Гид для сибиряков: 10 главных брендов Томской области

23 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Если вы живете в Новосибирске, Красноярске, Кемерово или в любом другом сибирском городе и планируете насыщенно провести выходные, самое время заглянуть по-соседски в томский край.

Захотите ли вы поближе познакомиться с архитектурными шедеврами, или отправиться прогуляться по памятникам природы, знаменитая томская компактность позволит посмотреть многое, если не все за один-два дня.

Что посмотреть, куда забраться, на фоне чего сфотографироваться и чем перекусить — собрали подробный гид по Томску и окрестностям для всех.

Деревянное зодчество

«Дом с шатром» на ул. Красноармейской Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Здесь, в центре Сибири, сохранились целые кварталы кружевных деревянных домов. У всех — своя история, свои знаменитые жильцы и любопытные факты биографии, о которых с удовольствием расскажут не только местные гиды, но и гостеприимные томичи. Вот особняк мастера архитектуры Андрея Крячкова, где сегодня располагается Музей деревянного зодчества. Он стал первым деревянным домом в стиле «модерн» и первым благоустроенным жилищем такого типа в Сибири.

Дом архитектора Крячкова Фото: Владимир Дударев

Неподалеку, в «пряничном» домике на Кузнецова, 20а, в семье врача-педиатра появилась на свет муза французского художника Анри Матисса Лидия Делекторская.

Дом по ул. Кузнецова, 20а Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

А с нарядным домом архитектора Хомича по ул. Белинского, 19 связана популярная городская легенда. Говорят, что именно этот изумрудный особняк вдохновлял писателя Александра Волкова, когда тот работал над «Волшебником Изумрудного города».

Дом по ул. Белинского, 19 Фото: Ульяна Сидорова

Шаг за шагом стоит догулять до яркого и праздничного «Дома с жар-птицами» на Красноармейской. Его украшают резные жар-птицы, ставшие символом всей деревянной архитектуры Томска. Чуть поодаль — еще одна работа Хомича, «Дом с шатром». Это бывшая дача купца Голованова, где сегодня обитает Российско-Немецкий дом. Перед Рождеством в здешнем саду нет-нет, да и запахнет хрустящими креблями, густо посыпанными сахарной пудрой.

«Дом с жар-птицами» Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Через дорогу — знаменитый «Дом с драконами» в скандинавском духе. Построенный по проекту архитектора Викентия Оржешко, он напоминает о церкви святого Андрея в норвежском Боргунде и является последним из сохранившихся в России «домов с драконами».

«Дом с драконами» Фото: Павел Андрющенко

Кстати, именно три этих здания на Красноармейской в год 400-летия Томска попали на юбилейную монету серии «Деревянная архитектура».

Воскресенская гора

Вид с Воскресенской горы Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Воскресенская гора — томское «место силы». Отсюда четыреста с лишним лет назад началась история города. На южном мысу горы в 1604 году по указу царя Бориса Годунова был построен деревянный Томский Кремль. От основания горы берут начало две самых старых улиц города. Самая первая, Бакунина, названная так в честь отбывавшего прямо в одном из домов этой улицы ссылку знаменитого анархиста, когда-то была Воскресенским взвозом.

ул. Бакунина Фото: Анна Лаас

Рядом — Обруб, вдоль которого казаки-первопоселенцы строили свои укрепления. Если подняться вверх, по единственной сохранившейся в городе булыжной мостовой как раз на Бакунина, можно увидеть одну из самых красивых панорам Томска. Исторический центр будет как на ладони! А смотровая площадка городского музея истории, устроенная на реконструированной пожарной каланче, обеспечит обзор в 360°. Рядом воссоздали часть томской крепости: деревянную Спасскую башню и фрагмент тарасной стены, защищавшей горожан от набегов кочевников. Установили даже настоящую пушку, из которой можно выстрелить!

1 — Музей истории Томска; 2 — пушка на Воскресенской горе; 3 — вид на католический костел Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Город удивительных памятников

Памятник лягушке-путешественнице Фото: Ксения Толстошеева

Томск — город удивительных памятников. Их любят все, и горожане, и туристы. Главный в списке — ироничный Антон Павлович Чехов «глазами мужика, лежащего в канаве».

Памятник Чехову со своим создателем, скульптором Леонтием Усовым Фото: Олег Асратян

Ставший одним из символов города, босой классик с зонтом всегда окружен прохожими. Летом вокруг него устраивают концерты местные музыканты, зимой можно любоваться заснеженной Томью, а весной — время наблюдать с берега фантастический ледоход.

Памятник счастью в Томске Фото: Мария Аникина

Обязателен к посещению памятник Счастью. Это волк из мультфильма «Жил-был пёс». Достаточно погладить его по животу — и памятник заговорит. А у гостиницы «Томск» рядом с железнодорожным вокзалом всех прибывающих в город встречают бронзовые домашние тапочки, символ гостеприимства и уюта и три медведя.

Три медведя-путешественника Фото: Олег Асратян

Там же установлен самый маленький памятник в мире — крохотная лягушка-путешественница высотой всего 4 см.

Один из самых необычных томских памятников — любовнику — после блужданий по городу поселился на стене Музея истории Томска. Сотрудники музея тщательно следят за его внешним видом и время от времени меняют наряды. Любовник щеголяет то красными, то камуфляжными, то полосатыми трусами.

Памятник любовнику Фото: Анна Афанасьева

Напротив здания клиник медуниверситета — оригинальный памятник «Беременной». Сквозь металлический каркас виден будущий ребенок.

А буквально через дорогу, у роддома №1, на невысоком постаменте, другой «магнит» для туристов — «Младенец в капусте».

И это далеко не весь список - ведь есть еще памятники футболисту прямо на стадионе, постовому дяде Коле, Ермаку, святой Татьяне, героям Изумрудного города и даже Музе!

Университетский квартал

Памятник основателям ТГУ в Университетской роще Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

В Томске обязательно стоит устроить «университетскую прогулку». Прямо в центре «сибирского Кембриджа» расположена огромная усадьба Томского университета, первого за Уралом. Часть ее территории занимает один из главных городских парков, памятник садово-паркового искусства, Университетская роща. Она была заложена в конце XIX века известным ботаником Крыловым. В любое время года здесь можно встретить дружелюбных белок. А в глубине рощи — корпуса императорского университета, оранжереи и теплицы Сибирского ботанического сада.

Вверх по проспекту кампус продолжают классические здания томского Политеха:

Главный корпус ТПУ Фото: пресс-служба ТПУ

А вниз, к площади Ново-Соборной — клиники медицинского университета с горельефами знаменитых ученых и советский ампир университета систем управления.

Город необычных музеев

Музей «Профессорская квартира» Фото: Владимир Дударев

Во всех томских университетах есть тематические музеи, где хранятся уникальные коллекции: от музея археологии и этнографии Сибири в ТГУ до Музея патанатомии и анатомии человека в СибГМУ. В педагогическом университете — музей писателя Волкова, в Политехническом — уникальный минералогический музей.

В музеях ТГУ Фото: Владимир Дударев, Максим Печерский

Узнать про историю места можно в областном краеведческом музее, отмечающем в 2020 году свое столетие. Выставка музея «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского мироздания» познакомит с Кулайской культурой, одной из самых ярких в древней Сибири.

В особняке архитектора Крячкова работает Музей деревянного зодчества, в пригороде о зеленом богатстве региона рассказывает Томский музей леса.

Музей деревянного зодчества Фото: Олег Асратян

Музей «Профессорская квартира» приглашает в гости в жилой деревянный дом. Одна из его квартир воссоздает быт интеллигентной томской семьи начала XX века. В числе экспонатов музея, где все можно трогать руками, буфет, снявшийся в фильме «Собачье сердце».

Музей «Профессорская квартира» Фото: Владимир Дударев

В подвале здания бывшего горотдела НКВД устроен мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». В помещениях воссозданы кабинет следователя, интерьеры камер с использованием подлинных тюремных атрибутов и рассказана история «нехорошего дома».

Музей «Следственная тюрьма НКВД» Фото: Вероника Белецкая

А Первый музей славянской мифологии увлекает своих посетителей не только экспозицией, посвященной былинам, мифам и русским сказкам, но и разнообразными детскими развлечениями, от квестов до мастер-классов.

Человеческие истории

Мощи старца Федора Кузьмича Фото: Владимир Дударев

В Томске хватает историй о людях, оставивших глубокий след в жизни города. Так, одна из главных местных легенд рассказывает о святом старце Федоре Кузьмиче, под именем которого якобы скрывался император Александр I. Согласно ей, император инсценировал свою смерть и остаток жизни провел будучи «божьим человеком». В Томске старец жил по приглашению купца Хромова, принимал паломников и демонстрировал чудеса исцеления. После смерти был канонизирован как праведный Федор Томский. Таинственная история о загадочном старце волнует людей до сих пор. На кладбище Богородице-Алексиевского монастыря в Томске, где был похоронен отшельник, сооружена часовня. Мощи старца хранятся в Казанской церкви монастыря. Сохранилась часть усадьбы купца Хромова, где стояла келья Федора Кузьмича. А в районе бывшей Хромовки, на месте летней кельи старца сегодня бьет святой источник, здесь же установлена и икона-памятник Федору Кузьмичу.

1 — памятник старцу Федору Кузьмичу в Хромовке; 2 и 3 — часовня на территории Богородице-Алексиевского монастыря Фото: Анастасия Истомина, предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Город хранит память о талантливых архитекторах, украсивших его улицы каменными и деревянными шедеврами. В первую очередь о Константине Лыгине — в городе сохранилось немало зданий, построенных по его проектам. Работал он и в других городах Сибири — Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Бийске, Тайге. Именно Лыгин первым в Томске решил использовать сочетание красного кирпича и желтого песчаника, отказавшись от штукатурки. Центральную улицу города, проспект Ленина, незря называют «Лыгинским»: здания, построенные по его проектам, следуют один за другим. Торговый дом купцов Кухтериных, где сегодня размещается мэрия, Дом офицеров, где до Революции располагалось Общественное собрание, богато украшенный дом Густава Флеера, а сегодня — Дворец бракосочетаний, аптекарский магазин фирмы Штоль и Шмидт, до сих пор сохранивший свою аптекарскую принадлежность и другие.

1 — торговый дом Кухтериных; 2 — Общественное собрание; 3 — дом Флеера Фото: Олег Асратян, Лукия Мурина

Имя архитектора Андрея Крячкова тоже хорошо известно сибирякам. Особенно много зданий по его проектам было построено в Томске и Новосибирске. Дом самого архитектора на проспекте Кирова, где сегодня располагается Музей деревянного зодчества — один из главных деревянных шедевров Томска; старое здание Научной библиотеки ТГУ — один из каменных. На набережной Томи сохранилось построенные по проекту Крячкова склады торгового дома купца Горохова на набережной Томи, в Университетской роще — каменный мост через речку Медичку, на площади Соляной — дом науки имени Макушина.

1 — старое здание НБ ТГУ; 2 — мост через Медичку; 3 — Гороховские склады; 4 — Дом науки им. Макушина Фото: Владимир Дударев, Анна Кузнецова, Саша Прохорова

Природные чудеса

Фото: Иван Керчев

Таежный край богат на природные чудеса. В 40 километрах от Томска можно увидеть травертиновые Таловские чаши. Ключевая вода сама создала эти овальные сосуды из растворенных в ней минералов. На юге Томского района Ларинский ландшафтный заказник включает в себя участок переходной зоны от равнинной южной тайги к горной тайге Кузнецкого Алатау. Для туристов здесь проложена экотропа протяженностью восемь километров.

На территории заказника расположено несколько памятников природы, в том числе родник «Звездный ключ» — небольшой водопад, вытекающий из склона холма и переходящий в ниспадающий каскадом ручей. А минеральный источник Чажемто в Колпашевском районе известен далеко за пределами Томска. Здесь находится одноименный санаторий.

На берегу Оби, в Парабельском районе есть даже геотермальный источник — Чистый Яр.

Горячие источники Фото: Клуб вольных туристов

Погреться в горячей воде, обладающей целебными свойствами на 30-градусном морозе — особое удовольствие!

По окрестностям

Семилуженский острог Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Провести время с пользой и удовольствием можно не только в Томске, но и его окрестностях. Парк «Околица» рядом с селом Зоркальцево встречает гостей скульптурами, созданными здесь во время международного фестиваля «Праздник топора». В другой стороне — Семилуженский острог, крепость, восстановленная по облику казачьего острога XVII силами местного энтузиаста. На территории построены часовня, баня, кузница. А в 2017 году по соседству был открыт Дом-музей цесаревича — восстановленный дорожный павильон, построенный в специально для встречи будущего императора Николая II в 1891 году.

Семилуженский острог и Дом-музей цесаревича Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Село Нарым в Парабельском районе, старейшее в Томской области, известно как место ссылки молодого Сталина. В местном Музее политической ссылки открыт для посетителей дом Алексеевых, где квартировал «отец народов». Село Березовка в Первомайском районе, куда еще более ста назад перебрались эстонские поселенцы, так и называют — «эстонская деревня». Здесь работает культурный комплекс «Янов хутор», на территории которого воссоздан быт эстонцев.

Янов хутор Фото: предоставлено Департаментом по культуре и туризму Томской области

Музей-заповедник «Томская писаница», расположенный на правом берегу Томи, территориально находится в Кемеровской области, но экскурсии из Томска отправляются сюда постоянно. Огромный комплекс под открытым небом является первым в Сибири музеефицированным памятником первобытного наскального искусства. Можно прогуляться по реконструкциям древних жилищ и захоронений, древнеславянского капища и даже резиденции Деда Мороза.

Локальная кухня

Маффины с кедровым орехом Фото: Валерия Ощепкова

Конечно, без гастрономических удовольствий никуда — в кафе и ресторанах города можно попробовать самые разные блюда с «сибирским» характером. Начать можно с крапивных блинов и пельменей, продолжить котлетами из медвежатины или щуки, а на закуску не забыть про соленые грибочки, папоротник, дикий чеснок — колбу или нежнейшую строганину из сибирских рыб. Но если специалитеты не по душе, в Томске всегда можно выпить хорошего кофе и съесть вкусное пирожное.

В томской кофейне Фото: Владимир Дударев

Кондитерских с отличной выпечкой здесь хватает. А еще Томск решительно становится столицей сибирского сыроварения. Молодые сыры местного производства можно не только взять на завтрак, но и прихватить с собой в качестве вкусного сувенира. Как и роскошные сибирские сладости — кедрово-ягодные грильяжи, марципаны или терпкое варенье из сосновых шишек.

Что еще привезти из Томска

Фото: Серафима Кузина

Что еще можно купить в подарок: конечно, это туески, шкатулки и посуда из бересты и кедра. Особенно хороши те, что с истинно томским колоритом: например, магниты и броши, изображающие знаменитые окна с резными наличниками. На счастье стоит прихватить миниатюры обаятельных томских памятников. А для любителей интересных сувениров найдутся душевные подарки местного производства: свитшоты с сибирскими медведями, удобные блокноты с «томскими» паттернами или бирдекели с акварельными видами города.

Больше гидов по Томску — здесь.

Текст: Анна Мацковская, Елена Фаткулина

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