Уличные спектакли и приглашенные режиссеры.

Как видит театр новый главреж Томского ТЮЗа Дмитрий Акимов

9 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

АВТОР Мария Симонова

Дмитрий Акимов стал главным режиссером Томского ТЮЗа прошедшей осенью. Он приехал из Иркутска, где был и актером, и режиссером.

Сейчас Дмитрий репетирует спектакль «Не от мира сего», премьера — уже 5 марта. Это вторая работа Акимова на томской сцене, первой был праздничный спектакль-концерт «Беспринципный Новый год». Решили поближе познакомить вас с новым важным для томской театральной жизни человеком.

От самолетостроения к режиссуре

— Дмитрий, по первому образованию ты авиаконструктор. Почему выбрал такую редкую профессию?

— Знаешь, я с детства интересовался многим — и танцевал, и рисовал... Когда в 1994 году наша семья переехала из маленького городка Саянска в Иркутск, и мои родители, сестра дружно пошли работать на авиационный завод, я начал посещать кружок авиамоделирования. Клеил модели и конструировал маленькие самолетики, авиамоторные планеры, которые даже летали! Много про них знал, и, конечно, всё располагало к тому, чтобы я занялся этой профессией. Я представлял, что стану авиаконструктором, буду делать самолеты — железных птиц, которые летают.

— Но мир театра оказался слишком увлекательным? Когда ты им заинтересовался?

— Я долго не воспринимал театр. Слишком мучительны были школьные походы с классом на спектакли. Всех приводили, к примеру, на «Конька-горбунка», скучную для ребенка трехчасовую историю. Смотришь на это «безобразие» и ждешь, когда спектакль закончится. Желание прийти в театр в следующий раз пропадает, появляется уверенность, что там неинтересно. Так было до 19 лет, а потом всё изменилось.

Я тогда учился в политехе на 5 курсе, уже окончил военную кафедру. Театр меня как зрителя не интересовал, но я занимался в театральной студии и случайно попал на фестиваль любительских театров, где познакомился с педагогами из театрального института имени Бориса Щукина. Тогда я понял, что: актер — это не баловство, это профессия и большой труд.

Одно мое выступление заметил мой будущий художественный руководитель курса, педагог, Александр Анатольевич Булдаков, заслуженный артист России. Он мой настоящий учитель и друг. Александр Анатольевич сразу взял меня на третий курс актерского факультета. Да, в первые полгода пришлось сдавать все предметы за пропущенные курсы. Но мне было легко — я учился с любовью. И после высшего образования на кафедре самолето- и вертолетостроения мне было несложно адаптироваться. Тем более, что мне было интересно всё — не только специальность, но и литература, и история театра. За 2 года я окончил актерский факультет и уже во время учебы начал задумываться о режиссуре.

— То есть ты достаточно быстро понял, что хочешь именно творить?

— Интерес к режиссуре вызвал во мне противоречивые чувства. С одной стороны, я загорелся стать режиссером, с другой — чувствовал, что отравлен актерской профессией. Учился ей всего два года, еще не успел наиграться. Мой путь привел меня в один из театров Москвы, потом я вернулся в Иркутск, и меня взяли в труппу ТЮЗа. Вместе с этим я носил экспликации спектаклей, которые возникали в голове, главному режиссеру в соседний театр. Задора и смелости, авантюризма во мне благодаря юности было побольше. Меня заметили, позвали в труппу иркутской драмы, я играл разные роли, а в 2009 году начал пробовать свои силы в режиссуре — делать эскизы на лабораториях. Первый спектакль состоялся через три года не без помощи наставников, я поставил спектакль по Гоголю. Это во многом был эксперимент, после него я понял — надо ехать учиться. И поступил в «Щуку».

— Путь из актеров в режиссеры встречается сегодня нередко. Это логичный вариант профессионального развития?

— Нет однозначного ответа. Кто-то говорит, это нормально. Другие считают, режиссерам, начавшим с актерской работы, чего-то не хватает. У каждого свой путь: к примеру, Юрий Любимов был артистом, уже потом выучился на режиссера, а кто-то из постановщиков никогда не выходил на сцену. И есть люди, у которых только актерское образование, но они ставят прекрасные спектакли. В творческих профессиях вообще бессмысленно вычислять алгоритм, искать последовательность действий, которые приведут к успеху. Здесь сильна воля случая, и свою роль играют многие факторы.

— Тяжело было расставаться с актерской профессией?

— Это произошло само собой. Тем более, я не бросил ее совсем, недавно снялся у своего друга, замечательного режиссера Ильи Казанкова, в многосерийном фильме. В марте, вероятно, сериал выйдет на телеканале «Россия». Мне интересен кинопроцесс, он включает другие актерские механизмы.

Возможно, я еще и на сцену выйду, может, и в Томском ТЮЗе. Кто знает, как повернется жизнь... Вдруг я через 5 лет скажу себе: «Да не режиссер ты, хватит себя обманывать, возвращайся в актерскую профессию. Там не надо нести за других ответственность. Учишь тексты, играешь, радуешься, слышишь аплодисменты, тебе цветы дарят…». Классно же!

— Но сейчас радость тебе приносит именно режиссура?

— В чем я считаю себя счастливым человеком — я занимаюсь любимым делом. До театра я столько направлений перепробовал — работал с 14 лет. Знаком с разными профессиями, только ничто меня не задерживало надолго, мне становилось физически нехорошо — понимал, что это не моя работа, не хочу на нее тратить свою жизнь. А театр — то, от чего я не устаю. Это не работа, а именно любимое дело, и я радуюсь и живу им. Иногда говорю, что служу в театре. Пусть некоторые считают, это звучит пафосно, но я другие смыслы вношу в служение. Может, я идеализирую мир театра, но полагаю, что посвящаю себя чему-то высшему, тому, что делает людей лучше. Прекрасная профессия.

ТЮЗ выбрал сердцем

— Некоторое время ты работал главным режиссером в Иркутской области, в Черемховском драматическом театре, ставил спектакли в разных городах. Как получилось, что ты стал главным режиссером Томского ТЮЗа?

— Как писал Михаил Булгаков, учитесь читать знаки своей судьбы. Я стремлюсь это делать. В 1980-е годы в томской драме был главным режиссером Михаил Борисович Борисов, художественный руководитель моего курса в «Щуке». Он посоветовал пригласить меня директору ТЮЗа Андрею Александровичу Сидорову. И я приехал в Томск, хотя планы еще в середине 2020 года были совершенно другие. Очень непростая и ответственная это работа — возглавлять театр, она серьезно отличается от профессии режиссера-постановщика...

— Это разные профессии…

— Да, главный режиссер строит театр, формирует его язык… Сложно, но я понимаю, что мне интересно. Получается как в анекдоте, мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Так и я...

— Какие у тебя ощущения от первых месяцев в Томске?

— Коллеги, которых я уважаю и люблю, ставили здесь спектакли. Расспрашивал у них о городе, о театре. Но главное, конечно, свое личное впечатление. Когда я получил предложение от Михаила Борисовича и Андрея Александровича, то решил съездить сюда, почувствовать атмосферу. Я с теплом отнесся к городу, он мне понравился, заинтересовал своей архитектурой. В театре хорошие артисты. Решение возглавить ТЮЗ, в первую очередь, было продиктовано восприятием, своими ощущениями, сердцем, и уже только потом рациональными причинами.

— Вскоре после твоего появления ТЮЗ обрел еще и главного художника, которого в театре не было с 2004 года. Зачем он вообще нужен в современном театре, и почему ты пригласил в Томск именно Анну Бубнову?

— Главный художник в театре очень нужен. Есть смысл в разделении обязанностей. Важно, чтобы был человек, определяющий все визуальные решения. Именно так было там, где я долго служил актером. Мне невероятно комфортно, что в ТЮЗе теперь есть Анна, человек, с которым я могу посоветоваться, обсудить проекты. И я не могу заниматься всеми вопросами одновременно, важно, что она берет на себя связанные с ее направлением вещи.

Сейчас в Томск приехала художник-постановщик спектакля «Не от мира сего» Лилия Хисматуллина, и Анна ее сопровождает, ведет, поддерживает. Я также встречаю приглашенных на постановки режиссеров, создаю среду для того, чтобы случилось чудо театра.

Нашим главным художником стала именно Анна, поскольку мы работали с нею на нескольких проектах, она талантливый и профессиональный человек. У нее есть опыт руководства в качестве главного художника в Бурятском драматическом театре в Улан-Удэ. Я безумно рад, что одна из ее работ в том театре номинирована в 2020 году на национальную премию «Золотая маска». Конечно, такой художник — это находка для ТЮЗа. Кстати, наш художник по свету Наташа Гара тоже номинирована на «Золотую маску» за свою работу в другом театре в Улан-Удэ. У нас в ТЮЗе прекрасная команда!

— 5 марта у тебя большая премьера — ты уже репетируешь спектакль «Не от мира сего». Что это будет за история?

— Для меня, как и для всех режиссеров, загадка, что в итоге получится, что в спектакле выйдет на передний план. Мы создаем нечто хрупкое, живое, собираем его по крупицам, погружаемся в этот мир и рассказываем о нем людям. Может, они увидят в нем отражение себя или того, что сейчас происходит, поймут о себе и сегодняшнем дне. Я так отвлеченно говорю, поскольку для меня «Не от мира сего» — очень трепетная история. Возможно, человека, который настолько «не от мира сего», в нашей действительности и не существует. Мы размышляем на эту тему, каково это быть абсолютно незащищенным, остро на всё реагировать. Хотя пусть люди придут и сами посмотрят, что у нас получится.

— Если говорить о будущем, то среди твоих планов в Томском ТЮЗе — спектакль в жанре уличного театра. Чем он тебе интересен?

— Мне кажется, это может быть невероятным впечатлением для всех участников, совсем другой театр. Он обогатит артистов новым профессиональным инструментарием. Зрителю подарит эмоции, театральную эстетику, с которой Томск незнаком. Уверен, такие проекты расширяют представления о театре. Уличный спектакль заставит кого-то из случайных прохожих остановиться, вглядеться и понять, что театр — это нескучно. Мы думаем делать уличные истории не зимой, когда все должны были бы надеть шубы и тулупы, а в теплые месяцы. Я за то, что всегда надо пробовать. Если зимой мы спешим в театр греться, то летом хочется наслаждаться солнцем, прогулками. И здорово будет предложить совмещать их со спектаклем.

— Ты — главный режиссер театра юного зрителя. Какие у тебя взгляды на спектакли для детей и подростков?

— Главное, они не должны быть скучными, важно говорить с юным зрителем на его языке. Надо играть живые истории, которые удивят детей. И помнить при этом, что жизнь богата и разнообразна. Приводя ребенка в театр, мы помогаем ему освоить новый способ взаимодействия с ней. По-моему, это прекрасно.

— Кто тебе интересен в современном театре, за кем ты следишь?

— Среди тех, чьи примеры воодушевляют, Владимир Панков. То, что он делает, меня задевает — его спектакли про человека, про меня, мои переживания. И в его работах столько любви! Хочется быть таким же открытым и честным, как он, верить в то, что ты делаешь, заражать своими идеями артистов. Есть желание внимательно следить за творчеством Андрея Могучева. И другие авторы увлекают. Называю их именно авторами — они создают свои миры. Я коллег очень уважаю, и моя стратегия развития театра построена на постоянном приглашении других режиссеров.

Дышать под водой

— Как на тебя-режиссера повлияла пандемия? Некоторые считают, что после нее уже невозможно работать как прежде.

— В моей жизни в 2020 году столько всего изменилось, я теперь в другом городе и театре. Мне сложно поделить на «до» и «после» пандемии. Для меня здесь всё новое, столько возможностей. Хочется честно делать то, что мы делаем.

— Чего тебе не хватает в ТЮЗе?

— Возможности одновременно играть спектакли на малой и большой сцене. Это позволило бы театру вести более насыщенную жизнь и иначе формировать репертуар. Пока технические особенности не позволяют такого добиться.

— Что тебя увлекает, кроме театра?

— Дайвинг. Я стремлюсь находить возможности для погружений. Лучше всего нырять в других странах. На Байкале можно понырять, но там холодно, совершенно другая техника — нужно надевать термобелье, сверху сухой костюм. А мне как человеку, любящему воду, больше нравится ее ощущать кожей. У меня есть карточка на глубоководный дайвинг, я нырял на 42 метра… Погружения — это мой «наркотик». Я мог уехать на месяц за рубеж, вставать в 6 утра каждый день и 2-3 раза подряд нырять, оттачивать мастерство. Процесс завораживает. Наблюдаешь за подводным миром, как будто плаваешь в огромном аквариуме. Рыбы, черепахи, скаты, кораллы невероятных цветов...

И погружения — это медитативно. Надо учиться дышать под водой. Я воспринимаю это как философский аспект свой жизни. Важно контролировать себя. При малейшем стрессе вдыхаешь больше воздуха и всё, теряешь баланс. Чем более ты расслаблен, чем меньше совершаешь движений в воде, тем дольше хватит твоего запаса.

Под водой я чувствую себя свободным, хотя, конечно, есть риск — раньше времени потратить воздух, потрогать ядовитые кораллы, встретить акулу… Рифовую я уже видел. Если не злить ее, то ничего не случится. Хочу поплавать с китовыми акулами — они огромные, 6-7 метров, и не опасные, питаются рыбками.

— Чего ты ждешь от томского этапа своей жизни?

— Хочу быть здесь и сейчас. У меня есть спектакль «Не от мира сего», сейчас я его репетирую. А дальше — жизнь мудрее меня. Она скорректирует, если что-то пойдет не так.

Фото: Серафима Кузина

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