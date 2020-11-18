Как томская инди-поп группа попала в рекомендации Apple Music

18 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Сивенкова

В этом году томская инди-поп группа elele попала в рекомендации Apple Music, подборку новых имен в «ВКонтакте» и другие популярные плейлисты — большой успех для молодых музыкантов.

Мы расспросили у Ильи Быстрицкого и Сони Воробьевой, как начинающая группа работает над своей карьерой.

Группа elele состоит из двух человек: Илья пишет музыку, монтирует видео, а Соня сочиняет стихи. Солируют оба.

Илья и Соня Фото: из архива elele

Первым популярным хитом elele стал «Маленький принц», после него их песни и стали попадать в чарты и подборки в ВКонтакте, плейлисты Apple Music и на другие музыкальные платформы, а клипы набирали популярность в видеохостингах и на федеральных каналах. После такого взлета ребята получили приглашение присоединиться к лейблу «UP! UP! UP! Music» (российский музыкальный лейбл и площадка для музыкантов, — прим.авт.).

«Были такие сумасшедшие эмоции, мол, наконец-то, начали выстреливать! — рассказала вокалистка Соня. — Для артистов безумно важно попадать в списки главных новинок, потому что это дает больше прослушиваний, соответственно, много людей услышат наше творчество. А наш последний трек попал в плейлист „Русская поп-музыка“ приложения Boom. Это, конечно, не как на главной странице быть самым первым, но все равно круто».

Дуэт начинал под названием «Obraz». Однако когда ребята начали добавлять свое творчество на популярные площадки, выяснилось, что такой исполнитель уже был. Из-за этого первый релиз отовсюду удалили. После такого прокола группа и стала называться elele. При выборе нового названия оттолкнулись от того, что Соня - Воробьева, то есть, «птица»:

«Мы гуглили слово «птица» в переводчике и на каком-то очень сложном языке был перевод «elele». Но видимо, из-за того, что нейронка обучается сама по себе, через полгода этот вариант пропал. Если сейчас посмотреть, то более подходящий по смыслу перевод слова «elele» показывается с турецкого - «рука в руке». Поэтому наш первый альбом так и назывался, «Рука в руке».

Новый альбом «Сборник снов», который вышел в сентябре, по словам музыкантов — рассказ о юности, любви, ошибках и жизненных проблемах. Еще до релиза альбома ребята решили выпустить три трека из него. В первый же день песня «Давай» попала в подборку «UP! UP! UP! Music» «Главные хиты недели». А самой хитовой композицией по версии слушателей стала «Ты».

«Эта песня о том, что каждый человек не знает, что предначертано ему судьбой, поэтому надо жить моментом, не загадывать, и отпустить прошлое, — говорят музыканты. — Музыка — осовремененное ретро, там есть песня «Чудеса», прям как из Hotline Miami (компьютерная игра в жанре 2D, выпущенная в 2012 году. Ее создатели вдохновлялись культурой 80-х годов, — прим.авт).

Сейчас Илья и Соня планируют запись следующего альбома.

Текст, фото: Алина Сивенкова

Материал подготовлен в рамках производственной практики студентов факультета журналистики ТГУ

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