«Строительной отрасли нужна перезагрузка»: губернатор Томской области провел заседание штаба по реализации нацпроектов

12 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Строительной отрасли Томской области необходима перезагрузка, заявил сегодня, 12 марта, в ходе заседания регионального штаба по реализации национальных проектов губернатор региона Сергей Жвачкин.

Участие в совещании приняли руководители департаментов администрации Томской области, главы муниципальных образований, руководители строительных и проектных организаций, представители банков и другие.

«Два года мы реализуем национальные проекты в сфере строительства, цель у которых одна — улучшение качества жизни населения. По планам национального проекта „Жилье и городская среда“ к 2030 году в Томской области должно строиться не менее 900 тыс. кв. метров жилья в год. Это в два раза больше, чем мы имеем сегодня. За 10 лет мы должны построить более 7 млн кв. метров жилья. Нам предстоит обновить 20% всего жилищного фонда Томска. Мы также должны соблюдать правило — в каждом новом жилом районе Томской области должны быть школы, детские сады, поликлиники и все необходимое для комфортной жизни», — сказал в своем выступлении Сергей Жвачкин.

Фото: Серафима Кузина

Он также отметил, что не менее важная задача национального строительного проекта — это сокращение аварийного жилья. В частности, сегодня из него требуется переселить более 9 тыс. жителей Томской области, расселив при этом почти 130 тыс. кв. метров аварийного жилья.

«Задачи национального проекта сложны, и мы должны это понимать. Строить по-старому больше нельзя. В частности, в регионе очень медленно идет переход на новый механизм стройки через эскроу-счета. В 2020 году по такой схеме возводился только один проект в регионе. Это значит, что строители сдают не столько, сколько нужно области, а столько, сколько могут привлечь оборотных средств. Нужно более оперативно внедрять этот новый механизм финансирования строительства жилья и расширять предложение на рынке», — подчеркнул губернатор.

За три года в Томской области должно исчезнуть понятие «обманутые дольщики», заявил губернатор. Для этого в регионе создан специальный фонд, заключено соответствующее соглашение с федерацией. За прошедшие годы на решение проблем обманутых дольщиков было направлено почти 1,5 млрд рублей, что помогло обрести жилье более 2 тысячам семей.

Фото: Серафима Кузина

«Сегодня на строительном рынке Томской области два крупных игрока — ТДСК и „Карьероуправление“. И при всем желании, они своими силами не справятся с глобальными задачами, которые стоят перед регионом в плане строительства. На этом рынке нужны новые участники. Потребители ждут новых предложений. Необходима конкуренция и в цене, и в качестве жилья. То, что крупные компании практически ушли из центра и строят, в основном, в Томском районе — это серьезная проблема. Ситуация меняется, но слишком медленно. Поэтому все муниципалитетам необходимо создать свою градостроительную систему», — сказал Сергей Жвачкин.

Губернатор также поручил в кратчайшие сроки разработать региональную программу по развитию жилищного строительства на селе с учетом льготной федеральной ипотеки, которая заработает с 1 июля 2021 года:

«Огромные сложности сегодня со стройками на селе. В сельских районах, где даже решены инфраструктурные вопросы, найти и привлечь строителей — серьезная проблема. Бизнесу необходимо гарантировать спрос на построенное жилье и продумать другие механизмы стимулирования. Мы ждем хорошей помощи от льготной федеральной ипотеки. Впервые наши люди будут получать ипотеку, под которую можно покупать землю, строить или выкупать готовое жилье».

Фото: Серафима Кузина

Сергей Жвачкин подчеркнул, что в настоящий момент в регионе, и особенно в областном центре, спрос на новое жилье значительно превышает предложение.

«Еще два года назад у всех строительных компаний было около трех тысяч свободных квартир на балансе, сегодня их ноль. То, что спрос опережает предложение — это огромный стимул для строителей. Мы должны определить пути, по которым в ближайшем будущем пойдет строительная отрасль региона», — подытожил глава региона.

В свою очередь, заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто отметил, что, согласно Указу Президента от 4 февраля 2021 года 32 тысячи семей должны ежегодно улучшать жилищные условия разными способами. Качество городской среды также должно улучшаться каждый год на 3%.

«В целом строительная сфера Томской области, если говорить не только о жилищном, но и промышленном и гражданском строительстве, показала рост относительно других отраслей. Мы поднялись на 13% к уровню 2019 года. При этом ввод жилья составил 450 тыс. кв. метров — это 33-й результат по России. Показатель на человека составляет 0,42 метра, против 0,55 средне-российского. Это 52 место по стране», — сказал Евгений Паршуто.

Фото: Серафима Кузина

При этом в Томске и Томском районе проблема дисбаланса продолжает расти, подчеркнул замгубернатора. Так, в Томском районе показатель ввода жилья на человека составляет 2,76 кв метра. По нацпроекту к 2030 году он должен достигнуть 3 кв. метров на человека. Таким образом, Томский район уже перевыполнил план почти в три раза. В Томске же этот показатель составляет 0,25 кв. метров на человека.

«Что происходит сегодня в областном центре? Более тысячи с семей с одобренными банками льготными кредитами ищут и не могут найти предложение нового жилья. Как объяснить томичам, которые не хотят становится сельскими жителями, почему для них нет приемлемых вариантов в городе? При этом цена на квадратные метры растет», — сказал Евгений Паршуто.

Свое влияние на сферу жилищного строительства в регионе оказал и переход на форму строительства готового жилья двух крупных строительных компаний — ТДСК и «Карьероуправления». Но особенно негативную роль сыграла ситуация с введением норматива парковочных мест — с момента его принятия темпы строительства в Томске постоянно уменьшаются.

«При низкой покупательной способности на гаражные и парковочные места у людей, которые берут жилье в ипотеку, у строителей остается один-единственный путь — оставлять большие пространства между домами, то есть, попросту разбазаривать землю. Требуется профессиональное решение этой проблемы в зависимости от типа жилья, его расположения, принципов действия норматива по строительству парковок. Тема парковочного пространства — один из ключевых регуляторов развития территорий, и ее нужно рассматривать в комплексе с проблемой развития общественного транспорта. Новые районы, которые мы строим, должны быть обеспечены общественным транспортом», — подчеркнул Евгений Паршуто.

Фото: Серафима Кузина

Он также рассказал, что последние три года в регионе уменьшается количество разрешений, выданных на строительство: в 2018 году их было выдано 37, в 2020 году — всего 21. Запас жилья, который прежде составлял ни один млн кв. метров, сегодня сократился до 760 тысяч. С 2016 года объемы ипотечного кредитования выросли в два раза — в 2020 году выдано 13,3 тыс. кредитов почти на 30 млрд рублей. Хорошую динамику показала ставка по ипотеке: на первичном рынке сегодня она составляет 6%, на вторичном — 7,5%.

«В планах на 2021 год — введение 474 тыс. кв. метров нового жилья — это рост почти 5% к уровню 2020 года. И у нас есть возможность реализовать эти планы. Это 29 многоквартиных домов, 17 из которых будут введены в абсолютном плановом режиме. Есть и 8 проблемных объектов, которые будут строиться в том числе с использованием механизмов регионального фонда», — сказал замгубернатора.

Он также напомнил, что уже четвертый год реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Но она решает лишь часть задач, связанных с благоустройством дворов и общественных пространств. Индекс качества комфортной среды рассчитывается по 36 показателям. По состоянию на 2019 год Томская область по шести своим городам имеет показатель 167 из 360. По итогам 2020 года плановый уровень — 174 балла (от 180 баллов начинаются благоустроенные города). В этом отношении выше показатель у Северска — 193 балла. К 2024 году для Томской области установлен результат 206 баллов.

«На территории томской агломерации определены 10 перспективных площадок для многоэтажного жилищного строительства, всего их 27. Их суммарный потенциал — 2,3 млн кв. метров, население — 80 тысяч человек. По каждой площадке сегодня либо в процессе, либо уже подписана дорожная карта. Сейчас главное — определить перечень инфраструктурных объектов, которые в зависимости от графиков ввода жилья, должные получить решение по финансированию, проектированию и строительству этих объектов. Аналогичная работа должна быть проведена и в сельских территориях», — сказал замгубернатора.

Фото: Серафима Кузина

Евгений Паршуто также отметил, что в городах, в первую очередь в Томске, должна быть налажена работа в рамках новых возможностей по федеральному закону о комплексном развитии территорий. Уже подготовлен законопроект о комплексном развитии территорий в Томской области, в установленном порядке он будет вынесен на обсуждение экспертами и принятие в областной думе. Это и станет основой той стратегии, которая должна быть разработана до 2023 года.

«Считаю, что регион готов к выполнению целей и показателей национальных проектов. Но требуется донастройка многих процессов и принятие ряда стратегических документов, а также системная работа — строителей, глав муниципалитетов, федеральных и региональных структур, руководителей банков. Через стройку можно решить большое количество задач регионального развития», — подытожил Евгений Паршуто.

Микрорайон «Радонежский» в Томске:

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Микрорайон «Северный парк»:

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Микрорайон «Южные ворота»:

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Игорь Фаткулин

Фото: Серафима Кузина, Игорь Фаткулин

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