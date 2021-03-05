Помнить прошлое: в Томске открылась выставка «История ГУЛАГа. Система и жертвы»

5 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

В Томском областном краеведческом музее открылась выставка «История ГУЛАГа. Система и жертвы», рассказывающая о системе исправительно-трудовых лагерей СССР.

Проделав долгий путь по городам России, в феврале выставка прибыла в Томск, чтобы обосноваться здесь надолго.

«История ГУЛАГа. Система и жертвы» — проект московского Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти (полное название Фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий» — прим. ред.).

— Изначально эта выставка делалась для Музея истории ГУЛАГа, — рассказывает Алексей Трубин, координатор регионального развития Фонда Памяти. — В 2015 году музей переехал в новое здание, встал вопрос как использовать площади. Было понятно, что на оформление постоянной экспозиции уйдет несколько лет, поэтому приняли решение сделать временную в новом формате. Прежде музей выглядел совершенно иначе — стояли макеты тюремных камер, бараков, экскурсовод мог быть одет в форму сотрудника НКВД. В общем, это была, скажем так, устаревшая история. Перебравшись в новое лофтовое здание, мы поняли, что можем осовременить наш язык. Вместе с архитекторами бюро «Контора» и хорошим производителем «Все в порядке» были спроектированы и созданы фанерные модули для выставки. Так у нее появилась совершенно новая эстетика.

На открытии выставки

Выставка изначально задумывалась как передвижная, часть модулей были спроектированы так, чтобы их можно было упаковать, перевезти и разместить в другом месте. И так вышло, говорит Алексей, что практически сразу после своего рождения, «История ГУЛАГа» отправилась в большое путешествие по стране.

— Ключевая задача выставки — создать ощущение причастности каждого из посетителей не через образы прямого характера, а через касание темы. То есть мы уже не показываем как это все выглядело на самом деле, а с помощью разных приемов даем пищу для более глубоких размышлений. По итогу гостям предлагается ответить на три главных вопроса: «Что могу сделать я, чтобы это не повторилось?», «Зачем помнить об этой истории?», «Зачем нам память об этой истории сегодня?», — говорит Алексей Трубин.

На открытии выставки

Выставка «История ГУЛАГа. Система и жертвы» охватывает почти сорокалетний период советской истории. Точка отсчета — 1918 год, когда на территории нашей страны стал создаваться первые концентрационные лагеря. Финал — 1956 год, когда система ГУЛАГа была реструктурирована, а само главное управление расформировано. Экспозиция позволяет каждому из посетителей не только собрать и выстроить целостную картину событий прошлого, но и сформировать свое представление обо всем, что происходило в нашей стране в тот период.

Валерий Уйманов Директор Центра изучению истории ГУЛАГа в Томской области, доктор исторических наук, автор и составитель Книги Памяти репрессированных жителей Томской области «Боль людская» По большому счет тема массовых репрессий сегодня забыта. В 1990-е годы в вузах читались лекции, были многочисленные публикации в газетах и журналах, но сегодня наука, по сути, абстрагировалась от нее. ГУЛАГ превратился в имя нарицательное и стал обозначать все, что связано с принуждением и подавлением. Если верить цифрам того времени, то в период действия этой системы в стране были построены тысячи заводов и предприятий, десятки тысяч автомобильных и железных дорог. Были освоены многие необжитые районы, которые сегодня являются экономически развитыми районами, промышленными, научными и культурными центрами. Однако сотни тысяч загубленных человеческих жизней и миллионы сломанных судеб никогда не смогут оправдать существование этой системы — системы подавления. Но мы обязаны помнить, что была такая система, потому что незнание прошлого позволяет реально оценивать события настоящего и видеть будущее. Страшные страницы прошлого являются серьезным предупреждением для нас, живущих сегодня, мы не должны допустить повторения подобного.

Выставка состоит из пяти больших блоков, каждый из которых по-своему раскрывает тему репрессий в СССР. Воспоминания, исторические документы, фотографии, видеоинтервью, советская кинохроника — информация подается с помощью самых разных интерактивных форматов, позволяя посетителям выйти из роли «пассивных созерцателей». Их путь по выставке начинается и заканчивается картой, где представлена вся система исправительно-трудовых лагерей на территории СССР. Начав с общей справочной информации, каждый из гостей постепенно все глубже погружается в тему и опять возвращается к карте, чтобы еще раз осмыслить масштаб и значение такого явления как ГУЛАГ.

Блок, посвященный «Большому террору», рассказывает о периодах массовых политических репрессий 1937–1938 годов. На стендах — имена жертв, по разным причинам, оказавшихся в лагерях, здесь же — исторические документы, на киноэкране — кадры из кинохроники 1920–1930-х гг., освещающей судебные процессы, аресты «Врагов народа" и проч.

В блоке, посвященном первым лагерям ГУЛАГа, собрана информация о первых заключенных, наиболее известных лагерях и лагерных стройках того периода. Так, строительство Беломорско-Балтийского канала представлено в виде интерактивной карты, разбитой на квадратики-«пятнашки». Передвигая их, как в известной игре, посетители выставки могут «собрать» канал.

В витринах под стеклом — орудия труда репрессированных, предметы лагерного быта, вещи, которые чудом удалось захватить из дома и сохранить на протяжении всего периода заключения, фотографии того периода. Есть и интерактивная карта строек ГУЛАГа, которая рассказывает о разных отраслях промышленности, где использовался труд заключенных, маршрутах и направлениях строек. Посетители могут выбрать конкретное лагерное управление и узнать, чем занимались заключенные, какова была их численность и другие факты.

Еще один привлекающий внимание экспонат — Живая книга Памяти. На страницы объемного тома спроецированы видеоинтервью узников ГУЛАГа. Каждая страница посвящена конкретному человеку, которого так или иначе коснулись репрессии.

Финальная часть выставки рассказывает о судьбах людей, переживших ГУЛАГ, их жизни после заключения. А еще о деятельности самиздата по сохранению памяти о ГУЛАГе, об известных реабилитированных, и том, как сохраняется память о событиях прошлого, какая ведется работа по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Святослав Перехожев Директор Томского областного краеведческого музея Томский областной краеведческий музей давно сотрудничает с Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти. Так, например, предметы из нашего фонда — тюремные двери — были представлены в первой экспозиции Музея. Сегодня мы открыли выставку «История ГУЛАГа», которая будет работать до лета, а после переедет в музей «Следственная тюрьма НКВД. Сейчас сотрудники музея работают над локализацией выставки, во многом она пополнится за счет экспонатов нашего фонда.

Текст: Анна Мацковская, Елена Фаткулина

Фото: Игорь Фаткулин

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