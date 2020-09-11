На картине. 34 вида Томского государственного университета

11 сентября 2020 / Томский Обзор

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Художники изображали Томский государственный университет со дня его открытия в 1888 году. Главный корпус с его шпилем, колоннами и арочными окнами чаще всего становился объектом изображения художников, каждый из которых пытался найти необыкновенный ракурс.

Также внимание художников привлекали Университетская роща, мостик через речку Медичку, построенный по проекту архитектора Андрея Крячкова, центральные ворота, кованая решетка ограды. Изображение университета было достаточно популярным в советское время – его печатали на открытках, вымпелах и значках.

Вид университета тиражировался и при помощи печатной графики – это были серии эстампов, посвященные как Томску, так и самому Университету. Современные художники раскрывают образ ТГУ в быстрых легких этюдах и картинах.

Михаил Рашевский. Общий вид Сибирского университета, в Томске. 1887

Павел Кошаров. Томский Университет в бывшей городской роще. 1890-е

Юрий и Тамара Фёдоровы. Открытие Томского Императорского университета. 2013

Павел Пясецкий. Томск. Фрагмент панорамы «Виды Транссибирской магистрали» 1894-1903 Государственный Эрмитаж

Августа Капустина-Попова. Томский университет. Начало ХХ века Томский областной художественный музей

Вадим Мизеров. Университет. 1913

Вадим Мизеров. Март. 1923 Новосибирский государственный художественный музей

Вадим Мизеров. Осень в университетской роще. 1928 Томский областной художественный музей

Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева. Открытка 1954 года

1. Конверт. Университет. Томск. 1960

2. ​Конверт. Томск. Государственный университет им. Куйбышева. 1973

Виталий Рогаль. Томский Университет. Набросок. 1966 Томский областной художественный музей

Александр Евтихиев. Университет

Геннадий Ламанов. Этюд. 1960-е Картинная галерея на Карташова

Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979

Розалия Пантелеева. Университет

Владимир Кудряшов. Университет

1. Владимир Марьин. Томский университет. 1982

2-4. Экслибрисы

Значок. Томск. Университет

1. Вымпел Томский Университет. 1970-1980-е

2. Вымпел. Томский Университет. 1988

Петрачков Леонид. Университет. Из серии "Томск". 1993 Музей г. Северска

Олег Арутюнов. ТГУ. 2005

Евгения Мельченко. Снегопад. 2015

Сергей Авдеев. Университет. 2018

Николай Исаев. Университет. 2018

Сергей Мусоров. Томский государственный университет. 2018

Борис Перцев. Университет. 2018

Николай Исаев. ТГУ. 2018

Николай Исаев. Ворота ТГУ. 2019

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