Афиша Томска.

Выходные: 22 и 23 августа 2020 года

На этих выходных томичей ждут экскурсии по новым и давним музейным выставкам, а также по старинному району города Томска; знакомство с воздушными призраками и «Упальцами с Луны».

Подробности — в афише на выходные.

Экскурсия по выставке «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского мироздания»

Посетителям расскажут откуда в Томском Приобье появилась самобытная культура таёжных охотников и рыболовов, которая распространилась по всей Западной Сибири? Во что они верили и почему отливали в бронзе причудливые фигурки зверей, птиц, фантастических существ?

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Когда и где: 22 августа в краеведческом музее

Время: 15.00

Аудитория: 6+

Экскурсия по выставкам «Фронтовые дороги Николая Котова» и «Победители»

Томской областной художественный музей приглашает вас на бесплатные обзорные экскурсии по выставкам художников, которых объединило фронтовое прошлое. Экскурсия включает в себя знакомство с собранием работ известного художника-баталиста, мастера панорамного искусства Николая Котова (выставка «Фронтовые дороги Николая Котова») и творчеством советских художников-фронтовиков (исторический выставочный проект «Победители»).

Вы сможете больше узнать о таких масштабных явлениях, как художественная панорама и батальная живопись, а также увидеть работы таких прекрасных художников, как В.Г. Гроховский, В.М. Хоменко, Я.Я. Панов, В.Ф. Попов, посвященные особой суровой красоте сибирского края.

Когда и где: 22 августа в художественном музее

Время и стоимость: 12.00 и 14.00, бесплатно при наличие билета на выставку

Аудитория: 6+

Полнокупольный фильм «Воздушные призраки»

Где и при каких обстоятельствах можно встретиться с брокенским призраком и летучим голландцем? Как образуются миражи, гало, венцы? Удивительные оптические явления на куполе планетария с эффектом присутствия!

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Когда и где: 8 июня в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 15.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 12+

Экскурсия «Город мастеров»

В глубинах старого Томска, с востока от Воскресенской горы скрываются переулки Горшковский и Болотный, улицы Загорная и Шишкова, Среднекирпичная и Октябрьская. Перед нами старинный район города — Болото…

Во времена набегов полузатопленная вязкая почва служила естественной защитой от нападений с этой стороны острога. В мирное же время этот район постепенно начал заселяться, здесь жили бедняки и рабочие, нищие, воры и мошенники… Это были первые Томские трущобы.

Многие «темные» дела покрыло собой Болото. Обруб был единственной ниточкой, связывающей трущобы и центр города. Лишь в XIX–XX веках район стал приобретать лицеприятный вид, появились затейливые, резные домики. Один из таких домов на улице Шишкова — «визитная карточка» нашего города. Так давайте совершим прогулку по этому атмосферному району Томска!..

Когда и где: 23 августа от Музея истории Томска

Время и стоимость: 17.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Детский спектакль «Как с луны свалились...»

Хепенинг для двух инопланетян и детского сада. Режиссер и художник-постановщик — Сергей Столяров. Веселое интерактивное представление с клоунами, куклами и… Пришельцами с Луны. Вернее не Пришельцами, а Упальцами, так как инопланетяне не пришли, а упали. Клоуны пытаются войти с ними в контакт, рассказать о Земле, но ничего не получается. Помочь могут только дети. Маленькие зрители превращаются в актеров и с помощью клоунов разыгрывают для Упальцев истории о том, кто на Земле живет и что на Земле растет. Возрастная категория от 3-х лет. Продолжительность спектакля 45 минут.

Когда и где: 22 и 23 августа на канале театра «Скоморох»

Аудитория: 0+

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