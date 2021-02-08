На картине: 30+ видов Томска с трамваями

8 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Александр Кнэхт. Последний трамвай

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Разглядывая картины художников от 1950-х до 2010-х годов с изображением трамваев на узких улочках Томска, начинаешь слышать звуки колес, гремящих по старым рельсам.

Именно с исторического района начинается жизнь томского трамвая. Первый трамвай проехал в 1949 году по маршруту от площади Батенькова до вокзала Томск — 1. А трамвайное кольцо на площади Батенькова на долгие годы станет одним из самых любимых мотивов у художников.

Одно из первых изображений трамвая на площади написал художник И. Денисов в 1954 году. Эту же площадь можно увидеть в зимнем пейзаже Виктора Гусарова, где под хлопьями снега горожане ждут трамвай. В ретро-живописи Александра Кнэхта и ретро-графике Николая Исаева, основанных на старых фотографиях, пространство советского города оживляют спешащие трамвайчики. Что-то эфемерное присутствует в фотореалистичной картине «Уходящий трамвай» 1987 года Татьяны Михайлик. Современный вид трамвайного кольца в экспрессивной манере запечатлели Борис Перцев и Сергей Авдеев, в документальной панораме — Николай Исаев.

В 1950–1960-е годы были построены пути до вокзала Томск-2 и Черемошников и даже до Лагерного сада. С расширением трамвайных путей пейзажи художников становятся разнообразнее. Яркий пример — картина Якова Панова, на которой изображена трамвайная остановка на площади Дзержинского и Петра Мудрака, изобразившего трамвай, идущий по улице Лебедева. Трамвай все чаще появляется на Каменном мосту, и в ретро-картине Александра Кнэхта, и в современных городских скетчах Татьяны Миляковой и Галины Сорокиной. Трамвайные рельсы в районе остановки «Каменный мост» становятся героями документального пейзажа 1980-х Тамары Гудзенко и графики 2010-х Анастасии Базаровой.

К большому сожалению с 1973 года длина трамвайных путей начинает сокращаться, и разветвленная сеть трамвайных путей, связывавшая густонаселенные районы города, исчезает. В 2011 году закрыта линия на Томск-2. И улица Советская становится главной натурой для художников — акварелисты Сергей Курбатов и Борис Перцев удивительно тонко передают атмосферу исторического квартала. В печатной графике этот мотив зафиксировала Евгения Мельченко, в ее зимней литографии трамвай словно парит над светлым снегом. И даже известный ленинградский график Владимир Ветрогонский запечатлел улицу Советскую с бегущим трамвайчиком.

И. Денисов. 1954

Зуев Вид на Воскресенскую гору. 1955

Виктор Гусаров. Старый Томск. 1979 Кемеровский областной музей изобразительных искусств

Александр Кнэхт. Площадь Батенькова. 2004

Николай Исаев. Площадь Батенькова из серии «Наше Красочное прошлое». 2018

Яков Панов. Городская зима. 1974 Томский областной художественный музей

Алена Шафер. Томский пейзаж. 1983 Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока

Александр Кнэхт. На Розочке. 2012

Владимир Ветрогонский. В старом Томске Музей истории станицы Полтавской

Александр Кнэхт. Случайный маршрут. 2014 Томский областной художественный музей

Александр Кнэхт. Третий. 2016 Томский областной художественный музей

Тамара Гудзенко. Трамвайная остановка «Каменный мост». 1987 Кемеровский областной музей изобразительных искусств

Татьяна Михайлик. Уходящий трамвай. 1987 Томский областной краеведческий музей

Олег Шабунин. Окраина. Дом у дороги. 1997 Томский областной художественный музей

Петр Мудрак. Трамвай. 1999 Томский областной художественный музей

Василий Кукса. Томск. Май. 2005

Сергей Авдеев. Трамвай. 2013

Борис Перцев. Вербное воскресенье. 2018

Николай Исаев. От площади Батенькова до Тысячи мелочей. 2015

Евгения Мельченко. Трамвай. 2015

Николай Ламанов. Купола на закате. 2016 Картинная галерея на Карташова

Сергей Курбатов. Воскресный трамвай. 2016

Елена Бабошко. Летний трамвай. 2017

Анастасия Базарова. Томские улочки. 2017

Татьяна Милякова. Трамвай. 2018

Борис Перцев. Трамвай. 2018

Татьяна Милякова. Трамвай на Каменном мосту. 2019

Сорокина Галина. Трамвай. 2019

Борис Перцев

Татьяна Милякова. Томский трамвай. 2020

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