Любовь, город, время. О чем расскажет семейный архив директора Томского краеведческого музея?
Он — Николай Петров — талантливый топограф из Томска, который недавно переехал в Адлер со своей мамой, братом и двумя сестрами. Он пока не знает, что через восемь лет он вернется в свой родной город, а еще через девять — возглавит Томский областной краеведческий музей.
Она — Лида Головкина — красавица южанка, работающая чертежницей в той же конторе, что и он. Их встреча запустила цикл событий, которые многие назвали бы судьбой, мистикой или божьим провидением.
Горы, цветы, прогулки под луной, свадьба. На дворе конец 1930-х. Это должна была быть красивая история «жили они долго и счастливо» на берегу Черного моря, но ее не случилось. Началась война.
Николай и Лидия
1942 год. Адлер становится прифронтовым городом. Николай руководит артиллерийской разведкой, каждый день рискует погибнуть от разорвавшегося снаряда или под градом авиационного обстрела, мыкается по сырым землянкам и надеется, что очередное письмо дойдет до любимой Лидуси. Его мама и сестры, спасаясь от войны, уезжают в Томск. Она остается. Лида уходит на фронт вслед за мужем, пополняет ряды партизан, занимается тем, что умеет лучше всего — чертит карты.
Кругом бои, разруха. Письма доходят с перебоями, и каждый раз приходится сжимать кулаки «хоть бы дошло, хоть бы жив был адресат». Каким-то чудом Николай узнает, где его Лидуся, и добивается, чтобы ее перевели к нему в штаб на должность старшего чертежника.
Утром 3 мая 1943 года дивизия, в которой служит пара, попадает под авиационный обстрел. Штаб рапортует: «16 человек убито, 27 человек ранено». Их обоих ранило. Обоих в ногу. Обоих в правую. Обоих направляют на лечение в один госпиталь. Оба выжили.
Лида получила легкое ранение, ее супругу повезло меньше. Осколок снаряда попал в бедро и раздробил кость. Перелом был сложный, реабилитация шла долго. Из госпиталя супруги шлют совместные письма родственникам в Томск (здесь и далее орфография и пунктуация авторов текста сохранены — прим. ред.). Николай начинает, а Лидия дописывает:
«...Скорее бы выписаться. Погода сейчас плохая — дожди, а выйти некуда и хотя у нас кино каждый день и артисты-шефы приезжают. Все же скучно. Библиотека бедненькая. Лида меньше скучает, потому что работает, иной раз даже очень много. Ведет записи на операциях. Кроме того, она агитатор в женском отделении. Вечером приходит к нам в палату и мы читаем вслух…»
«… Родные мои! Сегодня буду писать мало, потому что Николенька написал почти все. Он только забыл сказать, что он спускается по лестнице на первый этаж, заходит ко мне в палату (пугает наших девочек) они привыкли не совсем одеваться. Ходим с ним в кино (это тоже на первом этаже). Откровенно говоря все здесь так надоело! Ведь уже полгода в госпитале. Теперь как будто бы конец. Похоже на то, что мы скоро увидимся. Прямо сердце замирает, когда подумаю, что мы скоро увидимся. Наши тоже нас ожидают. Боюсь только замерзну я у вас…».
Родные в свою очередь шлют теплые письма Николаю и Лиде, желают скорейшего выздоровления и надеются на скорую встречу. Вот что пишет в своем письме Олимпиада, старшая сестра Николая:
«...Милые мои, вы только не скрывайте, пишите правду, как ваше здоровье, пишите прямо через день, описывайте, как прошел день, как температура, как аппетит и пр. особенности лечащихся. Ведь если бы я была около вас, то я бы ночами дежурила, чтобы только бы вам было хорошо. Я теперь стала такая крепкая, (только спина немного побаливает), такая выносливая, что готова за всеми ухаживать, а за вами в особенности. Но, я далеко от вас.
Родные мои, мы просто не можем до сих пор спокойно читать ваши письма, всегда с мамой всплакнем, ведь правда как хорошо, что вы вместе, ведь это счастье редко кому выпало. Ну, а поэтому, старайтесь быть все время друг около друга, пройдите всю великую отечественную войну вместе, да вернитесь домой с гордо поднятой головой…»
А это уже из письма Агриппины Ивановны, мамы Николая:
«... Я говорила с военным о вашем ранении, он уверил меня, что вам обязательно дадут отпуск после лечения, приезжайте мои хорошие я еще поживу с вами мои деточки. Не страшись Лидуся Сибири, овощей у нас много орехи кедровые есть. Адуся для тебя готовит шишки посмотришь как они растут...».
Позже Николай и Лида вернулись в Томск. У них родилась дочь. Они дожили до рождения внука, который и рассказал нам эту и другие истории из жизни своего деда.
Фамильный архивариус
Дмитрию Сафьянову было четыре года, когда не стало его дедушки Николая Михайловича Петрова. В 1950-е годы Николай Михайлович работал директором ТОКМ, в общей сложности он руководил музеем пять лет. Прежде Дмитрий знал о его жизни по фотографиям в семейном альбоме и рассказам своей бабушки, которая еще 10 лет назад передала часть бумаг мужа в архив краеведческого музея.
Вторая часть личного архива - документы, фотографии, письма - хранилась дома. Дмитрий оцифровал и рассортировал его по годам, получилось 57 папок, данные в которых охватывают период в 116 лет — с 1859 по 1975 годы. Настоящая летопись рода, в которой есть жизнь предков при царской России, невероятная история любви, по которой можно снимать фильм, и обычные семейные радости. Теперь фамильным архивом пользуются не только родственники: благодаря тому, что Дмитрий передал его в архив ТОКМ, к нему получили доступ исследователи и все, кому интересна история родного города.
— Мне повезло, дед хранил буквально каждый свой документ. В какой-то момент, он стал фамильным архивариусом и хранил документы других родственников. Поэтому иногда можно собрать целую переписку из писем деда его родственникам и их ответов ему, — рассказывает Дмитрий.
Все, что касалось работы Николая Михайловича — его научные статьи, записные книжки, рисунки, карты, чертежи, фотографии — внук передал на хранение в архив ТОКМ, чтобы этим опытом пользовались другие.
Рожденный при царе
2016 г., Томск, фотография Пейсахова.
Петрова Агриппина Ивановна (1870 - 1950), Петров Михаил Евгеньевич (1859 - 1935)
Их дети (слева направо):
Павел - 1906 г.р., июль; Олимпиада - 1904 г.р., август; Зинаида - 1908 г.р., сентябрь; Николай - 1911 г.р. 06.12. н.ст.
Николай Михайлович Петров родился в Томске в 1911 году. Он был самым младшим ребенком. Его родители воспитывали еще трех детей: Павла, Олимпиаду и Зинаиду.
Глава семейства Михаил Евгеньевич Петров приехал в Томск в 1897-м в возрасте 38 лет, женился. Для него это был уже второй брак. Почти 17 лет Михаил Петров проработал в конторе Управления Сибирской железной дороги. За две недели до начала Первой Мировой войны уволился и устроился работать бухгалтером в бане №1. Откуда в 1924 году ушел «по причине инвалидности и преклонных лет».
Его супруга Агриппина Ивановна была на 11 лет младше мужа. Занималась ведением домашних дел: следила за скотиной, работала на огороде, занималась воспитанием детей.
Первое время многодетная семья жила в районе, известном как Заисток или Заисточье. Назвать спокойной жизнь Петровых, да и других томичей, проживающих здесь, было сложно. Район либо топило каждую весну в период половодья, либо он страдал от пожаров. Последние были настолько масштабными, что порой огонь уничтожал целые кварталы.
Позже Петровы переехали в дом на улице Тверской. Несмотря на топкий грунт в низменной своей части, улица активно застраивалась жилыми домами, магазинами и промышленными мастерскими. Пожары случались здесь значительно реже, а в период весенней распутицы «большая» вода сюда не доходила.
После окончания школы Николай Михайлович поступил в Томский землеустроительный техникум. Получил актуальную на то время специальность техника-землеустроителя, составлял карты местности для новой молодой страны Советов.
Проработав какое-то время по специальности, Петров решил продолжить обучение и поступил на первый курс физико-математического факультета на отделение астрономо-геодезистской специальности Томского государственного университета. Но высшее образование он так и не получил, по семейным обстоятельствам отчислился с первого курса и покинул город.
— Умирает его отец, и все семейство переезжает на юг. Тогда, как впрочем и сейчас, многие сибиряки мечтали жить там, где потеплее. Уехать раньше не могли: на то время моему прадеду Михаилу Евгеньевичу шел восьмой десяток, он был тяжело болен, имел инвалидность. Такую поездку он просто не пережил бы, поэтому переехали только после его кончины. Осели в Адлере, — продолжает рассказ Дмитрий.
Возвращение. Дружный дом на улице Кузнецова
Николай Петров вернулся в Томск в ноябре 1943 года. Сюда он приехал в отпуск после ранения. Оставить супругу он не мог, поэтому согласно официальным документам Лида едет сопровождающей. Из Томска на фронт они так и не вернулись. В январе 1944 супруги были уволены в запас.
— На фронте дед быстро дорос до капитана. Но после ранения ему пришлось укоротить одну ногу на шесть сантиметров, воевать он больше не мог. Но на этом его военная карьера не завершилась: работая в Томском артиллерийском училище, он получил звание майора, — делится Дмитрий.
Николаю и Лиде дали квартиру на первом этаже в двухэтажном деревянном доме на улице Кузнецова, 22.
— После войны наступили сложные времена. Бабушка пишет в письмах дедушке, который лежал в больнице с последствиями ранения или был в санатории, что денег не хватает: «Потом пришла твоя зарплата, и ты как всегда всех выручил. Я заплатила за воду, за свет, купила еды, передала тебе». Видно, что были моменты, когда даже еду не на что было купить. Как-то крутились, — рассказывает Дмитрий.
Несмотря на хромоту, Петров вел активную жизнь, ходил на охоту и рыбалку. Это увлечение частенько выручало семью в голодные времена.
— У соседей было принято занимать деньги, занимать продукты. Это было нормально. Они тоже это делали, все это есть в письмах, — продолжает Дмитрий. — Какие-то работы коммунальные по дому либо делали все вместе, либо скидывались деньгами. Дедушка помогал организовать бригады строителей.
В 1946-м в семье родилась долгожданная дочка Леночка. В личном архиве Петровых сохранились милые записки из роддома, в которых Лида с любовью описывает Николаю их дочь.
«Доченька твоя лучше всех здесь, больше всех здесь, особа довольно увесистая, обладает хорошим аппетитом. Немного посветлее тебя волос, а глаза светлые. Мне она безумно нравится. Не знаю, как ты ее найдешь».
— Дед воспитывал мою маму в литературных традициях. В доме была огромная библиотека, которая занимала целую стену в комнате. Мама училась музыке, и родители купили ей пианино, — делится Дмитрий.
«Неудобный» директор
Перестроиться в мирное русло удалось не сразу. Страх повторения войны жил в людях еще долго. Николай Михайлович какое-то время после возвращения в родной город работал в Томском артиллерийском училище старшим преподавателем топографии, выезжал вместе с курсантами на учения в Юргу.
Со временем пришло осознание, что пора возвращаться к мирной жизни. Сменив несколько профессий, Петров устроился на работу в музей.
— Он увлекся историей края, и это увлечение привело его в краеведческий музей. Его приняли в качестве младшего научного сотрудника, потом он доработал до старшего научного сотрудника и до директора, — продолжает Дмитрий.
Николай Михайлович внес большой вклад в развитие музея. Под его руководством были собраны четыре постоянные экспозиции, фонды пополнились сотнями документов, касающихся культурной жизни Сибири ХIХ — начала ХХ веков. Выделено помещение, где начала свою работу реставрационная мастерская, а подвал здания был переоборудован под фондохранилище. Томичи начали узнавать о работе музея и его коллекциях из цикла передач на местном телевидении и выступлений на радио, текст для которых Николай Михайлович писал лично. Была организована работа общества краеведения, проводится исследование и анализ состояния памятников культуры в городе. Научные сотрудники музея работали в археологических и этнографических экспедициях.
Несмотря на все заслуги, в 1959 году Петрова снимают с должности директора и назначают руководителем отдела природы, а в 1962 году комиссия обкома КПСС и вовсе освобождает его от работы в музее с формулировкой «как не обеспечившего научное руководство музеем».
— Он был членом КПСС, но он не вел линию партии. Ему это было не интересно. В то время было много формальностей, которые нужно было соблюдать, организовывать агитационную работу, проводить собрания. Он этим не занимался. При этом ставить под сомнение его научную работу вообще невозможно, — поясняет Дмитрий. — После музея он ушел в политехнический институт. Его сразу же взяли проректором по научной работе.
Николая Михайловича не стало в 1972 году. Последние годы он тяжело болел, ранение на фронте давало о себе знать. На снимках последних лет жизни его сложно узнать. Но его внук убежден, что Николай Михайлович прожил счастливую жизнь.
— Он постоянно был чем-то увлечен: занимался наукой, ездил в экспедиции, ходил на охоту и рыбалку, много читал, знал английский язык и мог свободно на нем общаться, у него были любимые жена и дочь. Единственное, о чем он мог жалеть — они с бабушкой так и не вернулись на юг. Они мечтали вновь жить у моря, но после войны там была сильная разруха, потом было много работы. Возможно, они и думали переехать туда, когда дед выйдет на пенсию, но его не стало слишком рано, — заканчивает свой рассказ Дмитрий.
От семейного альбома к исторической ценности
Жизненный багаж Николая Михайловича, который его внук передал на хранение в архив ТОКМ, уместился в девять картонных коробок, которые занимают три полки стеллажа. Чтобы ими можно было пользоваться, их еще необходимо оформить и принять на учет.
— Мы принимаем документы только тех людей, которые оставили какой-то след в истории нашего региона. Например, жил Иван Иванович, всю жизнь проработал слесарем. Потом пришел и решил сдать все свои документы. Такой архив мы не примем. Этот человек, несомненно, что-то сделал в своей жизни, но на работе музея или на нашем регионе это никак не отразилось. Будет правильно, если такие документы будут храниться дома у потомков. К тому же стоит понимать, что наши хранилища не безграничны, — рассказала заведующая отделом документальных источников ТОКМ Ольга Тимофеева. — Почему мы приняли архив Петрова? Во-первых, он был сотрудником музея и внес большой вклад в его развитие. Во-вторых, он был исследователем, и это отражено в его научных трудах по изучению Томской области.
Среди документов Николая Михайловича есть черно-белые фотографии Томска 1950-х годов. На них запечатлен проспект Ленина, без паутины проводов и фонарных столбов, закрывающих фасады исторических построек; корпус ТУСУРа, тогда еще высотой в три этажа и без помпезных колонн; деревянные здания с непривычными уже нашему глазу вывесками «гастрономия» и «бакалея»; старый автобус, колесящий по пустым улицам центра города.
— Такие фотографии мало где можно найти. Мы уже не помним, каким наш город был тогда, и 60-70 лет спустя эти кадры становятся для нас наследием, — поясняет Тимофеева.
Больше фотографий Томска 50-х годов из архива Николая Петрова — в нашей фотоподборке.
Еще один артефакт из личного фонда Петрова — лист отрывного календаря, датированный 12 апреля 1961 года. На нем Николай Михайлович аккуратным почерком вывел «1-й человек в космосе! Гражд. СССР майор Гагарин Юрий Алексеевич!».
— Через такие вещи мы видим, как конкретный человек воспринимал эпоху, в которой он живет. Другого такого листка календаря просто нет, — отмечает заведующая архивом.
Сегодня в архиве ТОКМ поставлены на учет 12 личных фондов томичей: ученых, краеведов, литераторов. Среди бумаг не только документы связанные с работами этих людей, но и личные тетради, письма, дневники.
— Задача архива ТОКМ в первую очередь сохранить все, что свидетельствует о вкладе этих людей в развитие Томской области. Но в какой-то момент становятся интересны не только научные труды, но и личность человека. Тогда исследователи начинают интересоваться личными документами. Если углубиться, то можно обнаружить, что на каком-то этапе жизни людей из совершенно разных сфер пересекаются между собой. Так складывается целостная картина, — резюмирует Ольга Тимофеева.
Последние несколько лет стало модно составлять генеалогические древа, узнавать свою родословную дальше дедушек и бабушек. Но проходит время, и никаких документальных свидетельств не остается. Люди приходят за ответами в архивы, найти что-то стоящее удается не всем и не всегда. Потомкам Николая Михайловича Петрова повезло, он сам позаботился о том, чтобы его внукам было, что помнить. Теперь они берегут память семьи, чтобы передать ее уже своим внукам.
Источники:
Личные архивы Николая Михайловича Петрова;
Фонды архива ТОКМ им. М.Б. Шатилова;
«Петровы — России люди». Газета «За кадры» от 8 мая 1968 года;
История названий Томских улиц / [Г. Н. Старикова, Л. А. Захарова, Е. В. Иванцова и др.; отв. ред. Г. Н. Старикова]. — Томск: Д-Принт, 2012 — 368 с.