Секонд-хенд по принципу бутика. Как работает пространство «Особая мода»

17 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

АВТОР Мария Симонова

Не скупать новые коллекции, а осознанно подходить к выбору одежды — сегодня этот подход становится все более актуальным. Обращаются к нему и модельеры.

Евгений Работкин, известный в Томске дизайнер одежды, теперь связан с «Пространством „Особая мода“», где дают новую жизнь вещам. Сюда можно отдать ненужную одежду, купить недорого почти новые вещи в благотворительном салоне, получить социальную помощь. Однажды мы отправились узнать о проекте побольше и провели в «Особой моде» замечательный вечер.

Путь вещей

Принести мешок с вещами по адресу: ул. Щорса, 2Б может любой желающий. Здесь принимают не только одежду и обувь, но и посуду, игрушки, бытовую технику — все, что в хозяйстве уже не нужно, но может пригодиться другим людям. «Особая мода» — не просто магазин секонд-хенд, но часть благотворительного проекта.

— Социальный центр уже пять лет существует на базе НКО «Особая мода», но в апреле 2019 года Ирина Дорохова, организатор и директор, привлекла к проекту в качестве партнера меня — ради изменения формата и ребрендинга проекта, основной задачей было сделать его самоокупаемым, — рассказывает Евгений Работкин, соорганизатор и руководитель пространства «Особая мода». — У нас некоммерческая организация, мы не входим в государственную структуру, нас никто не спонсирует. Правда, есть бонус от муниципалитета — помещение нам предоставлено в безвозмездную аренду, но мы обязаны его содержать и платить за «коммуналку». Большую часть вещей раздаем бесплатно, не зря мы — социальный центр.

Наш фотограф Владимир Дударев подготовился к походу в «Особую моду» и принес пакет с вещами. Проходим в дальнюю, закрытую для посторонних, комнату. Отсюда начинается путь сданных вещей к новым хозяевам.

— Как говорила регистратор в аэропорту в фильме «Пятый элемент»: «Приносим извинения за небольшой беспорядок», — замечает Евгений, заходя на своеобразный склад. — Нам постоянно приносят пакеты, иногда по 20-30 в день. Они попадают сюда и дожидаются сортировки. Для этого у нас есть администратор, моя ученица с курса «Дизайн одежды». Она хорошо разбирается в секонд-хендах, понимает потенциал вторичного использования вещей. Часть вещей на наших полках — это не сезон, поэтому они убраны в дальнее помещение. Некоторые мешки я не разобрал, поскольку болел, они меня ждут. Часть вещей отправится в стирку.

Удивительно, как пространству удается не «утонуть» в бесконечных мешках. Работкин рассказывает, что если возник «затор», например, в комнате для раздачи скопилось слишком много вещей, то в «Особую моду» зовут добровольных помощников, они помогают разобрать вещи. В целом вся логистика продумана — иначе пространство давно погрузилось бы в хаос.

Самые непривлекательные из сданных вещей забирают в деревню, оттуда приезжают постоянные клиенты. Обычно это вещи, уже прошедшие весь путь в «Особой моде — их пытались продать или отдать.

— Не знаю, что там с вещами делают. Мы свою задачу выполнили — не отправили одежду в мусор, но что с нею происходит дальше, контролировать не в состоянии, — поясняет Евгений.

По уставу некоммерческой организации, взять вещи бесплатно могут пенсионеры, люди с серьезными заболеваниями, многодетные, малоимущие, а также пострадавшие от непредвиденных ситуаций, например, пожаров. Такой человек может получить помощь в «Особой моде» не чаще чем раз в 3 месяца и забрать не более 150 вещей за один раз. Справок не требуют, но свою летопись из адресов и телефонов клиентов, а также видеонаблюдение, в пространстве ведут.

— Была история: у нас украли телефон. Приехала полиция, и мы поняли, что у нас нет никакой информации о людях, которые к нам приходят. После этой ситуации установили видеонаблюдение и записываем контактные телефоны посетителей, — говорит Евгений. — Спрашивать документы права не имеем. Люди бывают разные — одна посетительница пытается записываться под разными фамилиями, приходить каждую неделю, доказывать, что в прошлый раз была не она, а ее сноха. Мы просто махнули на это рукой. Мы же не государственная организация, сами устанавливаем свой порядок работы, сами можем делать исключения из правил.

«Музейные» экспонаты

Среди предметов, принесенных в «Особую моду», иногда оказываются потрясающие находки.

— Называю это «категория музей» — встречаются вещи, которые представляют выставочную ценность, — уверен Евгений. — Вот пиджак, сшитый на швейной фабрике РСФСР в Новосибирске. Молодежь, школьники иногда интересуются такими винтажными вещами. В будущем кабинете (я мечтаю превратить в него одну из комнат, но пока руки не доходят) галстук из 60-х годов… Такой сегодня никто не будет носить, но это артефакт эпохи. Вот елочный шар, он тяжелый! Эта игрушка стеклянная, настоящая. У меня его уже просили продать, но нет, оставил его себе. Вот красная аутентичная советская сумка. На этикетке написано: «Сумка женская, выпущена в декабре 1989 года в РСФСР». Она стоила 40 рублей, очень приличная цена. Вещь кожаная и абсолютно новая. Иногда нам приносят то, что хранилось в сундуке до лучших времен — «на потом», «на вырост», и так никогда и не использовали…

С одной из вешалок Работкин снимает винтажное пальто. Дает подержать в руках мне, и выясняется, что оно неимоверно тяжелое. Это мужское драповое пальто советского производства, у него каркасная система, оно продублировано бортовкой (специальной тканью) и ватином.

— Представьте, как люди ходили в советские времена, — примеряет на себя пальто Евгений. И утверждает, что очень сложно носить такую тяжелую верхнюю одежду на себе. — Хотим сделать этому пальто фотосессию, но пока нет шапки. Нужна в стиле того головного убора, что у Шаляпина на портрете. Как такая же найдет наше пальто, отснимем.

Пока Евгений примеряет пальто с лохматым шарфиком из 90-х. Признается, что подобные терпеть не может, но они популярны у хипстеров, поэтому хорошо продаются.

С полки Евгений берет радиоприемник. Он 1978 года, сделан в Прибалтике. К сожалению, нерабочий, но кто разбирается в технике, наверняка смог бы его восстановить.

В коробках — крошечные игрушки из киндер-сюрпризов. Это один из самых популярных товаров, их активно покупают коллекционеры.

Большие предметы в «Особую моду» тоже несут. Бытовую технику — старые холодильники, телевизоры продают по 100-200 рублей. Говорят, за год через «Особую моду» проходит с десяток ламповых телевизоров.

Как оценить потенциал вещей? Евгений Работкин показывает нам яркое, насыщенно-синее пальто и вздыхает:

— Вот хорошая вещь, но ее не купили и вряд ли купят, хотя и размер популярный, 50-й. Кстати, чаще всего нам приносят женские вещи 42-44 размера, а самые ходовые — 52-58. Вещи маленьких размеров не пользуются спросом, люди из них вырастают.

В случае с ярко-синим пальто Евгений ошибся: через неделю после интервью его всё-таки купили. Евгений Работкин все равно представляет покупателям интересные вещи, хотя и понимает, что их вряд ли возьмут. И что скорее купят советское трикотиновое платье, чем эффектную нестандартную вещь.

Простой уют

В парадной части пространства салон — огромное зеркало и вешалки, полочки с вещами. Вешалки Евгений Работкин делал сам — так экономичнее. Ящики для овощей, покрашенные из баллончика золотой краской, списанные из магазина сломанные корзины, которые удалось починить, картинки в рамках из багетной мастерской, светильники для приятного освещения… Потолки натяжные — это связанно с постоянными потопами. Над «Особой модой» — коммунальная квартира, общие умывальник и туалет. Но натяжной потолок спасает ситуацию.

Доходы у «Особой моды» скромные — у вещей здесь символическая цена, дороже 500 рублей, это стоимость верхней одежды, ничего не найти. Но даже если бюджеты ограничены, можно создать настроение в пространстве своими силами.

— У нас была задача сделать секонд-хенд, но по принципу бутика, чтобы он был атмосферный, уютный, — объясняет Евгений. — Даже знакомые очень любят к нам приходить, мерить, смотреть на себя в зеркало. А потом и купить что-то по нашим благотворительным ценам. Мы всем очень благодарны за покупки, это средства — поддержка работы социального центра.

Доходов на деятельность пространству хватает, проект себя окупает. А работают на него, в основном, волонтеры. Хотя свои небольшие выгоды у них есть — во время сортировки они первыми видят вещи и могут что-то себе выбрать. При покупках получают скидки.



— Не знаю, как это получается, но у нас ни разу не было долгов за коммуналку, — подчеркивает Работкин. — Откуда приходят люди? Хорошее дело привлекает к себе внимание. Мне к себе лично как к дизайнеру гораздо сложнее вызвать интерес. А в «Особую моду» люди постоянно приходят. Мы сделали все, чтобы человеку здесь понравилось, и ему захотелось к нам вернуться и посоветовать друзьям.

«Золотой» угол

Внимание в салоне притягивает «золотой угол», где собраны самые блестящие вещи — платья, туфли, украшения.

— Это «иконостас», на который мы должны «молиться»! — смеется Евгений. — Уголок по привлечению средств, на которые мы существуем. Тут все золотое. Женщины проводят много времени у этих полок, рассматривают и примеряют украшения.

Золотая здесь даже голова манекена по имени Алиса. Ее нашли, когда приводили пространство в порядок. Она была обычного коричневого цвета, но ее покрасили золотой краской, надели каску. Кстати, именно Алиса стала лицом пространства в интернете. У аккаунта на Avito ее фотография и имя, а фамилию дали Щорс в честь улицы, где «Особая мода» находится.

Многие постоянные покупатели «Особой моды» могут себе позволить гораздо более дорогие вещи в обычном магазине. Но предпочитают поддерживать социальный проект:

— И нам доход, и люди за очень небольшие деньги покупают хорошие вещи, прошедшие сортировку — на продажу идет 2-3% всего, что нам приносят, у нас требование, чтобы вещь была новой или почти новой, — уточняет Евгений. — И это особое отношение к покупкам. Мы сотрудничаем с экологическими движениями, которые пропагандируют разумное потребление. Я раньше не задумывался об этом, только через год узнал, что мы его пропагандируем. Кстати, мое отношение к одежде в последнее время резко изменилось. Смотрю и думаю: зачем, зачем люди столько покупают?! К нам приносят много абсолютно новых вещей с этикетками, либо надетое только по разу. Конечно, иногда возникает мысль, зачем плодить новую одежду…

Помогать людям — радостно

Направление своеобразной переработки в «Особой моде» тоже собираются развивать. В планах на будущее — швейная мастерская. Помещение и даже оборудование для нее уже есть.

— Основная идея какая — творческая работа с экологической составляющей. «Полезная» часть ткани из сданных вещей вырезается, собирается большое количество такого материала. Дальше разные варианты, как их использовать — от интересной лоскутной техники до бытовых диванных подушечек, — делится планами Евгений. — Мы, кстати, целый год уже ищем портного, но в этой отрасли найти хороших мастеров сложно. Проект с потенциалом, но нужен человек. Мы с Ириной Дороховой всем одновременно заниматься не можем.

С известным конкурсом «Особая мода» пространство связано не только тем, что это проекты в рамках одной некоммерческой организации. Салон с одеждой дает возможности продумать образы для показов:

— В прошлом году я выступал в роли стилиста, мы собрали 18 образов, и впервые в жизни было невероятное счастье — под каждый комплект иметь отдельную пару обуви! — вспоминает Евгений. — Мы привезли 18 комплектов и выставили под каждым коробку с подходящей парой. Теперь мы любому дизайнеру можем и предоставить базу, где можно перед самым показом дошить вещи. И я как художественный руководитель и режиссер использую пространство, чтобы собрать показ. Когда перед днем конкурса собираются модели, дизайнеры, идет примерка, мы собираем комплекты, то это просто волшебство.

Волшебного в пространстве вообще много, и самого хозяина это очень вдохновляет:

— Испытываешь радость, что ты помог людям, тебя благодарят, и ты понимаешь, зачем ты здесь и почему, — признается Евгений. — Я по натуре хозяйственник, мне надо следить за порядком. Неудивительно, что я почти каждый вечер в «Особой моде». Редко уйду в 21 час, чаще в 23. Работы очень много, постоянно есть чем заняться. А на кухне чай, и гости заглядывают. У нас уютно и по-домашнему.

Фото: Владимир Дударев

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