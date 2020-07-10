Загадочный Федор Кузьмич. Как в Томске нашли мощи знаменитого скитальца

10 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

Двадцать пять лет назад, в ночь с 5 на 6 июля 1995 года на территории Богородице-Алексиевского монастыря томские археологи обнаружили подтверждение главной томской легенды.

Позади были 48 часов непрерывной работы. И наконец, на глубине 4 метров в яме, освещаемой электрическими лампами, они увидели старый деревянный гроб.

Внутри украшенного резьбой ящика лежали останки человека, загадка которого будоражила людей более полутора веков.

Рассказываем, как в Томске нашли мощи знаменитого скитальца с тайным прошлым и что происходит с его наследием сегодня.

Утро в монастыре

Утро в день 25-летия обретения мощей святого Феодора Томского выдалось дождливым. Но несмотря на это, Божественная литургия проходила во дворе, прямо у крыльца Казанского храма Богородице-Алексиевского монастыря. Службу совершили митрополит Томский и Асиновский Ростислав, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий и епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан.

Во дворе монастыря Фото: Владимир Дударев

Прихожане вооружились зонтами, кто-то заранее подготовился и надел дождевик. Запах фимиама и свечей чувствовался, даже не смотря на повышенную влажность. Капли дождя с деревянной резной раки с мощами праведного старца методично смахивала лампадница.

Во дворе монастыря Фото: Владимир Дударев

В этот день любой мог подойти и увидеть ковчег со святыми останками, поднятыми 25 лет назад со дна глубокой ямы. Именно здесь, в ограде Томского Богородице-Алексиевского монастыря Фёдор Кузьмич завещал похоронить себя и обрел покой в 1864 году.

Могила старца в городе Томске. Из комплекта открыток ТОКМ им. М. Б. Шатилова Фото: https://elib.tomsk.ru/purl/1-21555/

Могила праведника стала местом паломничества буквально сразу. Через 40 лет, в 1904-м, на ней была завершена постройка часовни, возведенной на пожертвования. А еще через 80 лет, на излете советской власти, Федор Кузьмич был причислен к лику сибирских святых. Кем он был, и почему это произошло?

Человек с богатым прошлым

Портрет старца Федору Кузьмича работы неизвестного художника второй половины XIX века из собрания ТОКМ им. М. Б. Шатилова Фото: Елена Фаткулина

В 1836 году в Пермской губернии задержали подозрительного бродягу. На суде старик, не имевший при себе документов, назвался Фёдором Козьмичем Козьминым и утверждал, что неграмотен и не знает своих родителей. За бродяжничество его приговорили к 20 ударам плетьми и сибирской ссылке. В октябре того же года старик отправился по этапу в Мариинский уезд Томской губернии. Через пять месяцев с партией ссыльных он впервые прибыл в Томск.

В Государственном архиве Томской области сохранилось дело Томской экспедиции о ссыльных, где были указаны приметы бродяги – «рост 2 аршина и 6 с 3/4 вершков, глаза серые, волосы на голове и бороде светло-русые с проседью, кругловатый подбородок, на спине - следы от побоев кнутом». Томский исследователь Дмитрий Гахов отмечал, что «подобные документы должны были храниться также в Пермском, Тюменском и Тобольском архивах. В советское время их пытались там отыскать, но не нашли, наверное, уничтожили, а у нас сохранили».

Одежда и вещи старца Федора. Из комплекта открыток ТОКМ им. М. Б. Шатилова Фото: https://elib.tomsk.ru/purl/1-21555/

Из Томска Фёдор Козьмин отбыл дальше, к месту ссылки. Пять лет он прожил в поселке при Краснореченском винокуренном заводе. Затем старик был отпущен и скитался по деревням Мариинского уезда. Якобы неграмотный, бродяга обучал крестьянских детей грамоте, географии и истории. Денег за уроки не брал - только постную пищу. А еще любил в подробностях рассказывать о войне 1812 года. Кроме того, был удивительно похож на покойного государя Александра I, скоропостижно скончавшегося от простуды в 1825 году в Таганроге. Смерть императора породила множество слухов. И уже через десять лет появилась легенда об инсценировке Александром своей смерти и начале им жизни отшельника под именем Фёдора Кузьмича.

— Я убеждена - и многие мои коллеги, профессора и академики доказывают - что это именно Александр I. Еще до обнаружения мощей, я работала в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. И как-то читала предсмертное письмо некого священника Иоанна Александрийского, который пишет о том, что он приехал в Асинск (тогда Томская губерния) и увидел никого иного, как императора в образе Феодора Кузьмича. Он узнал его! — рассказывает искусствовед и исследовательница Ирина Евтихиева, сотрудница Томского художественного музея, в 1995-м - директор музея Богородице-Алексеевского монастыря.

В одной из уездных деревень со святым старцем познакомился томский купец Семён Хромов и в 1858 году уговорил Фёдора Кузьмича переехать в губернскую столицу. В Томске старец по-прежнему жил скромно: то на загородной заимке купца (сейчас это поселок Хромовка) то во флигеле, построенном Хромовым для Федора Кузьмича в своей усадьбе на Монастырской улице (улица Крылова, дома №24 и 26 а).

Дом наследника Хромова и келья старца Федора в Томске. Келья старца в доме Хромова в Томске. Заимка Хромова близ Томска и келья старца там же. Из комплекта открыток ТОКМ им. М. Б. Шатилова Фото: https://elib.tomsk.ru/purl/1-21555/

К нему все так же шли паломники из разных мест. В народе пересказывались истории о чудесной помощи старца - как он исцелил больного священника, предсказал счастливый брак паре и даже разоблачил беглого-каторжника убийцу. А после смерти старца, верящие в его чудесную силу стали приходить на могилу Федора Кузьмича. Там чудеса, по мнению многих почитателей, продолжились: идущие поклониться праведнику Феодору, излечивались от болезней, враждующие примирялись, а отчаявшиеся находили веру жить дальше.

— Фёдор жил светлой жизнью, поэтому на его могиле и начали происходить чудеса. Чудеса - это не магия, это та Божья сила, которая проходит через святого к человеку, — считает Ирина Евтихиева.

В Томске организовалось целое общество почитателей Фёдора Кузьмича. Как отмечают в Томской епархии, самое первое датированное упоминание о старце Феодоре в печати появляется в 1868 году, по свидетельству игумена Парфения (Агеева), писавшего при томском монастыре свои воспоминания о путешествиях.

Но тайна старца обсуждалась в конце XIX века не только в Сибири. Статьи с рассуждениями на эту тему появляются и в центральной прессе. Позднее, в 1905 году Лев Толстой даже написал рассказ «Посмертные записки старца Фёдора Кузьмича».

Что дополнительно подогревало таинственную историю? Личный врач императора Александра I Тарасов до самой смерти уклонялся от официальных заупокойных поминовений императора. Склеп императора в Петропавловском соборе вскрывался трижды и по утверждению очевидцев он был пуст. Почерковедческая экспертиза, проведенная уже в наше время, подтверждала тождественность почерка старца и императора. Да и большинство потомков Романовых также придерживалось мнения о подлинности легенды.

Ночные раскопки

Старец Федор Кузьмич Фото: Владимир Дударев

До 1995 года официально захоронение старца в Томске не вскрывалось ни разу, хотя однажды такая попытка предпринималась томским археологом и краеведом Витольдом Славниным. Но разрешения на раскопки в областном управлении культуры он не получил, слишком одиозной была фигура местного чудотворца.

В то же время, в 1992 году профессор ТГУ Валентина Ивания опубликовала в газете «Томский вестник» статью, в которой не только делилась воспоминаниями о надругательствах над могилой студентами пединститута в 1930-е годы, но и о том, что после публикации статьи о старце в газете «Неделя» в 1950-х могила старца была вскрыта, а череп старца и его перстень похищены окрестными мальчишками.

Раскопки на территории Богородице-Алексиевского монастыря в 1995 году начали местные семинаристы. По словам томского археолога Людмилы Чиндиной, в то время сотрудничавшей с «Центром охраны памятников», 3 июля 1995 года она работала на территории Томской области, когда директор центра Любовь Демакова сообщила ей о начале раскопок на месте могилы старца Федора Кузьмича.

В разговоре с корреспондентом «Томского Обзора» Людмила Чиндина вспоминает - за много лет место захоронения превратилось практически в «помойную яму», полную мусора и грязи. К моменту прибытия археолога на место, почти весь культурный слой уже выкопан. Людмила Александровна понимает, что происходит историческое событие, и в ситуацию просто необходимо включиться профессионалу:

— Я поняла, что все равно будут копать и, чтобы ничего не загубили, я решила, что буду отслеживать раскопки даже без разрешительного документа - открытого листа. Иногда приходится бросаться на амбразуру.

Чтобы вскрытая могила не была разграблена зеваками, решено было копать без перерывов и остановок. Уже ночью гроб наконец нашли, а внутри него - останки старца. Собрав скелет, обнаружили, что не хватает черепа - осталась лишь борода - и бедренной кости.

Людмила Чиндина предполагает, что могилу раскопали и забрали череп старца ещё во времена революции - возможно, это было связано как раз с тем, что Фёдора считали императором Александром I.

«Вскрытие могилы старца осуществлялось: археологом Людмилой Александровной Чиндиной, прокурором – криминалистом Виктором Павловичем Епонешниковым. Принимали участи в раскопках и семинаристы, журналист Эдуард Викторович Стойлов, археолог Мария Петровна Черная. Акт о вскрытии могилы был подписан судмедэкспертом А.А. Беловым, следователем прокуратуры А.В. Германом, профессором – историком Л.А. Чиндиной, а также представителями церкви, общественности». Из работы историка-исследователя из ТГУ Ирины Киселевой

Пробы ДНК были взяты судмедэкспертами. Мощи переданы благочинному Томских храмов отцу Леониду Хараиму. Но генетическая экспертиза, которая бы расставила точки над i, до сих пор так и не состоялась - к необходимости ее проведения по-разному относятся и светские, и церковные власти.

Память о Федоре Кузьмиче

Родник в Хромовке Фото: Анастасия Истомина

Вне зависимости от того, что может выяснить генетическая экспертиза, если она когда-нибудь все-таки состоится, история о Федоре Кузьмиче давно стала частью томского культурного и туристического ландшафта.

На месте зимней кельи старца в усадьбе купца Хромова ещё до революции, был музей памяти старца Фёдора. По воскресеньям митрополит Макарий совершал крестный ход, в музей приходили люди.

Мебель и книги старца, а также стаканы, ложки, гребенка, псалтирь и тарелка Федора Кузьмича. Из комплекта открыток ТОКМ им. М. Б. Шатилова Фото: https://elib.tomsk.ru/purl/1-21555/

Но в советское время на месте кельи был построен ресторан «Осень» Томского треста столовых №1. А 5 июля 2003 года, в день обретения мощей святого Федора, нынешний митрополит Томский и Асиновский Ростислав заложил камень в основание будущей часовни на месте бывшей кельи Федора Кузьмича.

Камень, заложенный в основание часовни на месте кельи старца Фото: Владимир Дударев

Еще одним напоминанием о святом Феодоре Томском служит родник на берегу реки Ушайки в районе бывшей деревне Хромовки, где располагалась летняя келья старца. На её месте находится памятник Федору Кузьмичу.

Родник и памятник старцу Федору Фото: Анастасия Истомина

Сам дом Хромова на Крылова, 26 после смерти купца не раз переходил из рук в руки: то он принадлежал областному Управлению образования, то был гостиницей, то учебным корпусом для повышения квалификации педагогов. Его пытались снести, но к счастью, в 2017 году усадебному комплексу, состоящему из двух зданий и сквера, на месте которого когда-то стояла келья старца, присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Сейчас здание без крыши пустует в ожидании реставрации и по-прежнему является потенциально одной из самых интересных туристических точек в центре Томска.

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Анастасия Истомина, Владимир Дударев

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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