Афиша Томска.

Выходные: 5 и 6 сентября 2020 года

В эти дождливые выходные томичей ждет встреча с путешественниками по Забайкалью, театральный онлайн-мастер-класс, арт-представление «Опыты уличного шума» и другие события.

Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто»

Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» существует уже три года. Через снимки современных ветеранов боевых действий благотворительный фонд «Память поколений» стремится показать, что героем может быть не только пожилой ветеран, но и молодые участники вооруженных конфликтов с участием нашей страны.



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Когда и где: до 10 октября во дворе краеведческого музея

Время и стоимость: 10.00 — 18.00, бесплатно

Аудитория: 0+

Выставка «Живопись Ларисы Распоповой»

Лариса Распопова — член Союза Дизайнеров России, преподаватель ДХШ №1 и студий «Школа Масляной Живописи» и «Юные Художники» при ТОХМ. На выставке представлены живописные работы разных лет, выполненные в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа. Выставка дополнена фотоматериалами, представляющие преподавательскую и творческую деятельность автора в области дизайна.

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Когда и где: до 5 октября в художественном музее

Время и стоимость: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Мастер-класс «Домашний театр»

Мастер Мария Макарова расскажет как сделать куклу из подручных материалов.

Когда и где: 5, 6 и 7 сентября на канале театра «Скоморох»

Время: 11.00

Аудитория: 0+

Научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы. КаринТОРФ»

Торф-одно из самых универсальных ископаемых. Благодаря химическому составу его широко используют от удобрений до топлива. Неразрывно с «горючей землей» связана история рабочего посёлка Каринторф (микрорайон в составе г. Кирова-Чепецка, Кировская область). В предвоенное время в этих местах был обнаружен огромный торфяной массив, и вскоре эти запасы стали использоваться как топливо для электростанции Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3. Вскоре Каринское торфпредприятие стало одним из лучших в этой отрасли, а продолжающая работать его закрытия Каринская узкоколейная железная дорога уникальна тем, что единственная в России используется сегодня как городской общественный транспорт.

Какие известны полезные свойства торфа? Есть ли новые подходы к его использованию? Как развивался рабочий посёлок Каринторф? Чем привлекает сейчас Каринская узкоколейная железная дорога и почему Каринторф может превратиться в посёлок-музей? Об этом расскажут эксперты ток-шоу.

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Когда и где: 5 сентября на онлайн-площадке Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

Время: 21.30

Аудитория: 26+

Выставка «Мифы и пиксели»

Выставка графики молодых томских художников — выпускников Института искусств и культуры ТГУ (кафедра изобразительного искусства, специальность «Графика»).

Работы, объединенные в выставку «Мифы и пиксели» — это общий поиск визуального языка, который сегодня очерчивает границы искусства в отношении к визуальной избыточности цифрового «пиксельного» мира.

Серия иллюстраций «Карнавал жизни» Дарьи Каревой погружается в секреты визуальной нарративности и раскрывает трогательную фантазийную историю девочки, читающей книгу сказок на лугу. Александра Бровкина в графической серии «Из мира, где светят семь солнц» исследует мифологический символизм культурной архаики и знакомит зрителей с яркими и выразительными образами, созданными на основе мифологии коренных народов Сибири — селькупов. Елизавета Щербина, опираясь на мифы, легенды и суеверия стран Центральной, Восточной и Северной Европы, создает графическую книгу «Сказки безымянных братьев» в жанре фэнтези, с мистической атмосферой и цитированием героев скандинавского folk-metal. Денис Ермаков ностальгирует по периоду расцвета аркадных компьютерных игр и обращается к направлению пиксель-арт, с помощью которого развивает сюжет о драматичном пути художников-одиночек. Яна Анфилофьева адаптирует литературные образы для современной воспитательной дидактики в виде монументальной графики.

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Когда и где: до 15 октября на ограде ТГУ

Аудитория: 12+

Встреча «Путешествие по Забайкалью»

Участники расскажут о том, как найти лучшее место для стоянки на берегу Байкала, как сходить в баню на Хамар-Дабане, как переночевать под стенами мужского монастыря и как найти дрова в дацане. А также о самых необычных местах Забайкалья, научат убегать от комаров и вдохновят вас на новые открытия.

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Когда и где: 6 сентября в «Чайной обители»

Время и стоимость: 18.00, 150 рублей

Аудитория: 18+

Арт-представление «Опыты уличного шума»

Ты погрузишься в пространство смешения живого звука с оптической природой света. Спираль времени: постиндустриальный проект из Томска, активный с 2008-го года, исследует звук в границах от гипнотического эмбиента до шумового авангарда. Туманность: экспериментальный эмбиент проект клавишника группы немой. Веброк: динамичное изменяющееся явление или движение родом из города Томска, многоплановый характер деятельности, создание среды активного общения и взаимодействия.

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Когда и где: 5 сентября в «Веброк Мастерская»

Время и стоимость: 20.45, 200 рублей

Аудитория: 18+

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