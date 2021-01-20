На картине: 22 вида зимнего Томска
20 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Татьяна Милякова. Елка-дом из нашего Горсада, 2020
Лукия Мурина
Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»
Зимние городские пейзажи погружают в сказочную атмосферу — заснеженные деревянные домики, уютные дворы с высокими сугробами и разноцветные огни новогодних гирлянд.
Крепким, словно хрустящим морозом наполнена картина Павла Кошарова 1870-х годов «Улица Магистратская во время лунного вечера», с модерновым изяществом сделана графика Вадима Мизерова. Томск 1970-х в картине Якова Панова «Томская зима» — одновременно узнаваемый и похожий на другие сибирские города. А вы узнали площадь Дзержинского? И наоборот, очень «томские» виды в пейзажах Василия Попова, Василия Черемина и Александра Кнэхта, на которых темные силуэты деревянных домов с заснеженными крышами создают образ уютного старого города. Современный динамичный яркий и празднично оформленный Томск — в акварельных скетчах Галины Сорокиной и Татьяны Миляковой.
Новогодние каникулы подошли к своему завершению, и для тех, кому не хочется расставаться с ощущением праздника — подборка картин томских художников.
Павел Кошаров. Улица Магистратская, 1890-е
Павел Кошаров. Улица Магистратская во время лунного вечера, 1899
Вадим Мизеров. Улица Гоголя. Томск
Новосибирский государственный художественный музей
Александр Евтихиев. Томская окраина, 1969
Василий Попов. Теремок, 1972
Томский областной художественный музей
Яков Панов. Городская зима, 1974
Томский областной художественный музей
Александр Евтихиев. Краеведческий музей, 1970-е
Томский областной краеведческий музей
Наталья Аксёнова. Старый двор, 1970-е
Василий Черемин. Улица Водяная, 1980
Кемеровский областной музей изобрахительных искусств
Александр Бородин. Портрет в интерьере, 1980
Тамара Гудзенко. Букинист Суздальский, 2004
Татьяна Коробейникова. Зима
Фото: Иван Иванов
Виктов Гусаров. Зимка, 2006
Картинная галерея на Карташова
Татьяна Бельчикова. Домой, 2012
Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Александр Кнэхт. Ночь светла, 2014
Картинная галерея на Карташова
Сергей Курбатов. Дом Карим-бая, 2016
Анастасия Базарова. Зимние переходы
Анастасия Базарова. Зимние переходы
Анастасия Базарова. Зимние переходы
Аксинья Сарычева. Без названия, 2012-2013
Елена Бабошко. Предчувствие весны, 2016
Галина Сорокина. Городской сад вечером, 2020
Николай Исаев. Дом с жар-птицами, 2020
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