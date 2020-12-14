Всё сделано детьми. Первый интернет-магазин товаров с еврейской символикой открылся в Томске

14 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Магазин товаров ручной работы с еврейскими мотивами, созданными детьми в рамках образовательного проекта JFuture Tomsk, начал свою работу в канун Хануки в Томске.

Craft Shop Tomsk — первый интернет-магазин еврейских товаров в Томске, полностью создан детьми 8-12 лет: от идеи до воплощения, от дизайна до готовой продукции.

Craft Shop Tomsk — это проект, реализуемый детьми в рамках курса «Бизнес» в воскресной школе при томской синагоге под руководством педагогов-наставников:

— Мы хотели сделать так, чтобы результаты работы детей, посещающих творческие мастерские не оставались только внутри общины, но и распространялись за ее пределы, — рассказывает наставник программы и руководитель бизнес-курса для детей Артем Голубов. — Продавать поделки просто так, вне какой-либо концепции или конкретной цели — не очень интересно, да и достаточно сложно, поэтому дети предложили организовать интернет-магазин, две трети выручки которого шла бы на благотворительность.

Площадкой для реализации магазина стал Инстаграм. Пересмотрев множество вариантов оформления интернет-магазинов, ребята решили идти своим путем и создавать дизайн самостоятельно под руководством дизайнера Максима Самохвалова.

— Но у нас есть, конечно, сложности. — делится внутренними секретами компании Анатолий Сидорин, главный специалист производственного цеха — Многим нравится придумывать дизайн, а вот заниматься непосредственно рукоделием — не очень, поэтому иногда наш «производственный цех» состоит из пары-тройки самых трудолюбивых. Но мы планируем решать этот вопрос!

Часть прибыли от продаж ребята решили отправлять на благотворительность: помогать как благотворительным фондам, так и конкретным детям. Еще часть прибыли будет идти на покупку материалов и вознаграждение мастерам.

Несколько товаров из интернет-магазина уже отправились в Санкт-Петербург. На сегодняшний день можно приобрести эко-сумки с принтами, глиняные пиалы для украшений, защитные маски для лица, на подходе партия игрушек из фетра, а также кукольный театр с сопроводительным сценарием. Параллельно команда юных организаторов думает о том, как привлекать покупателей.

— Мы учимся вести социальные сети, сами ведем переговоры о том, чтобы давать объявления на сайте общины, уже вышло наше рекламное интервью в журнале JFuture Magazine, который выпускают дети курса «Журналистика» — рассказывает арт-менеджер Рувен Никитенко. — Перед нами стоит задача создать как можно больше красивых и качественных вещей, чтобы было, что продавать и в то же время увеличивать клиентскую базу.

— Мы хотим, чтобы наш магазин работал постоянно, со временем мы бы привлекали все больше детей, — подытоживает куратор творческих мастерских Ирина Карпова. — Так же мы понимаем, что наша продукция должна быть такой, чтобы ее хотели купить не только потому, что это сделали дети. Мы хотим производить качественные вещи, за которые не стыдно. В общем, мы очень верим в успех нашей идеи! Уверены, с помощью и поддержкой общины у нас все получится!

Текст: Оксана Кузнецова и Артем Голубов

Фото: Артем Голубов и Алена Шаляпина

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