На картине: 30+ видов Томска с трамваями
Разглядывая картины художников от 1950-х до 2010-х годов с изображением трамваев на узких улочках Томска, начинаешь слышать звуки колес, гремящих по старым рельсам.
Именно с исторического района начинается жизнь томского трамвая. Первый трамвай проехал в 1949 году по маршруту от площади Батенькова до вокзала Томск — 1. А трамвайное кольцо на площади Батенькова на долгие годы станет одним из самых любимых мотивов у художников.
Одно из первых изображений трамвая на площади написал художник И. Денисов в 1954 году. Эту же площадь можно увидеть в зимнем пейзаже Виктора Гусарова, где под хлопьями снега горожане ждут трамвай. В ретро-живописи Александра Кнэхта и ретро-графике Николая Исаева, основанных на старых фотографиях, пространство советского города оживляют спешащие трамвайчики. Что-то эфемерное присутствует в фотореалистичной картине «Уходящий трамвай» 1987 года Татьяны Михайлик. Современный вид трамвайного кольца в экспрессивной манере запечатлели Борис Перцев и Сергей Авдеев, в документальной панораме — Николай Исаев.
В 1950–1960-е годы были построены пути до вокзала Томск-2 и Черемошников и даже до Лагерного сада. С расширением трамвайных путей пейзажи художников становятся разнообразнее. Яркий пример — картина Якова Панова, на которой изображена трамвайная остановка на площади Дзержинского и Петра Мудрака, изобразившего трамвай, идущий по улице Лебедева. Трамвай все чаще появляется на Каменном мосту, и в ретро-картине Александра Кнэхта, и в современных городских скетчах Татьяны Миляковой и Галины Сорокиной. Трамвайные рельсы в районе остановки «Каменный мост» становятся героями документального пейзажа 1980-х Тамары Гудзенко и графики 2010-х Анастасии Базаровой.
К большому сожалению с 1973 года длина трамвайных путей начинает сокращаться, и разветвленная сеть трамвайных путей, связывавшая густонаселенные районы города, исчезает. В 2011 году закрыта линия на Томск-2. И улица Советская становится главной натурой для художников — акварелисты Сергей Курбатов и Борис Перцев удивительно тонко передают атмосферу исторического квартала. В печатной графике этот мотив зафиксировала Евгения Мельченко, в ее зимней литографии трамвай словно парит над светлым снегом. И даже известный ленинградский график Владимир Ветрогонский запечатлел улицу Советскую с бегущим трамвайчиком.
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