На картине: 22 вида зимнего Томска

20 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Татьяна Милякова. Елка-дом из нашего Горсада, 2020

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Зимние городские пейзажи погружают в сказочную атмосферу — заснеженные деревянные домики, уютные дворы с высокими сугробами и разноцветные огни новогодних гирлянд.

Крепким, словно хрустящим морозом наполнена картина Павла Кошарова 1870-х годов «Улица Магистратская во время лунного вечера», с модерновым изяществом сделана графика Вадима Мизерова. Томск 1970-х в картине Якова Панова «Томская зима» — одновременно узнаваемый и похожий на другие сибирские города. А вы узнали площадь Дзержинского? И наоборот, очень «томские» виды в пейзажах Василия Попова, Василия Черемина и Александра Кнэхта, на которых темные силуэты деревянных домов с заснеженными крышами создают образ уютного старого города. Современный динамичный яркий и празднично оформленный Томск — в акварельных скетчах Галины Сорокиной и Татьяны Миляковой.

Новогодние каникулы подошли к своему завершению, и для тех, кому не хочется расставаться с ощущением праздника — подборка картин томских художников.

Павел Кошаров. Улица Магистратская, 1890-е

Павел Кошаров. Улица Магистратская во время лунного вечера, 1899

Вадим Мизеров. Улица Гоголя. Томск Новосибирский государственный художественный музей

Александр Евтихиев. Томская окраина, 1969

Василий Попов. Теремок, 1972 Томский областной художественный музей

Яков Панов. Городская зима, 1974 Томский областной художественный музей

Александр Евтихиев. Краеведческий музей, 1970-е Томский областной краеведческий музей

Наталья Аксёнова. Старый двор, 1970-е

Василий Черемин. Улица Водяная, 1980 Кемеровский областной музей изобрахительных искусств

Александр Бородин. Портрет в интерьере, 1980

Тамара Гудзенко. Букинист Суздальский, 2004

Татьяна Коробейникова. Зима Фото: Иван Иванов

Виктов Гусаров. Зимка, 2006 Картинная галерея на Карташова

Татьяна Бельчикова. Домой, 2012 Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Александр Кнэхт. Ночь светла, 2014 Картинная галерея на Карташова

Сергей Курбатов. Дом Карим-бая, 2016

Анастасия Базарова. Зимние переходы

Анастасия Базарова. Зимние переходы

Анастасия Базарова. Зимние переходы

Аксинья Сарычева. Без названия, 2012-2013

Елена Бабошко. Предчувствие весны, 2016

Галина Сорокина. Городской сад вечером, 2020

Николай Исаев. Дом с жар-птицами, 2020

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