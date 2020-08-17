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Томск 50-х годов. Архив директора музея

В редакцию «Томского Обзора» попал архив Николая Петрова, в 1950-е годы работавшего директором Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова. Их предоставил внук Николая Михайловича, Дмитрий Сафьянов.

На фотографиях — Томск 70-летней давности. С университетами, которые, кажется, остались всё теми же, и деревянными районами, изменившимися до неузнаваемости. А также повседневная жизнь томичей: непривычная уже одежда, уличная торговля и... куры в центре города.

Проспект Ленина
Поворот на Московский тракт
Вид площади Революции (Ново-Соборной)
Томский государственный университет имени Куйбышева

Скульптура «Ленин и Сталин в Горках» в Университетской роще
Общежития ТПИ на проспекте Кирова

Памятник Кирову на перекрестке одноименного проспекта с проспектом Ленина

Памятник Кирову
Участок проспекта Ленина на перекрестке с проспектом Кирова.
Корпус №3 Томского политехнического института
Проспект Ленина. Вид на корпуса ТПИ

Район Заистока. Предположительно вид с улицы А. Иванова

Томский пивзавод

Здание школы №32 (пр. Ленина, 33)
Дом по пр. Ленина, 8

Дом по пр. Ленина, 8, детали
Предположительно ул. Советская

Бывший военный лазарет, ул. Советская, 106

Памятник И.Кононову

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