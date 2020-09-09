Наш город+ 2020 в Томске. Музей и город: как им сегодня взаимодействовать?

9 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Александр Почтарев

Чего ждут люди от культурно-общественной жизни своего города, как меняются, прислушиваясь к современности, музеи, какие проекты важны и почему?

В этих вопросах во время онлайн-разговора «Музей для города — город для музея» в рамках проекта Томского краеведческого музея «Наш город+ 2020» разбирались эксперты из Томска и других городов и стран.

Онлайн-разговор, в котором участвовали собеседники из пяти городов трех стран, проходил в виртуальной студии. Томские участники работали в ней живьем, остальные подключались через мессенджеры Фото: Александр Почтарев

Разговор начался с глобального вопроса. Чего жители хотят от культурно-общественной жизни своего города? Куба Снопек, польский градостроитель и исследователь архитектуры, выпускник Вроцлавского технологического университета считает, что лучше всего работают локальные инициативы:

— У всех городов своя история, свои герои, своя практика. И нужно дать возможность этой культуре пространства просто развиваться, превратить ее в программу — это правильный путь для создания локальной идентичности, живого места. Наполнение города, сами институции, там работающие, всегда вызывают у меня больше интереса, чем архитектура.

Дмитрий Абрамов, куратор образовательных проектов, организатор PechaKucha Moscow и CreativeMornings Moscow, много лет жил в Томске и помнит особенности и проблемы родного города. На его взгляд, здесь не хватает площадок для воплощения идей горожан:

— Людям хочется сделать что-то свое, и было бы здорово, если бы в городе находились места, где можно организовать все самим, без диктата со стороны площадок. В небольших российских городах это острый вопрос, я знаю, поскольку в силу своей деятельности завязан на площадке, где можно провести мероприятие. Помню, когда я работал в медиа-институте «Стрелка», мы запускали проект «Вектор». Я объехал много городов, где общался с культурными предпринимателями, с инициативными людьми. На вопрос, чего не хватает в городе, часто отвечали: современных площадок, где мы бы могли что-то делать, не увязая в бюрократии, в согласовании с департаментами.

Даже если эти площадки есть, часто нужно преодолеть определенный «барьер», чтобы начать сотрудничество. В этой ситуации важно, что одними из первых активно взаимодействовать с обществом и горожанами начали музеи:

— Они одними из первых стали думать в правильном направлении, понимать, что нельзя находиться в некой «капсуле», быть обособленными. Музеи немыслимы без посетителей, то есть без горожан, — полагает Дмитрий. — И Томский краеведческий музей — это пример того, как институция становится открытой для разных инициатив. В его дворе проходят встречи CreativeMornings, выставки, мероприятия… Важно, чтобы не только музеи из институций это понимали: пуская к себе других людей, они не теряют, а, наоборот, приобретают. У них появляется больше точек соприкосновения с разными сообществами, что обязательно даст свои плоды. Горожане, возможно, начнут иначе относится к этой институции, площадке.

Что касается выбора проектов, то Дмитрий предлагает побеждать «комплекс провинциала», вызывающий сомнения в своих силах, с помощью форматов, которые уже зарекомендовали себя в мире:

— PechaKucha, TEDx, Science Slam, CreativeMornings — все это некоммерческие истории, для них не нужны инвестиции. Когда ты начинаешь в сибирском небольшом городе делать что-то, имеющую большую международную историю, это тебя поддерживает. Может, не сразу все здорово получится. Но когда видишь, что много других маленьких городов справилось, то уже легче. К примеру, PechaKucha идет в более чем 1200 городах по всей планете. И не надо бояться, что глобальные проекты, обладающие своим форматом, лишены городской идентичности. То, что вы будете вкладывать в него, будет локальным. Это популярный глокализм, когда глобальное сталкивается с локальным и на выходе получается что-то, интересное и нужное горожанам.

Музей в современном городе

В студии Фото: Александр Почтарев

Сегодня культурные институции меняются. Что такое музей в современном городе и зачем он городу нужен, обсуждали с примерами из томской и екатеринбургской музейной жизни.

— Музей бережет память в виде подлинных экспонатов, хранящих прикосновение бывших владельцев, человек может обратиться к этим воспоминаниям, — полагает Анна Полякова, начальник отдела маркетинга Томского областного краеведческого музея. — В 2017 году мы организовывали выставку, посвященную революционным событиям столетней давности и использовали фотографии Томска того времени. У нас было ощущение, словно мы прошли по революционным улицам... Музеи могут помочь «вспомнить» даже то, чего с тобой не происходило, с их помощью можно обратиться к городской памяти.

Директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, рассуждая о роли музея в современном городе, полагает:

— Их много, каждый музей берет на себя столько, сколько «унесет». Часто они определяются теми нишами, потребность в которых у общества есть, но где нет альтернативных игроков. Например, документальный театр мог бы развиваться в театрах, но если этого не случается, проникает в музеи. Конечно, у музея осталась функция по сохранению прошлого. Причем важно сохранять не только материальные вещи, но и другие данные. Это касается и устных историй горожан. Сегодня не существует других институций, которые бы системно думали, как мы будем сохранять то, что собой представлял город сегодня. Музей должен это делать, но ему нужны огромные ресурсы и партнеры. И третья функция музея уникальная. Если говорить про развитие, осмысление города — мало институций, которые видят город целиком: и хронологический срез, и временной контекст, и осмысляют происходящие сегодня процессы стратегически. Мы оцениваем вещи в большом контексте. Мало кто думает, какой город сегодня, что о нем мы будем знать завтра и каким он будет, исходя из пути, который прошел, и возможностей.

Что касается перемен, то музей истории Екатеринбурга переживает трансформацию — и сотрудники, и программы настраиваются на максимально горизонтальное сотрудничество с горожанами. А еще выходит из рамок, заданных пространством:

— Это заблуждение, что музей истории города ограничен своими стенами, — уверен Сергей. — История семей, предприятия, улиц — это все история города. И мы очень маленькую часть этого прошлого храним, изучаем, знаем. Остальная информация находится у них, у горожан. И еще вопрос, у кого коллекция больше. Мы предлагаем разные форматы, чтобы горожане, обладающие интересом к городу, осваивали разные профессии и компетенции, при этом часть своего наследия упаковывая и изучая, предъявляли нам. Они сегодня создают авторские маршруты экскурсий в рамках нашей Школы городских маршрутов, пишут книжки, делают сувенирную линейку, вдохновляясь идентичностью районов или нашей коллекцией. Пишут сценарии для кино, его снимают. Недавно мы поменяли службу смотрителей, теперь у нас гиды-медиаторы. Их задача делится на две части: 50% — рассказывать и быть помощником, а 50% — слушать, объяснив посетителям, что они могут стать полноценным соавтором музея.

Что нужно городу?

Виталий Серяков и Алена Шафер Фото: Александр Почтарев

Проект «Наш город + 2020» воплощается в жизнь при поддержке СИБУРа, его программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» (прим. прием заявок на конкурс проектов для их реализации в 2021 году стартовал, завершится он 25 октября). Среди томских обладателей грантов не первый год есть такие крупные культурные институции, как Томский краеведческий музей и Томский ТЮЗ. Почему городские культурные проекты важны и по каким критериям в СИБУРе отбирают, кого поддержать?

— При оценке проектов учитывается несколько критериев. Одним из наиболее значимых является новизна проекта и его вклад в развитие города, внедрение новых практик и форматов в учреждениях культуры. И мы всегда приветствуем, когда внутри уже действующих проектов возникают новые направления и инициативы, — поясняет Варвара Мелекесцева, главный эксперт поддержки инвестиционной деятельности и социальной политики СИБУРа.

— 2020 год внес коррективы в наши планы, в итоге Областной молодежный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» объединился с Детской документальной театральной лабораторией «Когда мама была маленькой», проектом «Арт-лаборатории» Международного фестиваля-школы «Территория» и компании СИБУР, — рассказывает Виталий Серяков, начальник отдела маркетинга, рекламы и проектной деятельности Томского ТЮЗа. — Что касается взаимодействий с городом, то, когда театр реализует проект, это влияет на Томск. Мы решаем определенные задачи и проблемы, в случае с «Театром в кармане» это увлечение молодежи искусством, театром. Ребята хотят развития, мы благодаря поддержке СИБУРа приглашаем вести мастер-классы знаменитых педагогов из Москвы, Петербурга, других городов. Для развития в направлении семейного театра интересна Детская документальная театральная лаборатория. Мамы с детьми от 7 до 12 лет работают с драматургом Алексеем Житковским, он собирает истории о детстве, семейных ценностях. Они станут основой для спектакля «Когда мама была маленькой», эта работа войдет в репертуар ТЮЗа. Когда мы делаем проект, то начинаем с цели и задачи, с того, для чего он нам нужен. У нас есть стратегия развития театра, и гранты — это инструменты ее реализации стратегии.

Объединение с другими институциями повышает интерес к проектам:

— У нас в прошлом году было театральное направление лаборатории, и получился потрясающий спектакль «Восьмой Б», в нем участвовали дети. Помню удивительное ощущение — это одновременно и театр, и музей, — говорит Алёна Шафер, ведущий специалист по экспозиционной и выставочной работе Томского областного краеведческого музея. — Особый бренд — личные истории. В проекте «Сибиряки вольные и невольные» мы объединились с ТЮЗом и поставили документальный спектакль «Восстание». Но как понять, нужны ли наши проекты городу, вдруг они интерес именно нам, их придумавшим?

Варвара уточнила, что при оценке проектов обязательно учитываю общую ситуацию в городе, какие проекты в нем уже были реализовано, какие намечаются:

— Мы создали карту культурных событий города, чтобы самим понимать, как и чем город живет. И мы ежегодно проводим оценку уже реализованных проектов, чтобы узнать, как оценивают их жители города, сами авторы и участники.

Главные ассоциации — университеты и деревянное зодчество

Наталья Почтарева и Елена Родионова Фото: Александр Почтарев

Как выявить и сохранить ключевые этапы развития Томска обсуждали доцент отделения социально-гуманитарных наук ТПУ Елена Родионова и заведующая Сибирским филиалом ГМИ им. Пушкина Наталья Почтарева. Они изучили, какие чувства, эмоции, визуальные образы вызывает город у томичей город. В опросе участвовали 290 горожан разных поколений. Выяснилось, что город воспринимается как молодежный, интересный, вдохновляющий, но бедный. Ключевые ассоциации с Томском — 70% опрошенных упомянули науку, интеллектуальную среду, университеты. На 2 месте (42%) деревянное зодчество.

С университетами связаны многие проекты:

— Мы налаживаем контакты с вузами, буквально на днях открыли выставку «Мифы и пиксели», это студенты института культуры и искусств, графики, выставляли свои работы, а от нашего музея будет лекция по графике, — говорит Наталья Почтарева. — В планах у нас большой проект, связанный с паблик-артом. Без деревянного зодчества тоже проекты не обходятся. В прошлом году реставрировали дом на Крылова, 5, выиграв грант, в процессе участвовало много молодых людей 19-25 лет. Другой проект, где я руководитель — «Карта историй», это задумка показать жизнь деревянного дома через личные истории тех, кто там живет. В нем участвует молодое поколение — они фотографируют, берут интервью. Есть и проекты, поддерживающие давние традиции. В этом году к таким можно отнести «Памятные вещи», он посвящен победе в Великой Отечественной войне. Это семейные истории войны, выраженные с помощью фотографии.

Частные истории

Илья Мясников и Елена Фаткулина Фото: Александр Почтарев

Город — это еще и нематериальное наследие, коллективная память и частные истории. Как возможно работать с ними и сохранять их, с конкретными примерами предлагали декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников и главный редактор «Томского обзора» Елена Фаткулина. Елена рассказала о музее «Профессорская квартира»:

— Это локальный проект, он появился в Томске меньше года назад. В одном из старых домов, объектов деревянного зодчества, частное лицо выкупило квартиру, при участии местных искусствоведов и горожан удалось собрать предметы интерьера профессорской квартиры конца XIX — начала ХХ века. Сейчас в музее продолжают собирать, только уже не вещи, а истории людей, живших в этом доме, живших в Томске в то время, связанных с образованием. Получился интересный проект, в доступной форме доносящий и до горожан, и до туристов локальную память. Интересно, что организовал его не томич, а человек, приехавший в город и влюбившийся в него. Проект постоянно вовлекает в свою орбиту новых людей, во многом тех, кто приезжает в Томск. И в «Профессорской квартире» копятся артефакты — от буфета, который снимался в фильме «Собачье сердце», до мелких домашних вещиц из коллекций томичей.

Илья Мясников вспомнил несколько увлекательных медийных проектов. Один начался с того, что он увидел в музее истории Томска карту, сделанную архитектором и инженером Юрием Павловичем Нагорновым:

— Он потратил на нее 8 лет, это детальное изображение Томска начала ХХ века с высоты примерно 1 км, но с восстановлением архитектурных деталей каждого здания. На ней сохранена логика построения, внутренняя геометрия Томска. Однажды мы со студентами решили приблизить этот культурный феномен к томичам и на страницах газеты воплотили проект «Большая прогулка». Мы публиковали фрагмент карты и давали комментарии об истории зданий, улицы, давали социологический, культурный, экономический срез того времени. Читатели должны были несколько месяцев собирать фрагменты карты и склеивать их в один большой экспонат, размером 1 на 2 метра. Кто в числе первых прислал нам селфи со своими картами, получил приглашение на встречу в редакцию, мы долго обсуждали историю Томска. Оказалось, их она очень трогает. Второй проект ближе к музейной теме, он был реализован на площадке краеведческого музея совместно с арт-проектом «Васильев Вечер». Он назывался «Театр живой истории». Непонятые, не пережитые, травмирующие моменты истории было решено буквально сыграть. И современные молодые люди перевоплотились в жителей Томской губернии, которые должны принять решение, что им сделать с предложением, провести ветку Транссиба через их деревню. Это был реверанс в сторону старой легенды о том, что Транссиб не прошел через город, поскольку томские элиты откупились от этого предложения. Легенда популярна, хотя не подтверждена. В Театре живой истории люди надевали костюмы тех времен и совместно принимали решение, что делать с инженером. Проживание исторических реалий делало их понятнее для людей.

Длинный насыщенный онлайн-разговор был стартом проекта «Наш город + 2020». Алена Шафер напомнила, что он продлится до конца октября. Впереди всех заинтересованных в теме ждет большая проектная программа с мастер-классами, образовательными мероприятиями и выставкой в финале.

Текст: Мария Симонова

Фото: Александр Почтарев

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