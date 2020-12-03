День памяти: в Томской области почтили Неизвестного солдата

3 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 3 декабря, в Томске прошли мероприятия в честь дня Неизвестного солдата.

В 11.30 утра в Лагерном саду ветераны и участники поисковых отрядов возложили цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей. Память павших солдат почтили минутой молчания.

Бойцы Поста №1 заступают на дежурство Фото: Вероника Белецкая

Школьники, студенты и просто неравнодушные томичи вспоминали погибших воинов. Фото: Вероника Белецкая

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в школах и лицеях региона прошли уроки памяти. На них школьникам и студентам рассказали о традиции отмечать подвиг неизвестных бойцов, а также об основных символах Дня Неизвестного солдата и поисковом движении в России.

В школе №32 урок памяти прошел в местном Музее боевой славы 19 гвардейской дивизии. Часть занятия была отведена рассказам самих девятиклассников о памятной дате, а после для учеников устроили экскурсию по экспозиции.

Девятиклассники школы №32 Фото: Вероника Белецкая

Анатолий Полтанов, куратор школьного музея Фото: Вероника Белецкая

Руководитель музея Анатолий Полтанов рассказал об осени 1941 года — тяжелом и страшном периоде начала Великой Отечественной войны:

«Если открыть книгу памяти Томской области, то напротив фамилий многих советских солдат, не вернувшихся с войны написано „пропал без вести“. Этих записей тысячи. Там, где прошла война, осталось огромное количество могил, где лежат солдаты, имена которых неизвестны. Многие из погибших в те годы до сих пор лежат в глухих лесах, болотах, там, где они были убиты — прямо на боевых позициях с оружием в руках, или похоронены в воронках от бомб и снарядов».

В школьном музее хранится большое количество предметов, связанных с историей 19 гвардейской дивизии и работой поисковых отрядов Фото: Вероника Белецкая

В акции «Никто не забыт» приняли участие Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса, Томский экономико-промышленный колледж, Томский индустриальный техникум, Томский государственный педагогический, Северский промышленный и Колпашевский социально-промышленный колледжи. Студенты и преподаватели учебных заведений возложили цветы у памятников Победы.

Напомним, что ежегодно в России 3 декабря проходит день Неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, которые погибли в боевых действиях. Праздник был утвержден в 2014 году. Дата выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года у стены Московского Кремля в Александровском саду был захоронен прах неизвестного солдата. Событие приурочили к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой.

Фото: Вероника Белецкая

Текст: Анастасия Запрягаева

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