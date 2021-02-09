Ртуть и свинец. Технопарк по переработке отходов планируют строить под Томском

ФГУП «Федеральный экологический оператор», дочернее предприятие Росатома, намерено построить в Северске экотехнопарк «Западная Сибирь».

Предварительно затраты на проект оцениваются в 5 млрд рублей, оно будет перерабатывать 50 000 тонн отходов 1 и 2 класса опасности в год. Об этом на прошедшей в Томске встрече рассказали представители «Федерального экологического оператора».

Проект экотехнопарка

Как рассказал начальник отдела технологического инжиниринга ФГУП «ФЭО» Константин Иванов, будущий комплекс займется переработкой опасных отходов, которые будут доставлять в Томскую область с территорий Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Пока процентное соотношение «томских» и «приезжих» отходов неизвестно, объемы озвучат позднее, когда будет собрана база ГИС учета и контроля за обращением с отходами I–II классов.

Федеральный классификатор отходов (ФККО) относит к отходам I–II классов 444 вида отходов. Это:

— свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);

— ртутьсодержащие отходы (различные виды люминесцентных ламп, приборы, шламы, шлаки, катализаторы, содержащие ртуть);

— отходы химических источников тока (источники питания, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);

— органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);

— водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы)

— другие виды отходов.

По словам начальника управления по коммуникациям ФГУП «ФЭО» Дениса Плещенко, сейчас работа над будущим экотехнопарком находится на проектном этапе. Предполагается, что летом 2021 года начнутся общественные обсуждения проектной документации, в том числе и оценка воздействия на окружающую среду.

«Стоимость проекта будет уточнена при проведении главгосэкспертизы, оценки проектно-сметной стоимости. На сегодняшний момент предельная стоимость — 5 млрд рублей. Конечно, в строительстве будут участвовать местные подрядчики, сами понимаете, сюда никто из Москвы не повезет технику, — уточнил Денис Плещенко. — После завершения строительства предприятие будет зарегистрировано в Северске и будет направлять порядка 400 млн рублей налогов».

Общий кадровый потенциал предприятия оценивается в 1 000 человек, штатная численность — порядка 300 человек.

«Предприятие задействует в своей работе большое количество субподрядных организаций, начиная от питания и заканчивая транспортом и поставками оборудования», — отметил Денис Плещенко.

Почему в Северске?

Выбор места для технопарка возле Северска обусловлен возможностью обеспечить будущее производство необходимыми кадрами, ресурсами и транспортной инфраструктурой, говорят представители оператора.

«Расположение экотехпарка в районе размещения СХК позволяет обеспечить предприятие практически всеми энергоресурсами. Важно наличие в соседнем Томске научно-технических кадров очень высокого уровня. Последний момент, который очень важен при выборе площадки, связан с развитой транспортной инфраструктурой для перевозки реагентов и сырья», — объяснил Константин Иванов.

Журналисты уточнили у представителей федерального экологического оператора, что подразумевается под «развитой инфраструктурой» — имеется ли в виду единственная железнодорожная ветка, которая проходит через Томск, и значит ли это, что отходы повезут в Северск через густонаселенные районы регионального центра?

Виктор Сачков, доктор химических наук, советник ректора ТГУ, который проводил экспертную оценку технологических решений, ответил, что модернизация железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, позволяющая пускать поезда с отходами в объезд города, находится вне компетенции Росатома.

«Мы этот вопрос поднимали на уровне областной администрации, на уровне экспертизы проектов. В наших рекомендациях мы записали, что необходимо обеспечить возможность модернизации железнодорожной ветки, — ответил Виктор Сачков — Суть этих модернизаций <...> — это вопрос правительства РФ и нашей областной администрации».

По словам эксперта, на уровне региональной власти было принято решение совместно с Росатомом поднять вопрос о модернизации инфраструктуры на уровне правительства.

«Этот вопрос стоит, и областная администрация этим вопросом озадачена, в том числе с нашей подачи», — отметил Виктор Сачков.

В то же время в качестве примера он привел уже осуществляющуюся транспортировку грузов для предприятий СХК и СИБУРа.

«У нас есть Томский нефтехимический комбинат, который тоже транспортирует через весь город метанол, весьма токсическую продукцию. У нас есть Сибирский химический комбинат, он работает в тех же условиях, — отметил Виктор Сачков. — Проблема транспортной инфраструктуры существовала в Томске с момента строительства Транссиба. То, что развязывать эту проблему для Томска важно и нужно — это безусловно. Но с другой стороны, если не будет в Томской области строиться новых производств, высокотехнологичных предприятий мирового уровня, какие будут перспективы у города Томска? Если мы хотим создать заповедник под названием "томский университет" — кто в нем будет жить, кроме студентов? Томские университеты — это неотъемлемая часть инфраструктуры Томска, его экономики и они должны эффективно взаимодействовать в том числе и с промышленностью. И не только томской, но и российской, и международной. Отработка новых технологий, их внедрение на ближайших промышленных площадках — вот есть эффективный путь развития в том числе науки в Томской области и Томске».

Также эксперт отметил, что к оценке проекта привлекались специалисты из Томского государственного университета, Томского политеха, Сибирского химического комбината, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и других организаций.

Технологии

Начальник отдела технологического инжиниринга ФГУП «ФЭО» Константин Иванов отметил, что основной блок технологий нового предприятия будет основан на переработке отходов химическими методами.

«Применять в экотехнопарке планируют пять технологий утилизации отходов: кислотно-щелочных, хром- и циансодержащих, медноамиачных и содержащих органические примеси. Большинство технологий основаны на реагентном методе обработки, приводящем к отделению осадков. И одна основана на жидкостной экстракции с электрохимическим получением продуктов», — отметил Константин Иванов.

Также в экотехнопарке предполагается использование метода термического обезвреживания. С его помощью будут перерабатывать отходы, содержащие органические соединения, и те, которые невозможно переработать другими способами.

Твердые, пастообразные и жидкие отходы подаются в барабанную печь, где подвергаются высокотемпературной обработке при 1000 градусов. Образовавшиеся дымовые газы попадают в камеру дожига, где при температуре 1200 градусов полностью обезвреживаются компоненты, которые не прошли обезвреживание на предыдущем этапе. Предполагается, что использование данной технологии позволяет не допускать образование вредных диоксинов. Оставшиеся после дожига газы и мелкие летучие частицы попадают в парогенератор, где в химической реакции с карбамидом из них удаляются оксиды азота, а также отводится тепло. Далее охлажденные до 200 градусов газы поступают в многоступенчатую систему очистки с использованием фильтров и поглощающих веществ — активированного угля и гидроксида кальция. На выходе получается горячий воздух с содержанием примесей в разы ниже предельно допустимых концентраций. Также установка выдает гранулят — аналог песка, который может использоваться при производстве дорожного покрытия или пересыпке полигонов; композиционная добавка для производства цемента, тепло и электроэнергия.

«Обсуждая перспективы строительства такого производства, мы говорили не просто о переработке отходов 1-2 класса опасности и получении безопасных продуктов. Это все, конечно, интересно, правильно, хорошо для Томска и области, принесет мультипликативный эффект, поскольку это будут рабочие места, в первую очередь, — отметил Виктор Сачков. — Родилась идея построить экотехнопарк, в котором бы были сконцентрированы компетенции не только Росатома или Российского химико-технологического университета (вуза, с которым активно сотрудничает „ФЭО“), но и томской науки. Одним из продуктом будет являться цементоподобный материал. Мне кажется, было бы весьма правильно и целесообразно привлечь компетенции ТГАСУ для проработки возможных новых стройматериалов. Эффект от экотехнопарка может быть умножен за счет того, что будут найдены новые применения, технологии, которые позволят увеличить востребованность продуктов нового производства».

Перспективы

Отвечая на вопрос о негативном влиянии экотехнопарка на развитие Томской области и привлекательность Томска для иностранных студентов (поедут ли иностранные студенты в город, рядом с которым перерабатывают отходы I и II классов опасности?), Денис Плещенко предложил взглянуть на ситуацию под другим углом.

«Если мы представляем (экотехнопарк — прим.ред.), как предприятие по переработке отходов, как скинули и забыли — это одно. А если мы смотрим на предприятие, как на высокотехнологичное, для которого отходы являются просто сырьем — это совершенно другое. Мы в 2019 году возили представителей общественности и журналистов из Приволжского округа в Вену. Удивительный момент — там находятся 12 заводов по переработке отходов. В самом центре Вены стоит мусоросжигающий завод, который перерабатывает ТКО. Мы ездили на завод по переработке промышленных отходов, которых находится на окраине Вены. 2 миллиона человек, культурная столица Европы, и никаких проблем с этим заводом не возникает, — отметил Денис Плещенко. — Наши экологические требования жестче, чем европейские. В Вене нет такого понятия, как санитарно-защитная зона. И там этот завод на 250 тысяч тонн в год, то есть в пять раз больший объем, чем в Томске планируется. Может быть, наоборот, это будет привлекательным моментом для потенциального трудоустройства или проведения высокотехнологических исследований».

На сегодняшний день, по оценкам Росприроднадзора, в РФ образуются 350 тыс. тонн отходов в год. Из них перерабатываются 1,5%. В качестве федерального экологического оператора ГК «Росатом» реализует проект создания системы обращения с отходами I и II классов опасности, образующихся в промышленности.

В рамках реализации проекта «Росатому» поручено создать государственную информационную систему учета и контроля отходов, а также базовую инфраструктуру по их переработке.

«Мы должны понимать, где отход образовался, что с ним происходит дальше, вплоть до процесса его утилизации и переработки во вторичную продукцию, — уточнил Денис Плещенко. — На сегодняшний момент ГИС уже практически разработана, идет ее тестовая эксплуатация. У нас заключены соглашения по ее тестированию, вовлечению промышленных предприятий для регистрации. С сентября 2020 года до конца текущего она будет проходить тестовую эксплуатацию, потом будет введена и будет необходима для использования всеми предприятиями-отходообразователями с 1 января 2022 года».

Работа по созданию базовой инфраструктуры по переработке отходов ведется на 7 объектах. 4 из них — в Удмуртской, Курганской, Кировской и Саратовской областях — будут располагаться на заводах по уничтожению химического оружия. Предполагается, что их перепрофилируют под новые цели. Эти объекты прошли стадию проектирования, государственно-экологические экспертизы и находятся на стадии выхода главгосэкспертизы проектов и смет.

Еще 3 объекта планируют построить с нуля — в Иркутской, Калужской и Томской областях. На сегодняшний день проекты этих экотехнопарков находятся на самой начальной стадии: проведены изыскания, ведется проектирование.

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