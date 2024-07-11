Как «Сибагро» помогает своим сотрудникам стать лидерами отрасли

11 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Сибагро»

Начальник департамента аудита строительно-монтажных работ компании «Сибагро» Дмитрий Малышкин прошел в полуфинал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Задачи турнира - выявление и поддержка лидеров профильных организаций и предприятий. Из участников конкурса также формируется резерв управленческих кадров, на основе которого создаются экспертные рабочие группы для устойчивого развития отрасли.

Поговорили с Дмитрием о том, какую пользу подобные конкурсы приносят участвующим в них специалистам и компаниям, в которых они работают.

Лучшие из лучших «Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы. Его проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В этом году в конкурсе приняли участие почти 18,5 тыс. человек из 73 регионов РФ. Из них в полуфинал прошли только 300 специалистов.

Где родился — там и пригодился

Дмитрий Малышкин Фото: пресс-служба «Сибагро»

Дмитрий Малышкин родился и вырос в Северске. После школы у него не было проблем с самоопределением: он послушал семью и пошел в строители, поступив в техникум. После — строительный институт. Но начались 90-е. Чтобы выжить, студенту пришлось взять академ и приступить к работе. С тех пор Дмитрий успел попробовать себя в коммерции, поработать водителем, но со временем строительство вновь затянуло его — один из будущих лидеров отрасли активно нарабатывал опыт в возведении инженерных сетей и систем. С багажом знаний он вернулся в институт.

— Я общался с преподавателями практически на равных, потому что они, по большей части, были теоретиками, а я — практик. Получался интересный симбиоз, — вспоминает Дмитрий.

Параллельно наш герой трудился на одного из подрядчиков СХК, попробовал себя в «нефтянке», решал строительные задачи в банковской сфере, строил завод «Латат», когда он еще назывался «ЛПК Партнер-Томск», работал в техническом надзоре и даже в МЖЭПе. И везде была своя специфика, свои интересные задачи.

— Например, в ЖХК приходилось быстро придумывать решения при практически нулевом бюджете. Иначе было нельзя, сегодня ливень затопил дом, а денег на балансе, чтобы перекрыть крышу, — нет. А проблему надо решать, люди не ждут. И все это опыт, который после пригождался.

В 2012 году Дмитрий начал заниматься аудитом строительно-монтажных работ в контрольно-ревизионной службе «Сибагро». Сюда его позвал друг, с которым они раньше вместе работали.

— В «Сибагро» чуть ли не каждый день новые задачи и профессиональные вызовы, это стимулирует расти и развиваться — подчеркивает Малышкин. — Сейчас я занимаюсь аудитом всего, что связано со стройкой, от торговых процедур до приемки. В процессе работы выезжаем на предприятия, делаем фактические замеры, сверяем текущее состояние с актом выполненных работ и проектно-сметной документацией. Для многих аудит — это когда приходят, ищут нарушения и наказывают. Но в компании мы в первую очередь отлаживаем работу в системах выбора подрядчиков, ценообразования, приемки и производства работ, техники безопасности. Не просто проверяем, 10 кубов бетона там залили или нет. Смотрим, насколько эффективно это работает – нужны ли там эти 10 кубов, достаточно ли их, или можно было песком обойтись. Мы изучаем процессы и пытаемся их улучшить.

По мнению Малышкина, главное — не относиться к работе формально, разговаривать с людьми, объяснять свои решения. Даже в актах аудиторы «Сибагро» пишут не просто «не соответствует», а поясняют, какие риски несет не устроившее их решение. С такими установками Дмитрий успешно проработал в компании уже 12 лет.

— Меня всегда интересовали трудности, они больше мотивируют, подстегивают. Строители ведь строят не дома, не города, а будущее, то, где люди будут работать, творить, развивать производство. Мы формируем среду. И как раз формирование этой среды и есть самое интересное в нашей профессии.

Тяжело в учении, легко в бою

Чтобы эффективно преодолевать встающие перед компанией вызовы, Дмитрий стремится развивать себя. И работа в «Сибагро» этому всецело способствует. Производства компании располагаются в десятке регионов России. При этом, на каждом предприятии есть своя специфика, в которую должен быть очень глубоко погружен начальник департамента аудита строительно-монтажных работ и вся его команда.

— Предприятия «Сибагро» работают в 10 регионах нашей необъятной страны. И трудясь в холдинге, ты действительно получаешь опыт всероссийского масштаба. Например, еще вчера ты строил комбикормовый завод в Новосибирске, а сегодня — занят в проекте по благоустройству детской площадки в Бурятии, — отметил Дмитрий Малышкин.

Одним из ключевых компонентов профессионального развития Дмитрий является обучение и участие в различных тематических конкурсах.

— В «Сибагро» есть много инструментов для профессионального роста, которыми я пользуюсь. Каждый год стараюсь проходить обучающие курсы на внутренних и внешних платформах. Моему развитию также способствуют и отраслевые конкурсы, в которых холдинг мне дает возможность участвовать и всячески в этом помогает. Например, в «Лидерах строительной отрасли» я пробую свои силы уже во второй раз, — рассказал Дмитрий Малышкин. — Для тех, кто, как и я, прошел в полуфинал, стартуют образовательные сессии — практически в ежедневном режиме.

Дмитрий Малышкин не впервые участвует в профессиональных конкурсах Фото: пресс-служба «Сибагро»

Дмитрий отмечает, что именно в «Лидерах строительной отрасли» он получил опыт публичных выступлений, положительно повлиявший на рабочие коммуникации. Еще одна, не менее важная часть турнира, помимо обучения — нетворкинг. Во время турниров конкурсанты налаживают контакты со специалистами различных направлений строительной отрасли со всей страны.

— Собираются люди, обсуждают свои проекты, инновационные подходы, решения. Это заинтересованные люди, горящие профессией. У меня много знакомых, с которыми мы поддерживаем связь с прошлого конкурса. Они помогают мне в моей работе и советами, и привлечением новых партнеров, — рассказал Дмитрий Малышкин. — Например, после участия в прошлом конкурсе были сформированы предложения по оптимизации строительных процессов в компании. Пригодилась экспертиза коллег и по части работы с домами-памятниками. Это очень сложный вопрос. Но есть люди, которые в Питере, Москве постоянно им занимаются, знают требования, нормативы и готовы помочь дельным советом.

Дмитрий уверен, что новый сезон в «Лидерах строительной отрасли» позволит ему применить полученные навыки на благо компании, которая, в свою очередь, обеспечивает все условия профессионального роста своих сотрудников, становления их как уникальных специалистов.

Текст: Егор Хворенков

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