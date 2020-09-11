На картине. 34 вида Томского государственного университета
11 сентября 2020 / Томский Обзор
Лукия Мурина
Художники изображали Томский государственный университет со дня его открытия в 1888 году. Главный корпус с его шпилем, колоннами и арочными окнами чаще всего становился объектом изображения художников, каждый из которых пытался найти необыкновенный ракурс.
Также внимание художников привлекали Университетская роща, мостик через речку Медичку, построенный по проекту архитектора Андрея Крячкова, центральные ворота, кованая решетка ограды. Изображение университета было достаточно популярным в советское время – его печатали на открытках, вымпелах и значках.
Вид университета тиражировался и при помощи печатной графики – это были серии эстампов, посвященные как Томску, так и самому Университету. Современные художники раскрывают образ ТГУ в быстрых легких этюдах и картинах.
Михаил Рашевский. Общий вид Сибирского университета, в Томске. 1887
Павел Кошаров. Томский Университет в бывшей городской роще. 1890-е
Юрий и Тамара Фёдоровы. Открытие Томского Императорского университета. 2013
Павел Пясецкий. Томск. Фрагмент панорамы «Виды Транссибирской магистрали» 1894-1903
Августа Капустина-Попова. Томский университет. Начало ХХ века
Вадим Мизеров. Университет. 1913
Вадим Мизеров. Март. 1923
Вадим Мизеров. Осень в университетской роще. 1928
Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева. Открытка 1954 года
1. Конверт. Университет. Томск. 1960
2. Конверт. Томск. Государственный университет им. Куйбышева. 1973
2. Конверт. Томск. Государственный университет им. Куйбышева. 1973
Виталий Рогаль. Томский Университет. Набросок. 1966
Александр Евтихиев. Университет
Геннадий Ламанов. Этюд. 1960-е
Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979
Розалия Пантелеева. Университет
Владимир Кудряшов. Университет
1. Владимир Марьин. Томский университет. 1982
2-4. Экслибрисы
2-4. Экслибрисы
Значок. Томск. Университет
1. Вымпел Томский Университет. 1970-1980-е
2. Вымпел. Томский Университет. 1988
2. Вымпел. Томский Университет. 1988
Петрачков Леонид. Университет. Из серии "Томск". 1993
Олег Арутюнов. ТГУ. 2005
Евгения Мельченко. Снегопад. 2015
Сергей Авдеев. Университет. 2018
Николай Исаев. Университет. 2018
Сергей Мусоров. Томский государственный университет. 2018
Борис Перцев. Университет. 2018
Николай Исаев. ТГУ. 2018
Николай Исаев. Ворота ТГУ. 2019
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