Вторая жизнь ненужных вещей. Как производить меньше мусора

27 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Влад Кутепов

Человечество с каждым годом всё сильнее засоряет планету. Для производства одноразовых стаканчиков в год вырубают 32 миллиона деревьев. В России пакеты используют со скоростью 1248 штук в секунду — это 42,5 млрд в год. В морях и океанах плавают целые мусорные острова, пластик всё чаще становится пищей для обитателей водоемов, приводя к печальным последствиям.

Например, в прошлом году на Филиппинах нашли погибшего кита, в желудке которого было 40 килограммов пластика. По всему миру ежегодно таким образом гибнет около 100 тысяч морских млекопитающих и около 1 миллиона морских птиц. Экологи прогнозируют, что, если ситуация не изменится, к 2050 году пластика в океане будет больше, чем рыбы.

Для человека пластик также небезопасен. Микрочастицы пластика попадают в наш организм из пищи и напитков: в частности, при нагревании пластиковой посуды, когда мы греем еду в пластиковом контейнере или пьём кофе в стаканчике с пластиковой крышкой и трубочкой (сам одноразовый стаканчик тоже не бумажный, а обработан слоем пластика). Такая «подпитка» может грозить онкологическими заболеваниями, задержками развития детей, эндокринными нарушениями, генетическими мутациями.

Чтобы помочь планете и себе, можно перейти на более осознанный подход к тому, что мы покупаем, в какой упаковке и в каком количестве. Сейчас набирает популярность концепция Zero Waste — ноль отходов, главные принципы которой — refuse (откажись), reduce (сократи), reuse (используй повторно), recycle (переработай) и продвинутый уровень — rot (компостируй).

Мы можем сократить количество одноразовых предметов — от пакетов в магазине до бутылок с водой, заменив их на сумку-шопер и фильтры. Можно повторно использовать многие предметы, хендмэйд-мастера даже пластиковые бутылки могут превратить в произведения искусства, в сети можно найти множество мастер-классов. Компостировать органические отходы удобно в теплое время года, если у вас, например, есть огород или дача. И, конечно, важно отдавать отходы на переработку — это помогает защитить природу и сократить добычу ископаемого сырья и производство материалов для изготовления новой продукции.

Батарейки, сдавайтесь!

Фото: vk.com/batareiki_tomsk

Особое место среди изобилия отходов занимают батарейки. После выработки ресурса эти маленькие помощники наносят чудовищный вред экологии, если их правильно не утилизировать. Попав на мусорный полигон, они начинают источать кислоту, щелочь, ртуть, свинец, кадмий и другие тяжелые металлы, опасные для всего живого. В итоге одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы и до 400 литров воды. А всего ежегодно вместе с выброшенными на свалки элементами питания в окружающую среду попадают более 10 тонн ртути, порядка 90 тысяч тонн свинца и еще примерно 20 тысяч тонн раствора серной кислоты. Эти токсичные вещества проникают в почву и в грунтовые воды, разносятся с ними по большой территории и в конечном итоге могут попасть на наш стол вместе с якобы полезными овощами и фруктами. Тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в организме человека и могут вызывать различные патологии. Например, свинец может привести к проблемам с сердцем, заболеваниям печени и почек, вызвать поражение клеток мозга.

Чтобы использовать меньше батареек, можно перейти на аккумуляторы. И, естественно, отработанные элементы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Их нужно сдавать на переработку. В Томске во многих магазинах можно встретить специальные емкости для приема этих отходов. Например, контейнеры для приема батареек установлены в сети магазинов «Лента», «Калина-Малина (Волков)», магазине «Радиотехника» (пр. Ленина, 173) и много где еще. Также сбором батареек занимаются участники проекта «Батарейки, сдавайтесь!». Их кубы также можно найти по всему городу.

Отработанные элементы питания направят на переработку, где их измельчат и выделят соли цветных металлов, которые в дальнейшем будут использоваться для создания новых батареек.

«Переплавка» мобильных телефонов

Фото: Bruno /Germany с сайта Pixabay

Мобильные телефоны — возможно, не очевидный, но также важный предмет для правильной утилизации. Многие обновляют свои сотовые раз в несколько лет, а кто-то каждый год и даже чаще. Эксперты посчитали, что за 9 месяцев этого года на российском рынке было продано 23 млн гаджетов, это значит, что каждый шестой россиянин обновил свой смартфон. Старые телефоны зачастую отправляются к старшим родственникам, но всему есть предел, да и не все гаджеты остаются в рабочем состоянии, поэтому приходит время их утилизировать.

Почему нельзя отправить смартфон в обычное мусорное ведро? В состав мобильных телефонов входят пластик, медь, цветные и даже драгоценные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные элементы, такие как свинец, литий, хром. Поэтому лучше всего отправлять телефоны на переработку — это поможет не допустить проникновения в окружающую среду вредных веществ и повторно использовать пластик и редкоземельные металлы.

Чтобы телефон попал на переработку — отнесите его в салон Tele2. Мобильный оператор запустил проект «Переплавка» и предлагает «сплавить по другим правилам» старые телефоны — экологично и безопасно. Зоны приема ненужных аппаратов появились в более чем 500 салонах связи Tele2 в 60 регионах России, включая Томск. По мере наполнения боксов Tele2 будет отправлять телефоны на переработку в Корпорацию «Экополис» — комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования в России.

В Томске 6 салонов, где принимают старые телефоны. Например, на проспекте Ленина, 163а; пр. Комсомольском, 53; ул. Нахимова, 15а — полный список можно посмотреть на странице проекта «Переплавка».

Фото: eldorado.ru

Еще одна проблема — старая бытовая техника. Если работающие образцы еще можно попытаться продать или просто отдать кому-нибудь, то неработающие, как правило, просто отправляются к мусорным контейнерам. На свалке бытовых отходов старый телевизор или пылесос постепенно разрушается, «обогащая» тяжелыми металлами окружающую среду. Это может привести к плачевным последствиям: сложные бытовые приборы содержат огромное количество потенциально опасных для окружающей среды — и в конечном счете для самого же человека — материалов.

Чтобы избежать загрязнения природы, сломанную технику можно попробовать продать на запчасти в ближайшую мастерскую или сервисный центр. Также можно обратиться в магазины крупных торговых сетей, вроде «Эльдорадо» или «М.Видео», где за нерабочие приборы можно еще и получить скидку. Из магазина техника отправится на специальное предприятие, где ее разберут, детали отсортируют и отправят на вторичную переработку. А позже из них сделают новую технику.

Отходы — в сетки

Фото: пресс-служба мэрии Томска

Большая часть бытового мусора, который, как правило, отправляется на мусорный полигон, может получить вторую жизнь. Макулатуру, различный пластик, алюминиевые банки, стеклотару (как целую, так и стеклобой) можно перерабатывать. Этот вопрос становится все более актуальным в России. Производить что-то из вторсырья проще и дешевле, чем закупать исходный материал, и уж тем более куда как более экологично, ведь при этом сокращается использование природных ресурсов. Нужно только научиться сортировать мусор и сдавать его в специальные контейнеры.

Каждый год выбрасывается более 200 млрд пластиковых бутылок, а количество одноразовых пластиковых стаканчиков достигает 58 млрд. Пластик не подлежит химическому или биологическому разложению. Вместо этого он распадается на микропластик, который загрязняет нашу среду обитания.

В Томске пластик, стекло, металл, макулатуру можно сдать, положив вторсырье в специальные желтые сетки компании «Чистый мир» от этой компании или в оранжевые от «Спецавтохозяйства», которые можно встретить во всех районах города. Туда можно сдать:

пластик с маркировками 1, 2, 4, 5, 6 в треугольнике (бутылки, пакеты, контейнеры из-под сметаны, йогурта, молочных продуктов, одноразовые контейнеры и многое другое);

стеклянные банки и бутылки;

консервные и алюминиевые банки;

картон и бумагу (книги, газеты, журналы, листовки, без скоб и пластиковых вставок и упакованные в отдельный пакет — чтобы не промокли).

Чтобы вторсырье действительно можно было переработать — оно не должно содержать остатков пищи — всполосните банки, бутылки, контейнеры перед сдачей. Также всю тару рекомендуется смять, чтобы она занимала меньше места — это поможет забрать больший объем вторсырья на переработку. И еще один совет: пластиковые крышки лучше собирать в отдельный пакет, чтобы не затерялись, а в идеале - сдавать в специальные пункты сбора. Например, экологическое движение «Зеленый луч» по 5 рублей с каждого килограмма собранных крышек отправляет на помощь бездомным животным.

Подробнее о том, что можно и что нельзя складывать контейнеры для раздельного сбора, а также детальные инструкции о подготовке вторсырья к сдаче можно посмотреть в памятке.

«Свалка» вместо свалки

Фото: Вероника Белецкая

Еще один из вариантов осмысленного обращения с ненужными вещами — дать им путь в новую жизнь. Конечно, на первый взгляд может казаться, что проще отправить старый свитер, книги или посуду в мусорный контейнер, а не искать тех, кому все это может пригодиться. Но тут на помощь придут участники проекта «Свалка». Просто соберите всю ту одежду, что годами без дела хранится в шкафах, обувь, игрушки, посуду, книги, технику и даже предметы мебели и оставьте заявку в группе проекта. Ребята приедут и бесплатно избавят вас от ненужного. А в некоторых случаях даже немного заплатят.

Часть собранных вещей пристроят нуждающимся, выставят на продажу в собственном магазине, часть отправят на переработку, а что-то даже может попасть в музеи города. Кстати, на «Свалке» можно найти настоящие раритеты, если вы коллекционер, или просто хорошие вещи по низкой цене, если вы ответственный потребитель.

Фото: Вероника Белецкая

А в целом, собираясь купить новую вещь, стоит подумать: действительно ли она вам нужна? И не идти на поводу у навязанных стандартов каждый сезон покупать новую одежду. Делайте выбор в пользу красивых и качественных вещей, которые вам нравятся и которые можно носить долго.

Не платить каждый раз

Фото: Markus Spiske для Unsplash

Кроме сортировки и правильной утилизации отходов есть еще один важный момент. Это сокращение ненужных отходов. Решить эту задачу с легкостью помогает замена многих одноразовых вещей на их многоразовые аналоги. В ряде случаев это несет не только экологическую пользу, но и материальную выгоду.

Самый очевидный пример — полиэтиленовый пакет из супермаркета. Его цена в томских магазинах колеблется в районе 2-5 рублей. Если ходить в магазин хотя бы через день и при этом каждый раз покупать пакет, то в год на это будет уходить около 1 тысячи рублей (а ведь бывают дни, когда мы фасуем покупки сразу в несколько пакетов). Практичнее завести сумку-шопер — купить готовую или сшить самостоятельно — и не порвется по пути, как пакет, и экологический вред поможет снизить.

Мелкие фасовочные пакетики запросто может заменить «фруктовка» — сетчатый или текстильный мешочек для фруктов, овощей, орехов и прочих товаров на развес. «Фруктовки» можно найти практически в любом крупном магазине, заказать на онлайн-площадках или также сшить самим.

Вместо того, чтобы брать кофе навынос в одноразовом стаканчике, можно завести свою термокружку. «Бумажный» стаканчик на деле не такой уж бумажный, а обработан слоем пластика (иначе он просто бы размок от жидкости). А пластик при нагревании выделяет не самые полезные вещества. А еще по причине своей «двуслойности» — из-за того, что бумагу и пластик нельзя разделить — такие стаканчики не принимаются на переработку. Есть целое движение My cup, please! В кофейнях, которые его поддерживают, вам без труда нальют напиток в вашу термокружку, а в некоторых дадут бонус. Но не стесняйтесь и в других заведениях делать так же — просто объясните, почему для вас это важно.

Еще один источников отходов — это упаковка продуктов. Старайтесь выбирать ту, что можно сдать на переработку или, если это возможно, покупать в свою тару. Например, многие продукты без упаковки можно найти в магазине «Два лимона». Но и тут как с кофе — практику можно расширять в других магазинах.

«Зеленые» инициативы можно внедрять и на работе. Например, отказаться от одноразовой пластиковой посуды, стараться экономней использовать бумагу, практиковать замену стержней в ручках вместо покупки новых, сдавать макулатуру и т.п.

Чтобы внести свой вклад в сохранение нашей планеты, не обязательно делать всё и сразу. Достаточно переосмыслить свои привычные действия и начать потихоньку внедрять полезные привычки. Сегодня возьмем вместо пакета многоразовую сумку, завтра обзаведемся термокружкой вместо бумажно-пластиковых стаканчиков, послезавтра научимся разбираться в маркировках пластика. И шаг за шагом вместе мы сможем сделать так, чтобы росли не новые горы мусора, а трава и цветы.

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