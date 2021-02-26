Путешествие к бате.

Стендап-комик Стас Старовойтов об актерском дебюте, 90-х и «крапивке»

26 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Телеканал ТНТ4

На этой неделе в российский прокат вышла полнометражка «Батя» — рассказ о том, как выстраивают сегодня свои отношения отцы и дети 90-х.

Одну из главных ролей в фильме сыграл стендап-комик Стас Старовойтов. Он же представил картину на премьерном предпоказе в Томске, городе, который считает родным.

Поговорили со Стасом про первые ощущения от актерского дебюта, ностальгию на экране и участии в новом проекте ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media.

Проект «Батя» запустили давно — по словам Стаса, в работе он был еще в 2015 году, тогда же прошли пробы Старовойтова и Надежды Михалковой на главные роли. В планах был ситком, где в центре внимания находилась история семейной пары с детьми. Но проект заморозили, перенесли, а когда вернули к жизни, существенно переписали первоначальный вариант.

В итоге, главные герои фильма — Макс (С. Старовойтов), Ирина (Н. Михалкова) и двое их детей путешествуют на автомобиле по России, чтобы навестить Батю (В. Вдовиченков), отца Макса. Дорожные эпизоды сменяются флешбеками из детства героя — они рассказывают нам историю его взаимоотношений с Батей. Несколько читок с актерами, и осенью 2019 года наконец стартовали съемки.

Кадры из фильма "Батя" Фото: ТНТ4

— У нас было 15 съемочных дней. Это оказалось совершенно другое существование и на площадке, и в кадре. И очень прикольное отношение у группы к тебе, как к актеру. Это несравнимо с тем, чем я занимался раньше, — рассказывает Старовойтов.

На площадке комику пришлось учиться на ходу:

— Первые несколько дней я выдавал абсолютно немонтажный материал, потому что просто не знал, как делать правильно. Если надо было пристегнуться в машине, то я пристегивался то так, то так. После чего мне сказали: «Братан, собрался бы ты чуть-чуть, потому что дороговато, на самом деле… Всё, что здесь — это дорого, ты не заметил? Поэтому не надо нам увеличивать смены». Ну, и я понял потом, про что идет речь и быстро переориентировался, — вспоминает он.

Почему в кино и сериалы готовы сегодня привлекать людей из смежных сфер, не глядя на возможные затраты? Стас поясняет:

— Когда я разговаривал с кастинг-директором «Бати», она отметила такую вещь: экспериментальным проектам сейчас гораздо интереснее брать непрофессиональных актеров, потому что они более пластичны. Например, те же стендап-комики или люди из КВН — у них другой подход, с ними оказывается проще работать.

Кадры из фильма "Батя" Фото: Фото: ТНТ4

Работа со звездами — еще одно впечатление от съемок:

— Надя [Михалкова] оказалась очень прикольной девушкой в жизни. Ну, а с Володей был отдельный момент. Последних три съемочных дня как раз был Вдовиченков. Вау, круто, это же «Бригада», «Бумер», Фил, Кот — вся вот эта вот история, которую ты смотрел по телеку. Я думаю, он понимал уровень напряжения, и чтобы его как-то сбрасывать, сначала ходил по площадке и просто орал «Димо-о-он!». Типа, «Давайте, все все понимают, окей, сейчас я просто покричу „Димон“, и мы забудем об этом, и будем работать с актером, а не с Котом из Бумера».

Владимир Вдовиченков — это вторая сюжетная линия «Бати», его персонаж как раз из детских воспоминаний главного героя об отце. Он немногословен, суров, обладает своеобразным чувством юмора и таким же своеобразным подходом к детскому воспитанию. По мнению комика, в фильме удалось создать образ типичного «бати из 90-х» — потрепанный меняющейся жизнью буднично выпивающий мужик в шапке-формовке и мохеровом шарфе.

Кадры из фильма "Батя" Фото: ТНТ4

— В то время, мне кажется, были два типа детей — те, которые выросли вот с таким батей, и те, у которых вообще бати не было. Я как раз ко второму типу отношусь. Но у меня были дяди, дед, и мой личный опыт, конечно, перекликается с той картинкой, что получилась в фильме», — рассказывает Старовойтов, но поясняет: — Да, он бухает, да, он крутит ребенку «крапивку»… но в этом получается все равно больше если не любви, то душевной связи взрослого с ребенком, чем у современной семьи.

При этом, в картине даже близко нет привкуса ставших штампом «лихих 90-х». Это другие девяностые, те, которые еще совсем недалеко ушли от насквозь советских восьмидесятых. На календаре 1992-й, в квартирах — скромная мебель и черно-белые телевизоры, на тарелках — каша и картофельное пюре с селедкой. Быт обычной советской семьи в среднестатистической квартире выглядит вполне убедительно. Именно в ней, да еще на обшарпанной лестничной площадке и в невыразительном дворе сыграна большая часть сцен из прошлого.

— Квартира бати — это павильонная постройка, — поясняет Стас. Конечно, все предметы узнаваемы:

— Ковры те же самые, покрывала, книжки в серванте... очень скудное производство было в Советском Союзе. Поэтому малоудивительно, что все эти вещи были у каждого дома. Ты заходишь и видишь: «Блин, это тот же самый атлас, что был у меня, вот с этими самыми человечками с большой головой! Блин, классно!», а потом думаешь: «Так они у всех были...».

Кадры из фильма "Батя" Фото: ТНТ4

Стас не знает, будет ли реализована идея с сериалом в случае, если «Батя» успешно покажет себя в прокате, но отмечает:

— Ситкомом его делала современная линия, во многом вырезанная. И по большому счету, в этих фрагментах нет какой-то большой ценности, все основное рассказано. Поэтому весь материал уложился в час 17, получилось очень бодро.

Фильм и правда оказывается динамичным — зал на предпоказе реагирует живо. Где положено — смеется, возмущается или переживает.

Кадры из фильма "Батя" Фото: Фото: ТНТ4

Пока о планировании полноценной актерской карьеры Старовойтов не говорит:

— Стендап для меня не ушел на задний план, это мотор, на котором ты двигаешься. Постоянные хождения по кастингам, постоянное вот это «мы вам перезвоним» — это очень грустно. Если, конечно, речь идет не о той топовой пятерке-десятке актеров, которых мы видим на экранах. Мне это не очень нравится, меня вполне устраивает стендап, где ты сам отвечаешь за то, что ты делаешь. Но в апреле мы начинаем снимать сериал на ТНТ, и там я буду сам собой — то есть, это сериал про стендап-комика.

Работать в сериальном проекте будет сложнее: задача Стаса — не просто поприсутствовать на площадке и знать текст. Надо написать собственно тексты для выступлений внутри фильма, проверить их, и это занимает очень много времени.

— Слава богу, остался март, в апреле мы уже начнем снимать и закончим этот очень сложный процесс, когда ты пишешь стендап в сериал, время проходит, съемки переносятся, то, что ты написал, уже умерло, надо писать заново, ездить, все это проверять. Но с другой стороны, это прикольно! Посмотрим, что на выходе будет.

Увидеть «Батю» сегодня можно практически во всех кинотеатрах.

Текст: Елена Фаткулина

Фото предоставлено телеканалом ТНТ4

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