужно согласие жильцов и владельцев зданий. Табличка проекта «Последний адрес» небольшая, пожалуй, можно было бы подумать и об установке мемориальной доски. Но этот вопрос более сложный, требующий согласования уже с властями. Проблема в том, что названия улиц, нумерация домов — все это меняется со временем, что-то сносится, и в итоге установить, где точно проживал тот или иной человек, достаточно сложно. А это нужно сделать, чтобы получить разрешение на установку какого-либо памятного знака.

Фото: Серафима Кузина

Пепеляевы — одна из самых известных династий Томска. Глава семьи, Николай Михайлович Пепеляев, родился в Санкт-Петербурге, происходил из потомственных дворян. В 1879 получил назначение в Томск. Дослужился до чина генерал-лейтенанта, был комендантом Томска, начальником гарнизона, командовал батальоном, полком, бригадой. В июле 1906 года временно исполнял обязанности Томского генерал-губернатора. Жена, Клавдия Георгиевна, происходила из известной в Томске купеческой семьи Некрасовых. В браке родилось 12 детей, четверо из них не выжили. Пепеляевы воспитывали шестеро братьев и двух дочерей. Старший сын, Виктор Николаевич Пепеляев, был одним организаторов колчаковского переворота 18 ноября 1918 года, впоследствии занимал пост премьер-министра правительства Колчака. Арестован и расстрелян вместе с Колчаком в 1920 году. Второй сын, Анатолий Николаевич, участвовал в Первой мировой войне, в годы Гражданской войны сражался на стороне белых на Восточном фронте. Добровольно сдался в плен в 1923 году, после длительного заключения был расстрелян. Третий сын, Аркадий Николаевич, закончил петербургскую Военно-медицинскую академию, также участвовал в Первой мировой войне, с 1918 года работал эпидемиологом городской больницы Омска. В годы Гражданской войны был мобилизован Временным Сибирским правительством на фронт. Несколько раз был арестован, около 10 лет провел в исправительно-трудовых лагерях. Умер в 1946 году. Михаил Николаевич Пепеляев окончил Пензенское художественное училище, принимал участие в Гражданской войне. Был одним из создателей Томского отделения Ассоциации художников революционной России. В 1933 году был арестован, по одним данным был расстрелян в Новосибирске в 1937 году вместе со старшим братом Анатолием, по другим — умер в лагерях. Один из братьев, Петр Николаевич Пепеляев, умер в молодости во время учебы в Омском кадетском корпусе. Логин Николаевич Пепеляев, участник Гражданской войны на стороне белых, погиб в 1919 году.

Текст: Анна Мацковская

Фото: Серафима Кузина, «Старые дома Томска»

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