Афиша Томска.

Выходные: 29 и 30 августа 2020 года

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2020 // Фото: Leohoho с сайта Pixabay

Культурная жизнь в Томске оживает! В эти выходные состоится марафон экскурсий — музейных и городских, концерт на открытом воздухе и стендап в баре, а также «мохнатый кросс»! Подробности — в афише на выходные.

Экскурсионный флешмоб

Томский областной краеведческий музей присоединяется к акции «Экскурсионный флешмоб», запущенной Омским туристским центром С 12 часов во всех отделах Томского областного краеведческого музея в городе Томске и области (в городах Асино и Колпашево, селах Подгорное и Нарым) будут проходить бесплатные экскурсии на самые разные темы. Количество мест в экскурсионных группах ограничено (5-7 человек). Советуем записаться на экскурсии заранее и соблюдать меры безопасности (маски и социальная дистанция).

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Когда и где: 29 августа во всех отделениях ТОКМ

Время и стоимость: 21.00, бесплатно

Аудитория: 0+

Пешеходная экскурсия «Прогулка по Губернаторскому кварталу»

Губернаторский квартал — это условное наименование исторического центра города, в котором расположены важнейшие административные здания, памятники истории, культуры, образующие историко-культурный заповедный район.

В ходе экскурсии вы узнаете, где находятся «ворота города», самое старое каменное здание и есть ли под Томском подземные ходы, а также загадаете свое самое заветное желание у памятника А.П. Чехову.

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Когда и где: 30 августа от Музея истории Томска

Время и стоимость: 17.00, 300 рублей

Аудитория: 12+

Онлайн-показ спектакля «Герой»

С давних времен жил в Сибири народ — селькупы. Они были прекрасными охотниками, рыболовами и сказителями. Рассказывали они легенды о том, как появились земля и небо, реки и болота и сказки, в которых люди встречались с богами, духами и чудовищами. Любимым персонажем селькупского эпоса был — Итте, хитрый, дерзкий, находчивый и своенравный.

В спектакле «Герой» вы узнаете о рождении Итте, о его долгой вражде с кровожадным людоедом Пюнегусе, о встречах с птицей и рыбой-мамонтами, с лесными и речными духами. Вы увидите историю мира с точки зрения селькупов, от сотворения земли и неба и до их появления от Итте.

Когда и где: 29 — 31 августа на канале театра «Скоморох»

Время: с 11.00

Аудитория: 12+

Экскурсия по выставкам «Фронтовые дороги Николая Котова» и «Победители»

Томской областной художественный музей приглашает вас на бесплатные обзорные экскурсии по выставкам художников, которых объединило фронтовое прошлое. Экскурсия включает в себя знакомство с собранием работ известного художника-баталиста, мастера панорамного искусства Николая Котова (выставка «Фронтовые дороги Николая Котова») и творчеством советских художников-фронтовиков (исторический выставочный проект «Победители»).

Когда и где: 29 августа в художественном музее

Время и стоимость: 12.00 и 14.00, бесплатно при наличие билета на выставку

Аудитория: 6+

Концерт на открытом воздухе «Свобода и панк-рок»

Провожаем лето, ярко и громко! Играют группы «Следы» и «Влом!».

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Когда и где: 29 августа на пер. Красный, 10а (Tatoo Studio PARADOX)

Время и стоимость: 19.00, вход свободный

Аудитория: 18+

Мохнатый кросс

Мохнатый кросс — это благотворительный забег в поддержку бездомных животных — подопечных Томской зоозащитной организации «Содружество». Средства идут на оказание помощи кошкам и собакам, пострадавшим при несчастных случаях, от жестокости людей, и находящихся в пункте передержки. Приглашаются все желающие!

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Когда и где: 30 августа в Михайловской роще

Время: 09.30

Аудитория: 6+

Stand up

Выступление томских комиков из объединения «Томедия»

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Когда и где: 29 августа в баре Probka

Время: 19.00

Аудитория: 18+

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